Leeds har ikke råd til feilskjær i jakten på Premier League

Leeds begynner å kjenne lukten av Premier League, men da er de kun tre poeng som gjelder hjemme mot Stoke i kveld.

Leeds har hatt kontroll på opprykket i Championship i lang tid, men aldri helt klart å kvitte seg med lagene bak seg på tabellen. Nå har Brentford på 3. plass for alvor våknet til liv og lagt press Leeds og West Bromwich på de to øverste plassene som betyr direkte opprykk.

Leeds - Stoke H/H 1,95 (spillestopp 17.55)

Engelsk Championship. Leeds har sammen med West Bromwich vært det førende laget i Championship gjennom hele sesongen og når fem kamper nå gjenstår å spille (Brentford spilte tirsdag og vant, og WBA spilte onsdag og vant) er Leeds på 2. plass, to poeng bak WBA og med tre poeng ned til Brentford, men Leeds har altså en kamp mindre spilt. To lag rykker som kjent direkte opp, mens lag 3-6 spiller Play Off. Leeds med solide 7-2-1 siste og kommer fra en sterk 3-1 seier i Blackburn lørdag. 12-5-3 hjemme på Elland Road der det ble uavgjort mot svakt plasserte Luton i forrige hjemmekamp. Forshaw og Casilla er begge ute, mens Augustin er tvilsom.



Stoke trenger poeng også de der de ligger utsatt til på 19.plass med 46 poeng. De tok en livsviktig trepoenger i helgen da Barnsley ble slått med klare 4-0 hjemme på eget gress, men det skiller fortsatt bare to poeng ned til Middlesbrough under streken. 4-4-12 borte. 1-1-2 siste fire totalt. Viktige Allen er ute for gjestene.



1,40 på et desperat Leeds-lag er ikke noe frister oss veldig, men vi tror de rir stormen av og tar tre MEGET viktige poeng i opprykkskampen her og prøver hjemmeseier til pause og fulltid til 1,95. Leeds vant forøvrig 3-1 på Elland Road i tilsvarende kamp forrige sesong.

Merk at spillestopp er allerede klokka 17:55 torsdag.

