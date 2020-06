Kvinne vant en halv million

En kvinne fra Haugesund vant en halv million i Joker i kveld.

En dame fra Haugesund skulle ut i Joker-ilden, og med støtte fra roboten Embla vant hun 515 000 kroner.

En kvinne fra Haugesund ble trukket ut som onsdagens Joker-kandidat. Hun var ute og gikk en tur da hun fikk den gode nyheten.

- Jeg har lagret vinnernummeret, så jeg forsto fort at dette var en telefon jeg måtte ta.

- Sjampanjen er nå lagt til kjøling

Kvinnen hadde egentlig planer om å se på en fotballkamp, men planene ble brått endret da hennes Joker-tall skulle i ilden.

- Nå er jeg sjokkert! Dette er sånt man bare drømmer om, sier kvinnen.

Hun ønsket at Embla skulle ta de logiske opp-ned-valgene, og de ble tatt på følgende tall:

8 - 9 - 1 - 2 - 3

Det ble en bom, likevel doblet inngangsremien seg, og vel så det. Vinnersummen lød til slutt på 515 000 kroner.

- Jeg er veldig fornøyd. Premien skal brukes på oppussinng og reising når det blir mulig igjen. Sjampanjen er nå lagt til kjøling, sier hun og ler.

Stor pott neste uke

Under Vikinglotto-trekningen 17. juni var det ingen spillere som tippet 6+1 rette. Dermed var det heller ingen førstepremiejubel. Førstepremiepotten denne uken var på cirka 74 millioner kroner. Nå øker den med cirka 20 millioner kroner, neste uke står det om cirka 94 millioner kroner.

Det var heller ingen norske spillere som kapret andrepremiepotten, men det var det en dansk spiller som gjorde. Dansken vant 7 152 320 kroner i andrepremie.

Dette er kveldens Vikinglotto-tall.

Hovedtall: 5 - 7 - 16 - 19 - 25 - 38

Viking-tallet: 1

Foto: Skjermbilde: NRK

28 ekstra Lotto-millionærer

Vi har en spennende Lotto-tid i vente. Lørdag, den 20.juni er det duket for Supertrekning i Lotto. Det blir årets andre supertrekning, hvor Norsk Tipping ringer 28 ekstra lottomillionærer. Du er med i trekningen dersom du har spilt Lotto siden forrige gang, altså påskeaften.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890