Leeds kan slette seks år gammel Premier League-rekord

Scores det fire mål til sammen i kampen mellom Sheffield United og Leeds, vil Marcelo Bielsas menn ta en rekord fra Everton.

Dette blir det første Yorkshire-derbyet i Premier League siden mai 2001. Da vant Leeeds 6-1 mot Bradford City. Vi tror også at Leeds vinner søndagens lokaloppgjør.

Sheffield Utd - Leeds 2,60 - 3,25 - 2,60 B (spillestopp kl. 12.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Premier League. Så har den vanskelige andresesongen startet for Sheffield United. The Blades har tapt de to første ligakampene uten å score mål. De tapte 0-2 mot Wolverhampton, og deretter 0-1 mot Aston Villa, i tillegg røk de tidlig ut av ligacupen.

Chris Wilders mannskap trenger desperat poeng i denne kampen for å snu den negative trenden, og hjemmestatistikken gir håp. På Bramall Lane har de vist bra takter. De har kun tapt fire av de siste 16 hjemmekampene, men de får det ikke enkelt mot Leeds.

Målrike Leeds-kamper

Alt tyder på at Leeds blir et av de mest underholdende lagene å følge denne sesongen.

Det scores alltid drøssevis med mål i kampene til den nyopprykkede Yorkshire-klubben. I de to første kampene har det vært scoret 14 mål til sammen. Premier League-rekorden for flest mål på de tre første ligakampene er 17. Den ble satt av Everton i 2014-2015-sesongen.

Onsdag er det ca. 76 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

Scores det fire mål eller mer i kampen mellom Sheffield United og Leeds søndag, vil Leeds ta rekorden fra Everton.

Etter 3-4-tapet mot Liverpool på Anfield i serieåpningen, fulgte Leeds opp med å slå Fulham 4-3 hjemme på Elland Road. Laget til Marcelo Bielsa spiller rett og slett gøy angrepsfotball, men bakover har de en del å jobbe med.

Leeds-spiller Helder Costa jubler sammen med Kalvin Phillips etter seieren mot Fulham sist helg. Foto: Carl Recine (Reuters)

Sander Berge fra start?

Sheffield United må klare seg uten den suspenderte midtstopperen John Egan. Han ble utvist i mandagens kamp. Han erstattes trolig av enten Phil Jagielka eller Ethan Ampadu. Den skadde spissen Lys Mousset er den eneste andre spilleren som er ute hos the Blades.

Sannsynlig Sheffield United-lag: Aaron Ramsdale, Chris Basham, Ethan Ampadu, Jack O' Connell, George Baldock, Sander Berge, Oliver Norwood, John Lundstram, Enda Stevens, Oliver McBurnie and David McGoldrick.

Onsdag er det ca. 76 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

Leeds mangler fortsatt Pablo Hernandez og Adam Forshaw Begge er skadet. Den nysignerte midtstopperen Diego Llorente er også tilgjengelig etter å ha kommet fra Real Sociedad i forrige uke.

Leeds United stiller trolig med denne startelleveren: Ilian Meslier; Luke Ayling, Liam Cooper, Pascal Struijk, Stuart Dallas; Kalvin Phillips, Matuesz Klich, Pablo Hernandez; Helder Costa, Jack Harrison and Patrick Bamford.

Svak statistikk mot Sheffield United

Leeds tok sine første tre Premier League-poeng på 16 år sist helg mot Fulham, og vi tror det blir en ny rock 'n' roll-type kamp mot Sheffield United med massevis av sjanser. Vi tror dette er en kamp du ikke vil gå glipp av.

Her kan du skrape Flax på nett.

Sheffield United har verken poeng eller mål etter de første 180 Premier League-minuttene, men vi tror de ialfall kommer til å score i denne matchen. For Leeds-forsvaret lekker.

Sheffield United har vunnet fire av de fem siste kampene mot Leeds Vi tror Leeds gjør noe med den statistikken søndag. Vi tror på Leeds-seier til 2,55 i odds. Spillestopp er allerede klokken 12.55.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset