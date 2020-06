La Liga er tilbake i kveld med et brennhett byderby

Sevilla har vunnet fire av de fem siste hjemmekampene mot Betis.

Torsdag er endelig La Liga tilbake. Høydepunktet på et magert oddsprogram er utvilsomt byderby i Andalucia, hvor Sevilla møter Real Betis.

Sevilla - Real Betis (Pause/fulltid dobbel) U/H 4,90 (spillestopp kl. 21.55)

Etter en tre måneder lang pause gjør spansk fotball comeback torsdag, og det er ikke en hvilken som helst kamp som skal spilles torsdag kveld. Andalucias El Gran Derbi mellom Real Betis og Sevilla er ett av de heteste fotballderbyene i verden.

Sevilla, som ligger på tredjeplass i den spanske toppdivisjonen, har vunnet de to siste byderbyene, og de går for et hat-trick i derbyseire torsdag.

14 poeng skiller byrivalene

Betis befinner seg helt nede på tolvteplass før restarten av ligaen, 14 poeng bak byrivalen. Denne typen lokaloppgjør lever ofte sitt eget liv, men Betis har kun vunnet én av 13 bortekamper denne sesongen. Samtidig har de tapt fire av de fem siste derbymatchene på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Den tidligere spanske landslagstreneren og Real Madrid-treneren Julen Lopetegui har fått sving på Sevilla denne sesongen. Andalucia-klubben har vanligvis vært et solid hjemmelag, men denne sesongen har de også levert på bortebane. De er faktisk det nest beste bortelaget i La Liga.

Lopetegui har ingen skader å snakke om, men den serbiske midtbanespilleren Nemanja Gudelj, som pådro seg et gult kort mot Atletico Madrid, er suspendert. Jules Koundé og Diego Carlos ligger an til å bli brukt sammen i midtforsvaret, mens Joan Jordán, Fernando og Ever Banega utgjør trioen på midtbanen.

Den argentinske vingen og Sevillas toppscorer, Lucas Ocampos, er mannen som Betis må stoppe offensivt. 25-åringen har scoret ti La Liga-mål denne sesongen, og han scoret også i 2-1-seieren mot Betis tidligere denne sesongen.

Real Betis har også nesten en helt friskmeldt spillerstall. Midtbanespiller Juanmi, som ikke får spille kampen fordi han testet positivt på koronaviruset, er den eneste spilleren som mangler. Keeper Joel Robles testet også positivt på viruset i forrige måned, men den tidligere Everton-keeperen er tilbake på trening nå.

Målene renner inn hos Betis

Kun to La Liga-klubber har sluppet inn flere mål enn Betis denne sesongen. Backlinjen med Emerson, Marc Bartra, Aissa Mandi og Alex Moreno må skjerpe seg om de skal klare å stoppe Sevilla. De kan neppe vente seg mye hjelp defensivt av midtbanen. Joaquin, Sergio Canales og Nabil Fekir er ikke utstyrt med særlig mange defensive fibre. De har scoret 28 mål til sammen denne sesongen.

I åtte av bortekampene til Betis har det stått uavgjort til pause, og i alle åtte kampene tapte Betis til slutt. Statistikken viser også at det har stått uavgjort til pause i åtte av Sevillas 13 hjemmekamper denne sesongen, men de har hatt et godt tak på Betis hjemme i de siste derbykampene. Sevilla har vunnet fire av de fem siste kampene hjemme mot Betis, og vi tror også at de står som seierherre etter 90 minutter på torsdag. U/H-spillet byr på 4,90 i odds. Det funker som singelspill.

