League One-dobbel til flott odds

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Spillsenteret: Vi har vurdert lørdagens viktigste kamper

Tippetips: Britisk lørdagskupong med League One og League Two

Oddsdobbel: Hjemmedobbel fra League One

V75 Bjerke: Internasjonal omgang - du kan vinne 34 mill kr

V4 Bjerke: Herlig V4-vorspiel

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Lørdag ruller EM-kvalifiseringen videre Det er til sammen ti kamper på menyen denne i kveld. Det er flere store fotballnasjoner som er i aksjon, blant andre Tyskland, Nederand og Belgia. I tillegg er det full serierunde i League One, League Two og National League i Engand. På ishockeyfronten spilles det tre kamper fra Get-ligaen, hvor Mjøs-derbyet mellom Lillehammer og Storhamer er det store høydepunktet. Ellers er det kamper fra SHL i Sverige og i NHL.

Lørdag er det 14 milioner kroner i Lotto-potten Klikk her for å levere kupong for klokken 1800.

Blackpool - AFC Wimbledon H 1,57 (spillestopp kl 15.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Blackpool har fått en god start på sesongen under manager Simon Grayson. Etter 17 serierunder ligger the Seasiders på åttendeplass, ett poeng bak Coventry som innehar den siste playoffplassen i øyeblikket. Det er god stemning i Blackpool-garderoben om dagen. De har vunnet de tre siste kampene, og de har hatt et godt tak på AFC Wimbledon.

Historien viser at vertene har vunnet de to siste hjemmekampene mot London-klubben, og AFC Wimbledon har ikke klart å score i de to siste kampene sine på Bloomfield Road. Før lørdagens hjemmekamp har Simon Grayson sine karer fire seire, to uavgjorte og to tap. Defensivt må de skjerpe seg. De har nemlig kun klart å holde nullen én gang på eget gress denne sesongen.

Mens Blackpool har vært stabile på hjemmebane, så har Wimbledon vært stabilt dårlige på bortebane. Det er faktisk ingen lag som har vært svakere enn dem på bortebane i ligaen så langt. De har tapt syv av åtte bortekamper før lørdagens kamp på Bloomfield Road. Laget ledes midlertidig av Glyn Hodges etter at Wally Downes fikk sparket i september. Han var da bøtelagt og utestengt av FA etter å ha innrømmet å ha brutt reglene for gambling. Problemet til Wimbledon er at de har vært for enklere å score på. De har sluppet inn 16 mål. Det er mye. Blackpool har heller ikke vært fantastiske defensivt, men de har ikke vært i nærheten av så dårlige som Wimbledon. Hjemmebanefordelen blir avgjørende. 1,62 i odds på Blackpool er litt snaut som singel, men det funker i en dobbel.





Rotherham - Accrington Stanley H 1,70 (spillestopp kl 15.55)

Rotherham tapte overraskende mot Lincoln i EFL Trophy-turneringen tidligere denne uken, men utenom det feilskjæret så har vertene vist bra takter. De gikk videre i FA-cupen sist helg, og de slo Gillingham 3-0 i forrige serierunde på bortebane. Paul Warnes menn tapte imidlertid sist de var i aksjon hjemme på New York Stadium. Den gangen ble det 0-1-nederlag mot Wycombe. Det var andre hjemmetapet på rad. Før det tapte de 1-2 mot opprykksjagende Oxford United. Men det er ikke bare sorgen på hjemmebane. De har også hatt sterke resultater på eget gress. Rotherham slo blant annet Coventry 4-0 i starten av oktober, så de har vist at de kan. Nå møter de overkommelig motstand.

Accrington Stanley har ikke fått en like god start på sesongen. Gjestene ligger helt nede på 19.-plass. Det har klabbet for dem offensivt. Laget har kun vunnet tre av de første 16 kampene. På bortebane har de dog vist positive tendenser. De har slått bunnlaget Southend og spilt uavgjort mot Coventry, Wycombe og Bristol Rovers. Det er vanskelig å bli klok på dem for oss tippere, men jeg synes ikke de har prestert bra nok på bortebane til å være en trussel for Rotherham. Stanley har gått målløs av banen i de tre siste kampene. Dette skal være en grei hjemmeseier. 1,70 i odds på H er ok Denne brukes i en dobbel.

Lørdagens dobbelttips blir Rotherham + Blackpool. Denne hjemmedobbelen gir 2,67 i odds. Spillestopp er kokken 1555.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset