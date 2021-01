Kun været kan stoppe Halvor Egner Granerud

Halvor Egner Granerud har overtatt ledelsen sammenlag i Hoppuka. Søndag er han den store favoritten til å vinne i Innsbruck.

En herlig sportssøndag står foran oss. I Bundesliga gjør Erling Braut Haaland et etterlengtet comeback etter skade, og i Hoppuka er Halvor Egner Granerud storfavoritt til å vinne det tredje rennet i den tysk/østerrikske hoppuka i Innsbruck.

Før årets sesong stod Halvor Egner Granerud med en 4. plass som best i verdenscupen. Det resultatet oppnådde han i januar i fjor i ett av rennene i Sapporo. Han innledet denne sesongen med to 4. plasser i hhv Wisla og Ruka i slutten av november. Men i Ruka kom også karrierens første individuelle seier da vant han søndagsrennet overlegent foran Markus Eisenbichler, og siden har det bare gått en vei.

Fem strake seire

Han kom til Hoppuka som den store forhåndsfavoritten etter fem strake seire. Seieren i Ruka ble etterfulgt av dobbeltseire i både Nizhny Ragil og Engelberg. Var klar favoritt i åpningsrennet i Obertsdorf, men misset litt i førstehoppet der og lå på niendeplass etter 1. omgang. Hoppet et strålende andrehopp og endte på 4. plass. Kun 11 poeng bak vinneren Karl Geiger. I Garmisch-Partenkirchen 1. nyttårsdag hopper Granerud to bunnsolide hopp, men klarte ikke å straffe Dawid Kubackis fenomenale andrehopp med der polakken satta bakkerekord. Tok uansett en sterk andreplass og overtok samtidig ledelsen i Hoppuka sammenlagt. Før de to siste rennene i Hoppuka, har Granerud fire poeng ned til Karl Geiger på 2. plass og 6,7 poeng ned til Kamil Stoch på 3. plass.

Best i kvalifiseringen

I lørdagens kvalifisering til dagens renn i Innsbruck var Halvor Egner Granerud både lengst og best. Med 129 meter og fem ganger 19 i stil, vant han kvalifiseringen med 3,3 poeng ned til Daniel Huber på 2. plass. Granerud har sett veldig avslappet og fin ut og ingenting tyder på at han kommer til å svikte.

Det er naturligvis sammenlagtseieren som er viktigst, men slik Granerud hopper på gårsdagens kvalifisering blir Asker-gutten lei å hanskes med i dag. Det er været og vinden som kan skape vansker for Granerud, en faktor det et vanskelig å gardere seg imot.

Halvor Egner Granerud har hatt en sensasjonell utvikling denne sesongen og er storfavoritt til å vinne dagens renn. 2,00 er oddsen på Granerud og det er helt ok odds og spilles.

