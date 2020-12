Hovedpremien blir overført til neste fredag, men norsk seier ble det likevel denne uken.

Det var ingen som kapret toppremien denne fredagen, men en fersk norsk millionær ble det likevel.

I den siste Eurojackpot-trekningen før julaften vant en kvinne i 40-årene fra Arendal i Agder 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner.

Leverte ved en tilfeldighet

- Hæ? Neihei! Er det sant? Det er ikke mulig! Sier en lattermild kvinne fra Arendal når hun får høre om premien.

Hver fredag trekkes det alltid ut én tilfeldig norsk Eurojackpot-spiller som sikrer seg 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner. Uten et eneste rett tall ble kvinnen fra Arendal altså millionær rett før julaften, men det var bare tilfeldigheter som gjorde at nettopp det ble en realitet.

- Jeg har ikke som vane å levere Eurojackpot. Det er lenge siden nå, men så gjorde jeg tilfeldigvis det i går. Det er jeg veldig glad for nå, sier vinneren entusiastisk.

Premien kom, som vanlig, brått på vinneren. Dermed var det ikke lett å svare på hva premien skulle gå til.

- Premien skal nok brukes til å betale ned noe gjeld, men helt sikkert noe annet også. Jeg klarer ikke å komme på noe akkurat nå. Jeg kaldsvetter og er i sjokk. Hvor ferieturen ender, vet jeg heller ikke, sier den sjokkerte vinneren avslutningsvis.

Fredagens tall

Hovedtall: 4 - 17 - 27 - 28 - 50

Stjernetall: 5 - 8

En heldig utenlandsk spiller sikret seg andrepremiepotten fredag 18. desember.

Potten øker - vinn cirka 452 i romjula

Ingen prikket inn 5+2 rette tall fredag 18. desember. Det betyr at den legger på seg i jula, slik som mange av oss gjør gjennom høytiden. 25. desember kan man være med å spille om 452 millioner kroner. Andrepremiepotten anslås å være på ca. 29 millioner ved neste trekning.

