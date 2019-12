Leeds garderes på lørdagskupongen

Leeds er store favoritter på lørdagskupongen, men vi er ikke sikker på at det blir full pott mot opprykksrival Fulham.

Lørdagens tippekupong består av seks kamper fra Premier League, mens de øvrige seks kampene er fra Championship. Bonuspotten er på ca 500 000 kroner. Innleveringsfristen på lørdagskupongen er som vanlig kl 15.55.

1. Manchester City — Leicester

Det virker stadig mindre sannsynig at Manchester City skal klare å forsvare ligatittelen fra forrige sesong. De slo riktignok Arsenal 3-0 sist helg, men faktum er at Pep Guardiolas menn går inn i det hektiske juleprogrammet i Premier League på tredjeplass, 14 poeng bak serieleder Liverpool. Det sier seg selv at det blir vanskelig å innhente Liverpool, men det er ikke umulig.

Det største problemet til City denne sesongen har vært defensivt. Etter at Vincent Kompany forlot klubben i sommer for å bli trener i Anderlecht, og Aymeric Laporte ble skadet tidlig i sesongen, har forsvaret til City lekket. De har i snitt sluppet inn over ett mål per kamp, og de har bare klart å holde nullen i én av de siste syv kampene.

Mens Manchester City har underprestert med stjernespillerne sine så langt, har Leicester enda en gang sjokkert Fotball-England med å utfordre gigantene i kampen om ligatittelen. Brendan Rodgers sitt mannskap ligger på andreplass på tabellen, men gapet frem til Liverpool er ti poeng. Likevel; det The Foxes har ti poengs forsprang på Chelsea som innehar fjerdeplassen Det forteller hvor gode Leicester har vært denne høsten. Etter åtte seire på rad, spilte de 1-1 mot nedrykkstruede Norwich sist helg. De har nå sluppet inn mål i tre av de fire siste ligakampene Samtidig har de scoret i alle ligakampene siden 0-1-tapet mot Manchester United i midten av september.

Med 47 mål på 17 kamper er Manchester City laget som scorer mest i Premier League. De har faktisk scoret i 16 av 17 kamper denne sesongen. De lyseblå har vist svakhetstegn denne sesongen, og jeg tror Maddison og Vardy kan lage trøbbel for City-forsvaret. Leicester har tapt fire av de fem siste bortekampene mot sist sesongs topp seks-lag i Premier League, og de har tapt fem av de siste seks kampene på Etihad. Denne matchen er åpen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

2 Norwich — Wolverhampton

Nedrykkstruede Norwich fikk en solid opptur sist helg. De stoppet Leicester City sin ni kamper lange seiersrekke i Premier League, da de spilte 1-1 mot et høytflyvende Leicester-lag på King Power Stadium. Norwich står nå uten seier i de fire siste kampene, og de hadde to tap på rad mot henholdsvis Southampton og Sheffield United før matchen mot Brendan Rodgers' menn.

På lørdag er de tilbake på Carrow Road, hvor de har vært elendige siden sommeren. Etter sjokkseieren hjemme mot Manchester City 14. september, har kanarifuglene gått fem kamper på rad uten seier hjemme i East Anglia. Supporterne som har kommet til Carrow Road denne sesongen har iallfall fått underholdning for inngangspengene. Det har nemlig vært scoret vanvittige 4,125 mål per kamp siden august.

Etter å ha vært ubeseiret i elleve kamper på rad, tapte Wolves 1-2 mot Jose Mourinhos Tottenham-lag forrige helg. Det forrige tapet til ulveflokken kom i midten av september mot Chelsea (2-5). Nuno Espirito Santo’s menn var lenge det beste laget i kampen mot Spurs, men en sen Jan Vertonghen-scoring gjorde at alle poengene gikk til Nord-London. Borte fra Molineux, er Wolves ubeseiret i seks strake kamper.

Wolves har tilstrekkelig med kvalitet i laget til å score mer enn Norwich, og vertenes forsvar lekker. De har sluppet inn to mål eller mer i de syv siste hjemmekampene i Premier League. Samtidig spiller Wolves ofte uavgjort. Vi garderer. UB

3. Brighton — Sheffield United

Brighton spilte 1-1 mot Crystal Palace i mandagens bortekamp på Selhurst Park, men the Seagulls dominerte store deler av kampen og følte seg nok litt snytt etter kun ett poeng. Graham Potter sine menn er nå ubeseiret i de tre siste kampene. Brighton har i denne perioden slått Arsenal 2-1 på Emirates og spilt 2-2 mot Wolves..

Hjemme på Amex Stadium har Brighton vært solide De har kun tapt én av de siste seks kampene. Tapet kom mot serietoer Leicester. Lørdag møter de tøff motstand. Sheffield United har vist seg å være en hard nøtt å knekke i Premier League. The Blades har kun tapt én av de siste ti kampene, og på bortebane har de ennå til gode å tape denne sesongen. Bortestatistikken viser 2-6-0 og 10-7 i målforskjell.

Chris Wilders menn viser fin form. De har vunnet de to siste kampene mot henholdsvis Norwich City og Aston Villa, men de spiller oftere uavgjort. Fem av de siste ti Premier League-kampene har endt med poengdeling. Faktisk er det ingen andre lag som har spilt så mye uavgjort på bortebane denne sesongen. Sheffield United er litt overraskende det tredje beste defensive laget i Premier League, bare Leicester og Liverpool har sluppet inn færre mål enn dem.

Tre av de fire siste kampene til gjestene har endt 1-1. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Newcastle — Crystal Palace

Både Newcastle og Crystal Palace er middelhavsfare på tabellen. Men en seier til ett av lagene i kampen på St. James' Park vil kunne gjøre at laget som vinner klatrer opp til en topp seks-passering, litt avhengig av hvordan resultatene i de andre kampene ender.

Newcastle sto med tre kamper på rad uten tap før de gikk på en smell mot Burnley forrige helg. Men: 0-1-tapet på Turf Moor er det eneste tapet til the Magpies på de fire siste kampene. På hjemmebane har Newcastle vært stabile. De er ubeseiret i de syv siste Premier League-kampene på Tyneside. Tapet mot Arsenal i serieåpningen er fortsatt det eneste nederlaget i ligaen på St. James' Park.

Crystal Palace går litt under radaren, men London-klubben henger med i kampen om å bli best blant de nest beste. De viser fin form, og etter 1-1 i mandagens kamp mot Brighton er the Eagles ubeseiret i de fire siste kampene. Roy Hodgson sine menn ligger på niendeplass, men er kun tre poeng bak Tottenham på femteplass. Palace har holdt tett bakover i de to siste bortekampene i ligaen, men det var mot Burney og Watford som begge har vært tannløse offensivt denne sesongen. Som et av Premier Leagues mest rendyrkede kontringslag, gjør Palace det brukbart på bortebane. Ja, de har faktisk scoret flere mål borte enn hjemme hittil.

Det ligger an til å bli en tett og jevn kamp i Nordøst-England. Disse to lagene har delt poengene i to av de tre siste kampene, og Newcastle har spilt uavgjort i fire av de syv siste hjemmekampene sine. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Bournemouth — Burnley

Kun to poeng og to plasser skiller Bournemouth på 14.-plass og Burnley på 12-plass før helgens oppgjør på Vitality Stadium. Begge klubbene fikk en opptur sist helg, og det laget som vinner denne kampen vil antakeligvis gjøre et lite byks på tabellen.

Etter fem strake Premier League-tap, leverte Bournemouth et av sesongens største resultatsjokk da de slo Chelsea 1-0 på Stamford Bridge. De vant i London, selv om klubben er rammet av en skadekrise. Eddie Howe må også denne helgen klare seg uten Nathan Ake, Adam Smith, Steve Cook, Harry Wilson, Charlie Daniels og Lloyd Kelly, i tillegg er Callum Wilson og Joshua King usikre.

Selv med alle spillerne friske har Bournemouth slitt med å score mål. The Cherries har kun scoret seks mål på de siste ti Premier League-kampene siden starten av oktober, og lørdag møter de et Burnley-lag som heller ikke har fått det til å klaffe foran mål. Etter tre strake tap vant The Clarets 1-0 mot Newcastle forrige helg. Headingen til Chris Wood var kun den andre scoringen til Burney på 360 minutter med Championship-fotball. Sean Dyche sin fotballfilosofi kritiseres ofte fordi den generelt resulterer i ati det skapes færre scoringssjanser, og det vises også i statistikken så langt. Burnley har kun scoret 1,29 mål per kamp i Premier League denne sesongen.

Bournemouth har også hatt problemer med å score denne sesongen. The Cherries har i snitt kun scoret 1,17 mål per kamp siden sommeren. Med flere av de mest sentrale offensive spillerne på skadelisten eller usikre ser det ikke bra ut for Eddie Howes mannskap. Statistikken tyder ikke på noen målkalas The Clarets slo Bournemouth både hjemme og borte sist sesong. Jeg tror Burnley skreller på Vitality Stadium. B.

6. Aston Villa — Southampton

Bunnoppgjør på Villa Park. Begge lagene har 15 poeng, men Aston Villa ligger på plassen over nedrykksstreken på grunn av bedre målforskjell enn Southampton. Villa fikk en opptur i ligacupen tirsdag, da de slo juniorene til Liverpool 5-0. Likevel; en så stor seier gir påfyll av sårt tiltrengt selvtillit før helgens sekspoengskamp. I Premier League har det ikke gått like lett for Dean Smiths menn. Etter bare én seier på de åtte siste ligakampene har Villa rast nedover på tabellen.

Men det er først og fremst på bortebane det har gått ad undas for Birmingham-laget De har tapt syv av ni bortekamper. Hjemme på Villa Park har de klart seg brukbart. Villa har tatt elleve av totalt 15 poeng foran egne fans. De to topplagene Liverpool og Leicester, samt Bournemouth er de eneste lagene som har dratt fra Villa Park med tre poeng. De har vunnet her mot Brighton, Newcastle og Everton. Villa har vist at de kan slå lagene rundt dem på tabellen. Southampton skal være en overkommelig motstander. The Saints har ikke vunnet en bortekamp siden 1-0-seieren mot Sheffield United 14. september. Etter kampen på Bramall Lane har de spilt fem bortekamper uten å vinne, men de har møtt tøff motstand i lag som Spurs, Wolves, Manchester City og Arsenal.

Villas hjemmestatistikk viser fire seire på de seks siste kampene. Det ser ut til at Dean Smith må stole på hjemmeformen om laget hans skal overleve i Premier League. Viktige Jack Grealish og John McGinn ble hvilt i kvartfinalen i ligacupen i midtuken, men begge er ventet tilbake i startelleveren mot the Saints. Villa trenger tre poeng. H.

7. West Bromwich — Brentford

Toppoppgjør. West Brom topper tabellen i Championship, to poeng foran Leeds. Brentford ligger på fjerdeplass, 13 poeng bak vertene. Etter flere sesonger hvor Brentford har hengt med i toppen, men ikke klart å ta en playoffplass, ser det ut til at the Bees skal klare å kjempe om opprykk denne sesongen.

West Brom er på full fart tilbake til Premier League, med den formen de har vist denne sesongen. Vertene ligger tolv poeng foran Preston Norh End som innehar tredjeplassen før serierunden denne helgen. Det gjør at the Baggies styrer sin egen skjebne. Brentford er et lag de aldri har tapt mot hjemme på the Hawthornes. De står med seks seire og én uavgjort i de syv siste møtene. Sist Brentford vant mot West Brom var i 1948! Det begynner å bli en stund siden.

Brentford har vært sterke hjemme, men på bortebane har de ikke vært like stabile. De har tapt de to siste bortekampene mot henholdsvis Sheffield Wednesday (1-2) og Blackburn (0-1). The Bees spiller sjelden uavgjort. På de 22 første kampene har vunnet elleve og tapt åtte. WBA på sin side har bare tapt én av sine 22 kamper, og de har vunnet 14 av dem. Formen er glimrende. De har vunnet syv av de åtte siste kampene. West Brom suser videre mot Premier League. H.

8. Fulham — Leeds

Leeds har rykket ifra i toppen, og de er nå tolv poeng foran Fulham som før sesongen var en av opprykksfavorittene i Championship. Fulham har kollapset de siste ukene, og London-laget står med tre strake tap før et formsterkt Leeds-lag kommer til Craven Cottage.

Gjestene gikk på noen smeller i starten av sesongen, men har vist stabil form siden midten av oktober. Leeds er uten tap i de elleve siste kampene, men de skuffet sist helg da de rotet vekk ledelsen mot Cardiff og spilte 3-3. Dermed mistet de tabelltoppen, og ligger nå på andreplass, to poeng bak West Brom. Marcelo Bielsa sine menn viser likevel knallform. De har vunnet syv av de siste åtte kampene.

Leeds er det nest beste bortelaget i Championship, og de står med tre borteseier på rad. Den gamle storheten fra Yorkshire er favoritter mot et Fulham-lag virker ute av form. Gjestene har vært sterke defensivt hele sesongen De har kun sluppet inn 13 mål, og det kan komme godt med på lørdag. Da skal Leeds-forsvaret stoppe toppscorer i Championship, Aleksandar Mitrović.

Leeds har historisk sett hatt problemer mot Fulham. Det viser statistikken. De har kun vunnet én av de siste ni kampene mot London-laget, men fem av kampene har endt med poengdeling. Tror mest på borteseier, men bruker en gardering her. UB.

9. Huddersfield — Nottingham Forest

Nottingham Forest fikk juling av Sheffield Wednesday hjemme på City Ground forrige helg. 0-4-tapet gjorde at skogvokterne falt ned til åttendeplass, men takket være en god start på sesongen er de kun ett poeng bak Fulham som innehar den siste playoffplassen i øyeblikket. Forest er ute av form. Før helgens bortekamp mot Huddersfield har de spilte fire kamper på rad uten seier.

Huddersfield hadde en grusom start på sesongen, og the Terries ligger nede på en skuffende 19-plass med 22 poeng. De står uten seier i de tre siste kampene hjemme på The John Smith’s Stadium. De har spilt 1-1 både mot Birmingham og Swansea, og i forrige tapte the Terries 0-2 mot Leeds.

Jan Siewert fikk sparken etter fem tap på de seks første kampene. Den tidligere Lincoln-manageren Danny Cowley tok over Huddersfield i midten av september, men problemene har fortsatt for klubben. Den største bekymringen er at de ikke plukker nok poeng på eget gress. The Terries er det svakeste hjemmelaget i Championship. De har kun vunnet to av elleve hjemmekamper så langt. Den statistikken lukter nedrykkskamp. Mens Huddersfiled er det dårligste hjemmelaget i Championship, så er gjestene et av sterkeste bortelagene i ligaen. Kun de to topplagene har tatt mer poeng på bortebane enn Forest. De har kun tapt én av elleve bortekamper hittil.

Forest må slå tilbake etter forrige helgs flaue hjemmetap, og de kunne neppe fått en bedre kamp å gjøre det i. Skogvokterne har vært et solid bortelag, og Huddersfield har tapt seks av de syv siste kampene mot lagene rundt Nottingham Forest på tabellen. UB.

10. Hull — Birmingham

Det er ikke lett for tipperne å bli klok på Hull City denne sesongen. De taper, vinner og spiller uavgjort om hverandre. I de to siste kampene har de tapt 0-2 borte mot Leeds og sist ble det 2-2 på the Valley mot Charlton. Lørdag er Hull City hjemme igjen på KCOM Stadium, hvor de vist bra takter de siste ukene. The Tigers har vunnet tre av de fire siste kampene foran egne fans. Det eneste hjemmetapet siden midten av oktober kom mot opprykksjagende West Brom.

Birmingham har tapt over halvparten av bortekampene denne sesongen, og det er bakover skoen trykker. De har sluppet inn 1,7 mål i snitt per bortekamp. The Blues har tapt de to siste kampene, begge på hjemmebane, men de er ubeseiret i de tre siste kampene på fremmed gress. Med kun én seier på de åtte siste kampene har laget sunket ned til 15.-plass, men de kan foreløpig trøste seg med at det er kortere vei opp til en playoffplass enn til nedrykksstreken. Gjestene har bare vunnet to av elleve kampermot the Tigers. Hull har faktisk vunnet de fem siste hjemmekampene mot Birmingham med 17-4 i målforskjell. H.

11. Millwall — Barnsley

Barnsley ligger fortsatt sist i Championship, selv om de slo Queens Park Rangers 5-3 hjemme i forrige serierunde. På bortebane er The Tykes et av de dårligste lagene på nest øverste nivå i England. 0-2-8 på bortebane forteller egentlig alt om hvordan det står til med borteformen, og det er liten grunn til å tro at motgangen skal snu på det The Den.

The Lions er i kjempeform. Syv kamper på rad uten tap har løftet Millwall opp på øvre halvdel av tabellen. De kan gjøre livet surt for Barnsley. Å gi en populær manager sparken er alltid vanskelig, særlig en som tidligere har tjent klubben som spiller. Men Milwall gjorde et smart trekk da de erstattet klubblegenden Neil Harris med Gary Rowett. De var inne i en blindgate med Harris, men har funnet veien ut av den etter at Rowett tok over. Etter syv strake kamper uten tap har vertene klatret opp til ellevteplass.

Millwaal har tatt 1,9 poeng i snitt per kamp med Gary Rowett (5-4-1) mot bare 1,1 poeng per kamp med Neil Harris som manager.

Millwall viser strålende form, og lag som er i flytsonen kan gjøre et byks på tabellen i denne divisjonen. Med fem seire, fire uavgjorte og kun ett tap på sine ti hjemmekamper har the Lions et perfekt utgangspunkt før denne matchen. Vertene har også kun to poeng opp til en playoffplass, og det burde være motivasjon i massevis. Det skal være gode muligheter for en ny hjemmeseier her. H.

12. Queens Park Rangers — Charlton

London-derby. Begge lagene har vært i elendig form de siste ukene. QPR har kun vunnet to av de siste ti kampene i ligaen, mens Charlton har før byderbyet spilt ti strake kamper uten seier, og Lee Bowyer sitt mannskap vil være på nedrykksplass før nyttår om de fortsetter den negative trenden.

Charlton tok Championship med storm og lå på playoffplass frem til midten av september. Før helgens serierunde er London-laget nede på 17-plass, kun seks poeng over nedrykksstreken. Lee Bowyer & Co begynner å merke presset. The Addicks har fire tap på de fem siste kampene, og det er defensivt de virkelig har kollapset. De har sluppet inn 1,6 mål i snitt på bortebane, og har ikke klart å holde tett bakover i de ti siste kampene.

Situasjonen er ikke stort bedre på Loftus Road. QPR tapte nylig 3-5 mot bunnlaget Barnsley. Dermed står de med 42 baklengsmål. Bare Barnsley og Luton har sluppet inn mer mål enn QPR på de første 22 kampene, men så skal det samtidig sies at de scorer fjerde mest i Championship. De har også en ok hjemmestatistikk. QPR har vunnet de fire siste kampene mot Charlton på Loftus Road. Vi tror den trenden fortsetter. H.

