Lagkameraten med musikk-stikk til Braut Haaland

Dortmund-talent Giovanni Reyna (17) er takknemlig overfor Erling Braut Haaland (19), men kommer samtidig med et lite stikk til sin norske lagkamerat.

Bundesliga er snart tilbake etter at fotballen i Tyskland ble satt på vent på grunn av koronaviruset.

Allerede førstkommende lørdag møter Dortmund rival Schalke 04 i Revierderbyet og i den forbindelse at klubben laget en forhåndssending på klubbens egen TV-kanal.

Der stiller blant andre Erling Braut Haaland opp til intervju. Det samme gjør det amerikanske Dortmund-talentet Gio Reyna som åpner opp om sitt forhold til nordmannen.

Det viser seg nemlig at Haaland fungerer som sjåfør for 17 år gamle Reyna til trening og kamper. Amerikaneren setter pris på tjenesten, men lar likevel nordmannen få gjennomgå for en ting. Musikksmaken.

- Jeg er takknemlig for at han kan kjøre meg hver dag. Det er snilt av ham å gjøre det, men musikksmaken hans trenger definitivt... Det er kanskje bare ikke min smak, humrer Reyna.

Norsk rap



Amerikaneren forklarer at det for det meste går i norsk rap når de sammen kjører til trening. Haaland har tidligere fortalt at han lytter mye til den norske raperen Adrian Amara, men det er kanskje forståelig at amerikanske Reyna ikke forstår så mye av norsk musikk.

Haaland begynner i hvert fall å flire når han blir konfrontert med lagkameratens stikk.

- Det er kanskje merkelig for ham, men for meg så er det bra musikk. Det er norsk musikk. Det er bra musikk, sier Haaland.

- Han er bare en frekk gjest som sier at musikken er dårlig?

- Han er fra statene så han skjønner ikke språket, poengterer Haaland som skryter av sin amerikanske kollega.

- Først og fremst er han en ydmyk hardtarbeidende kar fra statene. Når jeg har blitt litt mer kjent med ham nå, så er han en snill fyr. Han er ung, så han har mye å lære. Jeg er også ung, så vi har begge mye å lære. Han er også så rolig når vi spiller fotball. Det er ganske utrolig med tanke på hvor ung han er, sier Haaland.

Gleder seg til derby



Fokuset for de to ungguttene i Dortmund er imidlertid ikke på musikk i disse dager. Til helgen er det klart for Haalands første derby i Bundesliga når Dortmund møter Schalke 04. Og det er liten tvil om at Haaland gleder seg til å få spille kamper igjen.

- Det var fantastisk å endelig få bekreftelsen om at det var blitt gitt grønt lys til å starte opp igjen. Det er fantastisk, forteller Haaland.

Bundesliga-kampene vil som ventet bli spilt for tomme tribuner fremover.

- Jeg skulle selvfølgelig ønske at vi hadde 81.000 tilskuere på stadion, men sånn er situasjonen nå. Jeg ser frem til mitt første derby. Jeg kan nesten ikke vente på å få spille, sier nordmannen.

Han gjør det klart at han ikke har opplevd å spille like store derby-kamper som lørdagens oppgjør tidligere.

- Jeg har opplevd noen, men ikke noen som er i nærheten av dette derbyet.

- Jeg likte å spille mot Rapid Wien med Salzburg og jeg likte å spille mot Rosenborg i Norge, men det blir ikke like stort som mot Schalke, forklarer Haaland.

Viktig kamp

Nordmannen har den siste tiden fått trene med lagkameratene igjen og antyder at han stiller godt forberedt til oppstarten av ligaen.

- Trening med laget er selvfølgelig viktig med tanke på formen, touchen og relasjonene med de andre spillerne. Så det er selvfølgelig viktig, men jeg har trent hardt uten lagtrening og jeg er ikke så bekymret, sier Haaland.

Han mener det blir en svært viktig kamp mot Schalke på lørdag.

- Vi må være klare mot Schalke og så ta kamp for kamp. Vi må være klare fordi vi trenger poengene. Vi må være skjerpet. Vi er kapable til alt. Vi vet at vi er et bra lag med mange gode spillere, sier Haaland.