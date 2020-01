Larvik har stø kurs mot eliteserien-comeback

Larvik Håndball slet hjemme mot det unge Fyllingen-laget.

Torsdagen langoddsprogram byr på semifinale i den spanske supercupen mellom Barcelona og Atletico Madrid og en kamp fra åttedelsfinalen i Coppa Italia. Det er også starten på håndball-EM og fire kamper skal spilles i kveld. På hockeyfronten er det tre kamper i Get-ligaen her hjemme, det full serierunde i SHL i Sverige og det spilles 11 kamper i NHL natt til fredag.

Fredag er det ca 392 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Fyllingen Håndball - Larvik HK (Handikap fulltid 7-0) 1,80 - 9,50 - 1,95 H (spillestopp kl. 1755)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

1. divisjon, håndball, kvinner. I mai i fjor ble det klart at Larvik håndballklubb ikke oppfylte kravene for å få lisens. Klubben ble dermed degradert til 1. divisjon. Målet før årets sesong var en topp tre-plassering, men nå er målsettingen oppjustert til topp to.

Laget til Lars Wallin Andresen ligger før torsdagens kamp i Bergen på andreplassen som gir direkte opprykk, med tre poengs forsprang ned til Volda, Rælingen og Fjellhammer på plassene bak. Den gamle storheten fra Vestfold har én kamp mindre spilt enn lagene som puster dem i nakken, og de rykke ytterligere fra med seier i torsdagens kamp mot Fyllingsdalen.

I Fyllingsdalen møter de er purungt lag hvor majoriteten av spillerne er mellom 16 og 18 år, men Wallin Andresen har brukbar kontroll på det nyopprykkede bergenslaget. Han kjenner dem nemlig godt fra kampene da han var Runar-trener sist sesong. Da tapte han begge kampene mot bergenserne. Han slet mot Fyllingen hjemme i Vestfold. Larvik vant bare med to mål. Bergenserne har vist at de kan hamle opp med hvem som helst på en god dag. De tapte kun med fem mål mot serieleder Flint fra Tønsberg. I den kampen vant de andreomgangen med 15-13. Nå har de også fått tilbake Thea Skarstein Storeng som gikk til Tertnes før sesongen. Hun vil forsterke laget, men de mangler begge venstre bakspillerne sine. Både Marine Espetvedt Eggen og Henriette Espetevdt Eggen er ute med skader.

Med 298 baklengsmål på 13 kamper er Larvik det suverent beste defensive laget i 1. divisjon, men Fyllingen er heller ikke så verst bakover. De har kun sluppet inn 303 mål, men det er på tolv kamper. Bare serieleder Flint og Larvik har færre innslupne mål.

Jeg tror Larvik vinner greit i Bergen, men det spørs om de klarer å dekke handikapet på syv mål. Larvik har kun vunnet fire av de 13 første kampene denne sesongen med syv mål eller mer, og Fyllingen har kun tapt med syv mål eller mer i tre av de første tolv kampene. Sist tapte de med ti mål mot Ålgård, men i den kampen manglet Fyllingen fire spillere. To av dem er tilbake til kveldens kamp. Husk også at bergenserne tapte kun med to mål på bortebane, og de har forsterket laget med Skarstein Storeng siden den gang.

Larvik vinner med fem-seks mål, men neppe med åtte mål eller mer. Oddsen på at de ikke klarer å dekke 7-0-handikapet er 1,80. Det er spennende å forsøke. Denne kan ikke spilles som singel, men vi bruker den i en dobbel.

Torino - Genoa 1,57 - 3,45 - 4,40 H (spillestopp kl. 2105)

Coppa Italia, åttendedelsfinale. Torino har vunnet Coppa Italia fem ganger tidligere, men sist gang de gikk til topps var tilbake i 1992-1993-sesongen. Genoa på sin side har kun vunnet denne turneringen én gang, og det var tilbake i 1937.

Slik sesongen har vært så langt, er Torino soleklare favoritter til å ta seg videre til neste runde. Laget som ligger på niendeplass i Serie A har hjemmebanefordelen, eller er det en fordel for dem? Torino har nemlig spilt bedre borte enn hjemme denne sesongen. De har kun vunnet tre av ni hjemmekamper i Serie A.

Men er det et lag de bør slå hjemme, så er det Genoa. Gjestene har rett og slett vært dårlige denne sesongen. De ligger under nedrykksstreken, ti poeng bak vertene og jakter fortsatt sin første borteseier denne sesongen. Statistikken viser at de har tapt fem av de ni bortekampene sine.

Torino har muligens ikke den beste hjemmestatistikken denne sesongen, men de møter et lag de har vunnet mot de fire siste gangene. Jeg føler meg sikker på at Torino går av med seier. Hjemmeseier gir 1,57 i odds. Det funker greit i en dobbel sammen med at Larvik vinner med seks mål eller mindre mot Fyllingen i 1. divisjon håndball for kvinner.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset