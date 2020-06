Leeds holder stø kurs mot Premier League

Frisk favorittdobbel til over fire ganger innsatsen.

Lazio kjemper om ligagullet i Serie A, mens Leeds er på vei tilbake til Premier League etter 16 år utenfor den engelske toppdivisjonen. Vi har satt sammen en spenstig tirsdagsdobbel.



Torino FC - Lazio (Handikap fulltid 1-0) B 2,70 (spillestopp kl. 19.25)

Lazio leverte et imponerende comeback hjemme mot Fiorentina i helgen, og 2-1-seieren gjør at de fortsatt henger med i kampen om ligagullet i Serie A. Hovedstadsklubben ligger fire poeng bak Juventus med ti kamper igjen av sesongen. Disse to lagene møtes i Torino 20. juli, men for at den kampen skal bli avgjørende må Lazio fortsette å vinne.

Sesongens har vært en stor skuffelse for Torino. I helgen tapte de 2-4 borte mot Cagliari. Det var Torinos syvende tap på de ni siste kampene. De ligger nede på 14.-plassfør tirsdagens kamp, kun seks poeng over nedrykksstreken. Laget har tapt flere hjemmekamper enn de har vunnet denne sesongen. De blir ytterligere svekket av at kampen spilles uten tilskuere på tribunene.

Samtidig har Torino slitt mot topplagene. Vertene har tapt alle tre hjemmekampene mot topp fire-lagene så langt. De fikk også bank av Lazio i Roma tidligere denne sesongen. Den kampen endte 0-4. Faktum er at de kun har vunnet to av de siste tolv Serie A-kampene mot Lazio, og de har ikke klart å holde nullen i noen av kampene.

Etter ni kamper på rad uten bortetap, gikk Lazio på en smell mot Atalanta for en knapp uke siden. Men Atalanta er et topplag, det er ikke Torino. Lazio har hatt en god statistikk mot lagene på nedre halvdel av tabellen. De har kun tapt én kamp mot lagene fra tiendeplass og nedover.

Daniele Baselli er eneste spiller som er ute med skade hos Torino. Alex Berenguer er ventet å erstatte Simone Zaza på topp hos vertene, siden trener Longo antakeligvis vil fortsette med 3-4-1-2-systemet han har brukt den siste tiden.

Hos Lazio ligger det an til at Stefan Radu starter etter å ha kommet inn som innbytter i helgen. Det er trolig den eneste endringen trener Simone Inzaghi kommer til å gjøre.

Lazio har vunnet 17 av de siste 20 kampene, og laget står med åtte borteseire denne sesongen. Vi tror de fortsetter den gode formen mot et svakt Torino-lag. Lazio har vunnet med to mål eller mer i ti kamper denne sesongen. Vi tror de kan klare det mot et Torino-lag som er ute av form. 2,70 i odds på at Lazio vinner med to mål eller mer er ok.

Leeds - Luton (Handikap fulltid 0-1) H 1,72 (spillestopp kl. 20.40)

Leeds smadret Fulham i helgen, og de virker klar for Premier League. Tapet mot Cardiff i den første kampen etter koronapausen gjorde antakeligvis flere Leeds-fans bekymret, men måten de slo tilbake på var solid. Nå er den gamle storheten fra Yorkshire tre poeng foran nummer to på Championship-tabellen, West Brom. Leeds har stø kurs mot Premier League.

Marcelo Bielsa vil fortsette å piske spillerne frem til de har sikret opprykket, så Leeds kommer til å kjøre på mot nedrykkstruede Luton. Tirsdag er de hjemme på Elland Road, hvor de kun har tapt tre av 19 kamper denne sesongen. Nå møter de Luton, som er det dårligste bortelaget i Championship denne sesongen. De tok riktignok en overraskende borteseier mot Swansea i helgen, og klatret dermed bort fra bunnplassen, men på Elland Road har de ikke vunnet på de fem siste forsøkene. Vi tror ikke de klarer det denne gangen heller.

Det skal være stor kvalitetsforskjell på de to lagene. Marcelo Bielsas menn skal være gode nok til å blåse Luton av banen. Dette er matchen mellom ligaens beste forsvar, Leeds, som kun har sluppet inn 32 mål, og det dårligste. Luton har 72 baklengsmål. Leeds-forsvaret klarte å holde nullen i helgens kamp, hvor de møtte Championship-toppscorer Aleksandar Mitrović. Yorkshire-vertene har vunnet seks av de siste syv ligakampene. De har kun tapt mot Cardiff i denne perioden.

Leeds har også vunnet syv av de siste åtte hjemmekampene mot Luton. Vi tror Leeds feier over Luton og vinner med to mål eller mer.

Totalt har Leeds vunnet fem av 19 hjemmekamper med to måls margin eller mer, mens Luton har tapt ni av 20 bortekamper med to mål eller mer. Oddsen på at Leeds vinner med to mål eller mer gir 1,72 i odds. Spillestopp er klokken 20.40.

Tirsdagens dobbelttips gir 4,60 i odds. Spillestopp er klokken 19.25.