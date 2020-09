Leeds får tillit på lørdagskupongen

Leeds er tilbake i det øverste selskap i Premier League. Lørdag ettermiddag venter Fulham hjemme på Elland Road i et møte mellom to av nykommerne.

1. Vålerenga - Molde

Vidar Ørn Kjartansson leverte på direkten i sitt comeback for Vålerenga med tre scoringer søndag da Brann ble slått hele 5-1 hjemme på Intility. Det betyr 29 poeng etter 17 runder for Fagermos mannskap og en 5. plass på tabellen i Eliteserien før møtet med fjorårsmester Molde lørdag kveld. To poeng skiller opp til Odd på bronseplassen, mens det med seier i kveld bare vil være to poeng opp til Molde på 2. plass. Pene 5-3-0 hjemme i hovedstaden før denne, men de røk 1-4 i det omvendte møtet i Molde mellom lagene i slutten av juli. Stiller trolig skadefritt igjen.

Molde tok seg videre i Champions League-kvalifiseringen etter straffesparkkonkurranse mot Qarabag onsdag i oppgjøret som ble spilt på nøytral bane på Kypros. Dermed skiller det bare to Play Off-kamper mot ungarske Ferencvaros før Molde faktisk kan være inne i den gjeve turneringen. Uansett er kluben sikret et gruppespill og en solid økonomisk gevinst i en sesong der klubbene bare har fått lov til å slippe inn 200 tilskuere på kampene. De hadde som kjent spillefri sist helg som et ledd i forberedelsene til Champions League-kvaliken og ligger som nummer to i hjemlig liga med 34 poeng i øyeblikket. Det skiller hele 14 poeng opp til den suverene serieleder Bodø/Glimt, så spørsmålet er hvor mye Molde legger i serien de neste ukene? Gregersen var tilbake etter sin skade onsdag, mens Bjørnbak fortsatt var ute. Både Wolff Eikrem og James spilte fra start igjen sist, men kan fort bli spart i denne.

Magefølelsen sier at Vålerenga møter Molde på riktig tidspunkt og at sjansene for hjemmeseier dermed er gode. Får vi et nytt Kjartansson-show mot et Molde i CL-modus tro? Det blir H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren i kamp 1.

2. Sarpsborg 08 - Mjøndalen

Sarpsborg 08 slo tabelljumbo Aalesund 1-0 borte søndag etter at hjemvendte Tobias Heintz ble matchvinner tidlig i 2. omgang av det oppgjøret. De hvite og blå klatret med det opp på 11. plass med 20 poeng og har nå skaffet seg en liten luke på fem poeng ned til Start på kvalikplassen. 4-1-4 hjemme, mens det kun har blitt to fulltreffere av åtte mulige på utebane så langt for Stahres mannskap. Heintz er som nevnt hentet inn på lån, mens Molins ble klar onsdag. Strand Larsen og Coulibaly er som kjent borte fra i sommer, men duoen Horn og Vetti er nå begge skadefrie og tilgjengelig. Kaptein Thomassen sto over sist. Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-1, mens det ble 1-0 til Mjøndalen da lagene møttes på Consto Arena tidlig i sesongen.

Mjøndalen åpnet sesongen bra, men er på ny inne i en tøff periode igjen etter at laget glimtet til med blant annet å vinne i Bergen for ikke så lang tid tilbake. Søndagens 0-2 nederlag hjemme mot Sandefjord var lagets tredje strake tap og samtidig det åttende nederlaget på de siste ti. Ligger nest sist med 14 poeng og har ett poeng opp til Start på kvalik før denne runden. 2-2-5 borte, men de fikk med seg ett poeng herfra i fjor og slo Sarpsborg 08 hjemme tidlig i sesongen. Gauseth og Diomande er begge ute med skade for trener Vegard Hansen.

Sarpsborg 08 får tillit på hjemmebane mot formsvake gjester fra Mjøndalen i trøbbel. H.

3. Arsenal - West Ham

De tre neste kampene er hentet fra andre runde i Premier League. Arsenal fikk en flott start på sesongen da laget slo Fulham 3-0 på bortebane i serieåpningen for én uke tilbake. De vant også tilsvarende oppgjør 1-0 i begynnelsen av mars forrige sesong like før koronapandemien satte all fotball på vent i flere måneder. Willian er ny fra Chelsea og markerte seg med tre assist i sin første seriekamp for sin nye klubb sist, mens stjernespissen Aubameyang tidligere denne uken forlenget sin kontrakt med London-klubben. Mari, Luiz, Chambers, Martinelli og Mustafi er alle ute for manager Arteta, mens Xhaka og Papastathopoulos begge er usikre til denne.

Det ble en tøff start på sesongen for David Moyes sitt West Ham da laget tapte 0-2 hjemme mot Newcastle på åpningsdagen for én uke siden. De revansjerte seg riktignok med å slå Charlton ut av ligacupen tirsdag (3-0) etter to mål av Sebastian Haller og ett av Felipe Anderson. Dermed har nok West Ham-manageren litt å tenke på når han skal komponere laget her. Wilshere sliter med en skade og er usikker, ellers ser det greit ut. West Ham tapte forøvrig begge de to innbyrdes oppgjørene mot dagens motstander sist sesong.

Arsenal er regjerende FA Cup-mester og kom også godt i gang med sesongen sist helg. Vi tror på hjemmeseier i dag. En H på Emirates.

4. Manchester United - Crystal Palace

Tilsvarende møte forrige sesong endte noe overraskende 1-2 tidlig i sesongen på samme tid i fjor, mens Manchester United slo tilbake og vant 2-0 i det omvendte oppgjøret på Selhurst Park mellom lagene i sommer da sesongen ble fullført etter koronaoppholdet. Vertene kapret til slutt en Champions League-plass sist sesong før det ble exit i semifinalen av Europaligaen mot Sevilla i midten av august. Van de Beek er hentet inn fra Ajax, mens Pogba er på vei tilbake etter å ha testet positivt på koronaviruset. Jones og Tuanzebe er fortsatt ute. Laget sesongåpner som kjent i dag ettersom forrige helgs åpningskamp ble utsatt. Isteden brukte de helgen på å tape 0-1 mot Aston Villa i en treningskamp på bortebane.

Crystal Palace åpnet den nye sesongen med å slå Southampton 1-0 hjemme forrige helg og ga dermed manager Roy Hodgson litt arbeidsro allerede i starten. Lagets superstjerne Wilfried Zaha ble matchvinner i det oppgjøret med sin scoring før kvarteret var spilt. Tirsdag røk de derimot ut av ligacupen etter 10-11 i en dramatisk straffesparkkonkurranse borte mot det tidligere Premier League-laget Bournemouth i en kamp som sto 0-0 etter 90 minutter. Cahill, Wickham, Van Aanholt og Tomkins er alle på fraværslista, mens Benteke og Riedewald begge er på vei tilbake igjen og snart aktuelle.

Det blir H på Old Trafford. Vi tror Manchester United åpner med seier.

5. Leeds - Fulham

Et interessant møte mellom to av nykommerne i Premier League på Elland Road lørdag ettermiddag. Leeds var med i en ellevill åpningskamp borte mot regjerende mester Liverpool forrige helg som de til slutt tapte 3-4 der Salah ble matchvinner med sitt andre straffspark for kvelden helt på tampen. De fulgte opp med å ryke ut av ligacupen hjemme mot Hull etter straffesparkkonkurranse onsdag kveld, men stiller helt sikkert med sitt tilnærmet beste mannskap igjen i kveld. Forshaw og Beradi mangler fortsatt, mens Cooper er usikker til denne. Det ble hele 3-0 i tilsvarende oppgjør mellom lagene i Championship her sist sesong.

Fulham åpnet med også de med tap, 0-3 hjemme mot Arsnal, og fikk nok en liten forsmak av hva som venter på dette nivået. Mitrovic startet på benken i det oppgjøret, men er nok høyaktuell for en plass i startelleveren igjen til denne. De rykket opp via Play Off i sommer og har vært en aldri så liten jo-jo mellom nivå 1 og 2 i England de siste årene. Seri og vår egen Stefan Johansen har begge vært på skadelista og er usikre. Onsdag tok laget seg videre i ligacupen etter 1-0 borte over League One-laget Ipswich.

Fulham ser ganske så svake ut. Vi tror det blir sesongens første trepoenger til Leeds i nykommermøtet. H.

6. Brentford - Huddersfield

De sju siste kampene er hentet fra Championship. Brentford var nære på å rykke opp til Premier League sist sesong, men sviktet på tampen og endte på 3. plass før de røk i Play Off-finalen mot Fulham. De tapte noe overraskende 0-1 i tilsvarende møte sist sesong, mens det endte målløst da lagene møttes i Huddersfield i januar. Brentford røk 0-1 borte mot Birmingham i åpningskampen forrige helg og solgte også nylig sist sesongs toppscorer Watkins til Aston Villa. Onsdag slo de riktignok tilbake da de slo et reservepreget Southampton 2-0 borte i ligacupen.

Huddersfield åpnet den nye sesongen med 0-1 tap hjemme mot en av opprykksfavorittene, Norwich, forrige helg. De berget plassen såvidt sist sesong etter nedrykket fra Premier League sesongen før og hadde spillefri i midtuken ettersom de røk ut av ligacupen hjemme mot Rochdale i 1. runde av turneringen allerede i starten av september.

Brentford får tillit - under tvil. Vi er slett ikke overbeviste om at laget gjentar forrige sesongs solide pretasjoner, men når det er sagt så er Huddersfield et lag de bør slå på eget gress. Det blir H.

7. Luton - Derby

Det ble 3-2 her sist sesong, mens Derby vant det omvendte møtet 2-0 på hjemmebane i fjor høst. Luton berget til slutt plassen i Championship forrige sesong etter en heroisk sluttspurt og fikk også en flott start på inneværende sesong da laget slo Barnsley 1-0 borte i åpningskampen sist helg. De avanserte også videre i ligacupen etter å ha slått Reading på bortebane tirsdag og møter Manchester United på hjemmebane i neste runde kommende uke.

Derby med null poeng etter sin åpningskamp der laget røk 0-2 hjemme mot nettopp Reading i en kamp der Wayne Rooney kom inn som innytter i 2. omgang. De fulgte opp den svake serieåpningen med å tape 1-2 hjemme mot Preston i den engelske ligacupen tirsdag og røk 2-3 her forrige sesong.

Luton har kommet desidert best i gang av disse, både i serie og cup, men det blir HUB på begge de to spillforslagene våre lørdag.

8. Middlesbrough - Bournemouth

Det har blitt en tøff start på sesongen for Middlesbrough med null poeng etter åpningskampen og exit fra ligacupen i midtuken. De røk 0-1 borte mot en av opprykksfavorittene Watford forrige fredag før de fulgte opp med å ryke ut av ligacupen med 0-2 hjemme mot Barnsley tirsdag denne uken.

Bournemouth rykket som kjent ned fra Premier League sist sesong, men har kommet godt i gang på nivået under. De slo Blackburn 3-2 hjemme i ligapremieren sist helg før de slo Crystal Palace ut av ligacupen tirsdag etter en dramatisk straffesparkkonkurranse (11-10) i en kamp som sto 0-0 etter 90 minutter.

Vi stoler ikke helt på Bournemouth på utebane enda. Det blir UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Norwich - Preston

Norwich endte desidert sist i Premier League forrige sesong, men har gjort en god sommer på overgangsmarkedet og i tillegg beholdt flere av sine mest sentrale spillere, deriblant toppscorer Pukki. De er blant de opprykksfavorittene fra Championship denne sesongen og fikk også en god start da laget slo Huddersfield 1-0 borte sist helg. Adam Idah ble matchvinner ti minutter før full tid i det oppgjøret. De hadde spillefri i midtuken ettersom de røk ut av ligacupen allerede i 1. runde mot Luton.

Preston er videre til ligacupens 3. runde etter å ha slått ut Derby 2-1 på bortebane tirsdag, men måtte gå poengløse av banen i forrige helgs serieåpning hjemme mot Swansea som endte med 0-1 tap. De åpnet foregående sesong meget solid, men endte til slutt på 9. plass og utenfor det som lenge så ut til å være en trygg Play Off-plass.

Vi har god tro på hjemmeseier på Carrow Road, men spanderer på oss HU på lørdagskupongen.

10. Sheffield Wednesday - Watford

Sheffield Wednesday startet året med hele tolv minuspoeng (!) som følge av økonomisk rot, men fikk en drømmestart på sesongen da laget slo Cardiff 2-0 borte i serieåpningen sist helg. Dermed er det "bare" ni opp til null. Det blir spennende å se hvordan Sheffield-laget takler den utfordringen utover i sesongen og om det i det hele tatt er realistisk å berge plassen med et slikt utgangspunkt. De endte på 16. plass sist sesong og tirsdag tok de seg videre i ligacupen etter å ha slått Rochdale 2-0 på bortebane.

Watford er blant lagene som har vært nevnt flittigst i opprykkskampen i Championship denne sesongen. Laget, som rykket ned fra Premier League sist sesong, fikk også en god start på sesongen med 1-0 hjemme over Middlesbrough i åpningskampen hjemme forrige fredag. Tirsdag gikk de videre i ligacupen etter å ha slått ut Oxford på straffesparkkonkurranse på utebane. Murray er hentet inn på lån, men fortsatt er flere av kubbens nøkkelspillere på skadelista.

Brutalt utgangspunkt for Sheffield Wednesday denne sesongen, men foreløpig så har den sportslige biten gått fint. Vi prøver UB i Sheffield, men denne er helt åpen på forhånd.

11. Stoke - Bristol City

Denne kampen er flyttet til søndag og blir dermed trukket.

12. Swansea - Birmingham

Det ble 3-0 her på samme tid i fjor, mens det omvendte møtet mellom lagene i juli endte med 3-1 seier til Swansea. Swansea har 3-2-0 på de fem siste møtene med dagens motstander og har således et godt tak på Birmingham de siste årene. De åpnet sesongen med å slå Preston 1-0 borte forrige helg og hadde spille fri i midtuken ettersom laget røk ut i 1. runde av ligacupen mot Newport på bortebane tidligere denne måneden. De endte på 6. plass forrige sesong, men røk i semifinalen av Play Off.

Birmingham åpnet også de med seier da forrige sesongs topplag Brentford ble slått 1-0 hjemme på eget gress forrige helg. Jeremie Bela ga laget sitt en drømmestart på sesongen med sin scoring like før pause. I likhet med Swansea hadde også de fri fra ligacupen i midtuken da laget røk i 1. runde hjemme mot Cambridge tidlig i september.

Det er forståelig at Swansea blir favoritter hjemme i Wales, men vi dekker opp med HU og tror det skal holde i siste kamp på kupongen denne lørdagen.

