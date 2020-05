Kvinne vant 1,2 millioner i Joker. Slik skal hun bruke pengene.

En kvinne fra Oslo gikk til topps i Joker-spillet onsdag.

- Kødder du? Å, herregud, jublet kvinnen da Norsk Tipping ringte henne med beskjeden om at hun var onsdagens Joker-kandidat. Hun overlot jobben med å velge om hun skulle gå opp eller ned til datamaskinen.

Inngangspremien var på 249 000 kroner, men datamaskinen gjorde de riktige vurderingene underveis. Dermed får den heldige hovedstadskvinnen inn nøyaktige 1.244.00 kroner på kontoen, kanskje allerede før helgen.

- Hvor mye ble det, jeg ble så oppskjørtet at jeg ikke fikk det med meg, lo damen da spillselskapet på Hamar tok kontakt med henne etter sendingen.

- Én million to hundreogførtifire tusen kroner!

- Ååååååå, så herlig. Nå blir det oppussing av kjøkken og bad, og da er alt tipp topp her, sa hun.

Hun leverte en 5-ukers Joker hos Narvesen på Lindeberg T-banestasjon i slutten av april.

