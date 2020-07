Leeds kan rykke opp etter årevis med kaos: - Har vært grusomt

Avgir West Bromwich poeng i fredagens kamp mot Huddersfield rykker Leeds opp til Premier League.

2. mai 2004 er en dato som mest sannsynlig ligger brent fast i minnet til de fleste Leeds-supportere. Det er datoen det ble klart at Leeds rykket ned fra Premier League. Og siden den gang har de ikke spilt i Englands øverste divisjon. 16 år har gått.

Men 17. juli 2020 kan bli en ny dato Leeds-fansen kommer til å huske i evig tid. Stoda i Championship akkurat nå er at Leeds ligger først på tabellen med 87 poeng. West Bromwich ligger som nummer to, med 82 poeng. Det er to kamper igjen av sesongen. Avgir West Bromwich poeng i fredagens kamp mot Huddersfield har Leeds rykket opp til Premier League.

- Jeg tror ikke de rykker opp i dag. Jeg er forberedt på at Leeds må ta poeng på de to siste kampene, og de blir nok plaget helt til siste runde. Torsdag var de helt elendige, men det kommer jo noen sånne kamper inni mellom. Generelt har de vært ganske solide den siste tiden og det var de også før korona-pausen, sier Leeds-fan Kjetil Rekdal til Nettavisen.

TROR HAN MÅ VENTE: Kjetil Rekdal tror ikke Leeds får hjelp av Huddersfield fredag kveld, og mener Leeds er nødt til å plukke flere poeng for å være sikre på å rykke opp. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

- Har vært grusomt

Rykker Leeds United opp til Premier League kan det oppbrukte reality-uttrykket «det har vært litt av en reise» faktisk brukes med god grunn.

- Det har vært grusomt. Man har startet hver sesong med et håp om at denne sesongen skal det gå, men så har det endt i skuffelse på skuffelse. De var nærme i fjor da, og er enda nærmere i år. Leeds har en egen evne til å gjøre det vanskelig for seg selv, forteller Rekdal, om årene nede i sumpa.

18 trenere, en klubb på randen av konkurs, nedrykk til League One, minuspoeng, gale eiere, tapte Play-off-kamper og en argentinsk trollmann er stikkord som kan brukes for å beskrive tiden til Leeds i årene uten Premier League-fotball.

- Hva tenker du om Leeds rykker opp?

- Det blir en stor lettelse. Og rykker de ikke opp nå, så tror jeg de mister Bielsa. Og det kan bli utfordringer med økonomien. Da er jeg redd for at det er tilbake midt på tabellen, sier Rekdal.

FORNØYD EIER: Andrea Radrizzani (foran til høyre), eieren av Leeds, kan veldig snart ha grunn til å kaste på seg et Premier League-glis. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Men rykker de opp nå, har Kjetil Rekdal stor tro på at Leeds kan slå fra seg.

- De har et bra fundament, og kan bite seg fast midt på tabellen. Det er en enorm interesse rundt Leeds, og det er mange som vil spille for dem. Det er mange oppsider, men da må også opp i Premier League. Det er ikke råd å komme nærmere enn nå. Vi får bare smøre oss med tålmodighet, sier han og fortsetter:

- Opp til de aller beste er det et enormt sprang. Men jeg tror de raskt kan konkurrere mot lag midt på tabellen som Crystal Palace, Burnley, Southampton og de lagene der. Så jeg tror de kan ende i en trygg posisjon allerede første sesong. Det er også enorme summer som blir tilført ved et opprykk og da kan de også forsterke en del.

Nedrykket

Etter å ha lekt med de store gutta i Champions League tidlig på 2000-tallet ble Leeds for ambisiøse. De brukte mer penger enn de hadde og resultatene uteble. I 2004 lånte Leeds penger og budsjetterte med å komme topp fire i Premier League, skriver The Telegraph. I stedet endte det med nedrykk.

De beste spillerne ble solgt i håp om å få inn sårt trengte midler. Klubben ble tvunget til å selge stadion, Elland Road, og treningsanlegget. Gjelden til klubben var ute av kontroll.

NEDRYKK: Eirik Bakke var Leeds-spiller da klubben rykket ned i 2004. Her i en kamp mot Manchester United fra samme sesong. Foto: Paul Barker (AFP)

Men krisen som var meldt så i første omgang ikke ut til å være så ille som mange trodde. I 2006 nådde Leeds play-off-finalen, med deres nye eier Ken Bates. Men Watford ble for sterke for Leeds, og sesongene etter dette ble nedtur på nedtur.

I mai 2007 ble Leeds satt under administrasjon og den tradisjonsrike klubben rykket ned til League One. Klubben fikk også ti minuspoeng som en straff for de økonomiske problemene.

I Leeds første sesong i League One startet de med 15 minuspoeng. Og turene til Old Trafford og Anfield for noen år tilbake var byttet ut med turer til Yeovil og Leyton Orient. Men Leeds maktet likevel å komme seg til play-off-rundene, men tapte for Yorkshire-rival Doncaster Rovers.

Tilbake i Championship

I 2008 ansatte klubben Simon Grayson som ny hovedtrener, og han fikk Leeds opp igjen i Championship i 2010, etter tre sesonger på nivå tre i England.

Selv om Leeds rykket opp igjen til Championship hadde de ikke mye penger å bruke. Manager Grayson var gira på å forsterke laget, men eier Bates lot han ikke bruke penger. De fleste spillerne som kom inn, kom enten gratis eller på lån. Dette fikk fansen til å reagere. De ville ha en eier som ville investere i klubben, skriver The Telegraph.

KONTROVERSIELL EIER: Massimo Cellino sparket hele syv managere på de tre årene han styrte klubben. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Og etter hvert kom det inn en ny eier, italienske Massimo Cellino. Han blir beskrevet av The Thelegraph som fargerik, aggressiv og kontroversiell. Hans første ansettelse var manageren Dave Hockaday, men han fikk sparken etter bare 70 dager. Å gi managere fyken var noe Cellino likte, og i løpet av de tre årene han styrte klubben fikk syv managere sparken.

Hentet «El Loco»

Sommeren 2017 solgte Cellino klubben til en annen italiener. Andrea Radrizzani kom inn som en ambisiøs eier. Det første året gikk ikke alt etter planen, men sommeren 2018 ansatte han Marcelo Bielsa som trener. Mange så på dette som gambling, men i ettertid kan det se ut som at Leeds har gått seirende ut.

SUKSESSFULL: Marcelo Bielsa har vært en stor suksess i Leeds, og nå nærmer klubben seg opprykk til Premier League. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

- Han er en spesiell og sta trener, men det han har gjort og fotballen de har spilt er sensasjonell. Han har ikke kjøpt seg til et godt lag, men tatt over et lag som lå midt på tabellen og utviklet dem. Han har gjort en enorm jobb og forhåpentligvis blir han der, sier Kjetil Rekdal om jobben Bielsa har gjort etter han kom til Leeds.

Den første sesongen holdt det nesten til opprykk, men det sprakk mot slutten. Det samme skjedde i play-off-semifinalen mot Derby. Nå skal mye galt om det ikke blir opprykk på Bielsa og Leeds.

West Bromwich møter Huddersfield klokken 18.30 fredag kveld. Leeds møter Derby på bortebane søndag klokken 15.00.