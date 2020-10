Kveldens Vikinglotto-pott er på ca. 122 millioner

Vikinglotto-potten har vokst seg enda større, og i kveld kan vi få en ny norsk mangemillionær.

Onsdag 21. oktober er det klart for en ny Vikinglotto-trekning. Siden ingen prikket inn 6+1 rette sist onsdag, er førstepremiepotten nå på ca. 122 millioner.

6+1 rette

For å vinne førstepremiepotten i Vikinglotto må man ha 6+1 rette. Forrige gang dette skjedde var onsdag 2. september. Da vant en nordmann ca. 74 millioner kroner på sin 5-ukers kupong.

Siden spillets oppstart har 980 norske spillere blitt Vikinglotto-millionærer.

Her er en oversikt over de fem mestvinnende norske spillerne:

Kvinne 341,3 mill 15.11.2017

Mann 319,3 mill 11.04.2018

Kvinne 221,4 mill 13.03.2019

Mann 216,1 mill 16.05.2013

Mann 200 mill 27.06.2018

Finne tok andrepremien

En spiller fra Finland sikret seg andrepremien sist fredag på 5 006 655 kroner. Andrepremiepotten er nå på ca. 2,4 millioner.

Spillefrist for Vikinglotto er onsdag kl. 18:00

Vinnersjanse i Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersjansen på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890