Laget som aldri gir opp

Det er duket for kamp mellom Royal Never Give Up og JD Gaming i LPL. Selv om laget mangler sin stjernespiller, gir de aldri opp.

League of Legends er et av de mest populære dataspillene i verden, med mer enn 100 millioner aktive brukere verden over og jevnlige store turneringer. Nå tilbyr Norsk Tipping odds på kampene i dette spillet.

Hva er League of Legends?

League of Legends (LoL) spilles på kartet "Summoner's Rift" hvor 10 spillere fordelt på to lag kjemper om å ødelegge motstanderens base. For å ødelegge denne basen velger hver spiller en helt som har ulike evner, styrker og svakheter. Deretter blir det ett strategisk spill mellom lagene for å drepe undersåtter, kapre ulike punkter på kartet og knuse motstanderens helter.

Hva er LPL?

League of Legends Pro League (LPL) er det høyeste nivået for profesjonell League of Legends i Kina. Ligaen består av 17 lag hvor alle lagene spiller mot hverandre i et vanlig Best-av-3 ligaspill. Deretter vil de 8 best plasserte lagene spille et Best-av-5 sluttspill med en samlet premiepott på nesten 5.5 millioner kroner. De fire beste lagene vil deretter bli invitert til Rift Rivals som er en regional turnering med stor prestisje. Vinnerlaget vil kvalifisere seg til Mid-Season Invitational som er den nest største turneringen etter verdensmesterskapet.

Royal Never Give Up vs JD Gaming

LPL Spring smeller i gang igjen denne helgen, med en stor kamp mellom RNG og JD Gaming. Sist lagene møttes var i slutten av desember og endte 3-0 i RNGs favør.

Royal Never Give Up - JD Gaming H 2,15 : B 1,62 (spillestopp fredag kl. 11:55)

Våren er alltid en litt spesiell periode for RNG, grunnet stjerne spilleren “Uzi” tar en liten pause fra spillet for å jobbe med helsa. Dette betyr en omstillingsperiode for laget, som gjør at de som regel starter litt svakt. Foreløpig sitter de på en 11. plass med 3-3-resultat, men hvis de går inn i høygir vil de komme seg opp der de hører hjemme, nemlig topp plassering. Bot Laneren “Betty” har vist storform de siste par kampene og vi ser også at Midlaneren “XiaoHu” har fått vist fram mer av sin verktøykasse.

Ingen enkel kamp

Men dette blir ingen enkel kamp, JD Gaming sitter på en 5. plass med 5-3-resultat og har hatt en god start på LPL Spring. De har manglet Toplaneren “Zoom” de par siste kampene og det merkes. Den generelle taktikken flyter ikke like godt og dette resulterte i et surt tap på 2-1 mot EDG som muligens kan ha satt moralen tilbake litt.

Hvis RNG fortsetter forbedringene de har hatt hittil, med en mer spredd økonomi slik at det ikke kun er en spiller som bærer laget på skuldrene, kan vi fort se et RNG som kan ta de andre lagene med storm. Så jeg tror RNG har denne kampen i boks, H spilles med 2,15 i odds.

