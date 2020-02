Leeds må våkne før det er for sent

Leeds må vinne hjemme mot Bristol City lørdag for å beholde den direkte opprykksplassene. Vi helgarderer kampen på lørdagens tippekupong.

Lørdagens tippekupong består av én kamp fra Premier League, ti kamper fra Championship og én kamp fra League One. Bonuspotten røk ut på midtukekupongen, og bonuspotten er således på ca 380 000 kr denne lørdagen. Innleveringsfristen er kl. 15.55.

1. Norwich — Liverpool

Bunn mot topp på Carrow Road. Liverpool suser videre mot sin første Premier League-tittel noen sinne. Jürgen Klopps menn har vunnet 24 av 25 Premier League-kamper så langt denne sesongen, og de er naturlig nok store favoritter mot et Norwich-lag som har én fot i Championship.

The Canaries ligger på bunn i Premier League med 18 poeng. Selv om Norwich de siste ukene har vist at de vil kjempe for å overleve, har de kun vunnet én av de siste tolv kampene. De ligger nå syv poeng bak Aston Villa som innehar plassen over nedrykksstreken. Norwich har sammen med Aston Villa det verste forsvaret i Premier League. Begge lagene har sluppet inn 47 mål. De skal få kjørt seg mot et Liverpool-lag som har scoret nest mest mål i ligaen så langt denne sesongen.

Kanarifuglene fra Norfolk har sluppet inn to mål eller mer i ni av de siste elleve Premier League-kampene, og mot et Liverpool-lag som er kjent for å angripe fra første sekund kan det bli stygge sifre. Serielederen scoret fire ganger mot Norwich hjemme på Anfield i serieåpningen i august, og vi tror Klopps mannskap slipper seg løs offensivt på lørdag. Liverpool har vunnet de seks siste kampene mot Norwich på Carrow Road. All statistikk tyder på at det blir en målrik affære. I de seks kampene har det vært scoret tre mål eller mer, og i de tre siste har det vært scoret fem mål eller mer. Det er ikke bare fremover Liverpool fremstår som en tittelkandidat. Også bakover har de vært solide. Liverpool har holdt nullen i ni av de ti siste Premier League-kampene.

Det er vanskelig å tippe mot Liverpool om dagen, og Jürgen Klopps menn blir en av våre sikre på lørdagens tippekupong. B.

2. Leeds — Bristol City

Leeds imponerte stort i starten av sesongen, og var den soleklare opprykksfavoritten sammen med West Bromwich frem til slutten av desember, men de har kollapset totalt etter nyttår. De lå ni poeng foran Fulham på tredjeplass i slutten av desember, men Marcelo Bielsas menn har kun vunnet én av de siste åtte kampene i alle turneringer, og de svake resultatene gjør at forspranget er spist opp. Den gamle storheten fra Yorkshire ligger á poeng med Fulham, bare målforskjellen gjør at de klamrer seg til andreplassen. Etter 1-1-kampen mot Brentford i midtuken har det virkelig tette seg til i toppen av Championship. Nå er det bare to poeng som skiller Leeds på andreplass og Nottingham Forest på femteplass. Det haster for Leeds å begynne og vinne kamper igjen om de skal beholde en direkte opprykksplass. Et formsterkt Bristol City-lag kan lage problemer for hvittrøyene.

The Robins slåss om en playoffplass. De ligger på syvendeplass á poeng med Preston North End som innehar den siste playoffplassen før helgens kamper. Bristol City er formlaget i Championship. De har vunnet seks av de åtte siste kampene, og har holdt nullen i fem av kampene i denne perioden. Gjestene slo et fremmadstormende Derby og Wayne Rooney i midtuken, og er antakeligvis stinn av selvtillit før kampen på Elland Road. Lee Johnsons menn er i kjempeform, mens Leeds sliter.

Vi stoler ikke lenger på Leeds. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Fulham — Barnsley

Fulham ble degradert fra Premier League forrige sesong, men klarte å beholde de største profilene. Med den troppen manager Scott Parker har hatt til rådighet denne sesongen er opprykk en naturlig målsetting. De fikk noen kilevinker i starten av desember, hvor de tapte tre kamper på rad, men de er ubeseiret i de seks siste kampene. London-klubben må ta tre poeng i kamper som denne om de har tenkt å henge med i kampen om direkte opprykk, og det er akkurat det de har gjort så langt. Statistikken viser at Fulham har vunnet seks av de syv hjemmekamper mot de åtte lagene i bunnen av tabellen. Alt annet enn tre poeng til Fulham vil være en overraskelse i denne kampen.

Barnsley hadde en opptur i desember, hvor de kun tapte én av seks kamper, men etter nyttår har de kollapset. The Tykes har tapt fem av seks kamper før bortekampen mot Fulham. På bortebane har det ikke klaffet for gjestene som har tapt elleve av 15 Championship-kamper. Før kampen på Craven Cottage har de tapt tre bortematcher på rad. Fulham gikk på et sjokktap i serieåpningen mot nyopprykkede Barnsley, men de går ikke på et nytt bananskall når bunnlaget kommer til Craven Cottage. Barnsley har stø kurs mot League One.

Denne kampen skal Fulham vinne. H.

4. Birmingham — Brentford

Birmingham viser fremgang. I midtuken slo de Barnsley 1-0. Det var Birminghams tredje seier på rad. De er nå ubeseiret i de seks siste kampene, og har 13 poeng mer enn Wigan som ligger under nedrykksstreken. Birmingham vant 2-1 mot opprykksjagende Nottingham Forest i forrige hjemmekamp, og de skal ta poeng fra et nytt topplag når Brenford kommer til St. Andrews.

Men det er enklere sagt enn gjort. The Bees er i kjempeform. De tok ett poeng mot Leeds i midtuken, og de er dermed bare to poeng bak serietoer Leeds som har kollapset de siste ukene. Marcelo Bielsas lag har kun vunnet én av de syv siste kampene, og Brentford kan med seier i Birmingham klatre opp på direkte opprykksplass om motgangen fortsetter for den gamle storheten fra Yorkshire. Det er slett ikke umulig. For Brentford har vært gode på bortebane denne sesongen. De er faktisk det femte beste bortelaget i Championship. De har scoret ni mål og har tatt syv poeng på de tre siste bortekampene.

Brentford har også litt å revansjere mot et Birmingham-lag som sjokkerte med å slå the Bees 1-0 i det omvendte oppgjøret i fjor høst. Scoringen kom på en heldig heading, og vi tror ikke Birmingham har like mye flaks på lørdag. The Blues har kun vunnet seks hjemmekamper denne sesongen, og fire av seirene har kommet mot lag som har ligget under dem på tabellen. Birminham har hatt problemer mot topplagene. West Brom, Leeds og Fulham har alle besøkt denne banen. The Blues har sluppet inn ni mål og ikke tatt et eneste poeng. Nå viser de bedre form.

Denne kampen er åpen. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Preston — Millwall FC

Med 14 kamper igjen av sesongen i Championship, virker opprykkskampen mer intens enn noensinne. Det er kun tre poeng mellom Bristol City på syvendeplass og Leeds på andreplass. Preston, som ligger på sjetteplass, henger fortsatt med i kampen om en direkte opprykksplass. De er et av formlagene i opprykkskampen. Preston har kun tapt to av de siste tolv kampene, og de er ubeseiret i de seks siste.

Millwall opplevde lenge en opptur etter at Gary Rowett kom inn som ny manager, men det har buttet imot for dem de siste ukene. The Lions står uten seier i de fem siste kampene, og laget har falt ned til ellevteplass. De klarte imidlertid 1-1 i London-derbyet mot Fulham i midtuken, men på Deepdale møter de ligaen beste hjemmelag. Preston har tatt 33 poeng på 16 hjemmekamper, men alt er ikke perfekt av den grunn. Vertene har sluppet inn mål i tolv hjemmekamper på rad, og Millwall kan gjøre livet surt for Preston-forsvaret. LKikevel; vertene har vunnet kamper, selv om de har sluppet inn mål, og vi tror de gjør det denne gangen også.

5-3-1 på de seks siste innbyrdesoppgjørene på Deepdale viser at Preston har et godt tak på London-gjestene. Vi spiller H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

6. Charlton — Blackburn

Charlton tok en overraskende 1-0-seier på bortebane mot opprykksjagende Nottingham Forest i midtuken. The Addicks har dermed tatt syv poeng på de fire siste kampene. Lee Bowyers menn kjemper en desperat kamp for å overleve på nest øverste nivå. Før helgens kamper ligger de seks poeng foran Wigan som er under nedrykksstreken, men de får en tøff oppgave mot et Blackburn-mannskap som har vist bra form på bortebane denne sesongen.

Gjestene banket Hull 3-0 på tirsdag, og de har fortsatt ikke gitt opp håpet om å sikre seg en playoffplass. Statistikken viser at Rovers har gode muligheter til å få med seg poeng fra the Valley. Det er stort sett bare playoff-lagene som har satt kjepper i hjulene for dem. Blackburn har tapt mot fem av topp seks-lagene. Utenom det, har de bare tapt tre av ti kamper utenfor Ewood Park.

Charlton kan imidlertid glede seg over at skadesituasjonen ser bedre ut. Spissen Lyle Taylor, som har vært ute med skade lenge, ble matchvinner mot Forest. Det blir interessant å se om han også kan lage problemer for Blackburn, men Charlton har bare vunnet seks av 16 hjemmekamper denne sesongen. To av de tre siste kampene til the Addicks har endt uavgjort. 1-1-2 på de fire tilsvarende kampene på the Valley.

Alt tyder på at dette blir en ganske åpen kamp. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Sheffield Wednesday — Reading FC

Det virket som Reading skulle blande seg inn i playoffkampen i starten av januar, men den gode formen har forduftet. I midtuken tapte de 1-2 mot serieleder West Brom, og det var syvende kampen på rad uten seier for the Royals. Gjestene befinner seg nå nede på 16.-plass på tabellen, ni poeng over nedrykksstreken.

Sheffiled Wednesday opplever også formsvikt. Etter å ha kjempet om en playoffplass frem til juletider, så har the Owls falt ned til tolvteplass. Det er allerede begynt å murre blant fansen som er misfornøyd med Garry Monk, som kom til klubben denne sesongen. Han fikk noen gode resultater i starten, men nå har de kun vunnet én av de siste ni kampene. Seieren kom mot et Leeds-lag som er helt ute av form.

Reading har klart seg brukbart på bortebane. De har bare tapt én av de siste ti bortekampene i alle turneringer. Så langt denne sesongen har Reading kun tapt fem ganger på 16 bortekamper. Samtidig har Sheffield Wednesday tapt tre av de fire siste hjemmekampene sine, og onsdagslaget står uten scoring i tre av de fire.

Vertenes formkurve peker nedover, mens Reading har klart seg greit på bortebane. UB.

8. Cardiff — Wigan

Cardiff er i fantastisk form. Waliserne er ubeseiret i de seks siste kampene, og har kun tapt én av de elleve siste kampene. Med 14 kamper igjen av sesongen er de kun fire poeng bak en playoffplass. På Cardiff City Stadium har de bare tapt én av 15 kamper denne sesongen, hvorav åtte av dem er vunnet. Det er kun fire lag i Championship som har tatt mer poeng på hjemmebane enn the Bluebirds denne sesongen. Nå møter det et Wigan-lag som har hatt problemer på bortebane en stund.

Wigan tok en overraskende 1-0-seier i forrige bortekamp mot opprykksjagende Leeds. Det var flere som trodde seieren skulle bli et vendepunkt for Wigan, men den gang ei. Wigan har spilt to hjemmekamper på rad etter sjokkseieren på Elland Road. Det har endt med 1-2-tap mot Preston og 2-2 mot Middlesbrough. På bortebane har Wigan hatt det blytungt. De har kun vunnet tre av de siste 37 bortekampene i Championship. To av dem har kommet på Elland Road.

The Latics får det tøft i Cardiff. For tøft. H.

9. Derby — Huddersfield



Wayne Rooney kom til Pride Park har Derby fått et oppsving, og etter forrige helgs 3-2-seier borte mot Swansea så det ut som the Rams for alvor hadde tenkt å melde seg i kampen om opprykk. Men: Etter 2-3-tapet mot Bristol City i midtuken er de ti poeng bak en topp seks-plassering, og tapet gjør at det virker stadig mindre sannsynlig at de skal være i stand til å erobre en playoffplass. Løpet er likevel ikke kjørt, men da må Derby iallfall vinne hjemmekampene. Med 9-5-2 og 23-11 i målforskjell er The Rams ligaens nest beste hjemmelag. Bare Preston North End har plukket mer poeng foran egne fans enn Derby.

Huddersfield rykket ned fra Premier League etter sist sesong, og de står i fare for å rykke ned fra Championship denne sesongen. The Terries har tapt 15 av 32 kamper denne sesongen. Blant annet tapte Huddersfield 1-2 hjemme mot Derby. Gjestene har vært svake på bortebane de siste ukene, hvor de står med fire tap på de fem siste bortekampene.

Derby har vunnet åtte av ni hjemmekamper mot lag på nedre halvdel av tabellen. H.

10. Queens Park Rangers — Stoke

QPR står uten seier i de fem siste kampene, og laget nærmer seg i full fart nedrykksstreken. De har ikke klart å erstatte Nakhi Wells som forlot klubben i januar. Spissen, som var på lån fra Burnley, var QPRs toppscorer med 13 mål. Etter at landslagsspilleren fra Bermuda ble solgt til Bristol City for rundt 60 millioner kroner i januar, har London-klubben vært tamme offensivt. QPR har ikke klart å score i de tre siste kampene, og de har kun klart å score tre mål på de seks siste. Det er ingen tegn til at motgangen skal snu for Loftus Road-laget denne helgen.

Stoke tapte 0-2 hjemme mot Preston i midtuken. Den kampen viste at Michael O’Neill fortsatt har en jobb å gjøre for å få Stoke til å bli en opprykkskandidat igjen. The Potters har hatt problemer mot topplagene, så tapet kom ikke som noe sjokk. Vi tror de slår tilbake mot QPR. Gjestene har nemlig skjerpet seg på bortebane etter at Michael O’Neill tok over som manager. Halvparten av borteseirene deres denne sesongen har kommet i de tre siste bortekampene. At de har vunnet borte mot serieleder West Brom og Huddersfield har antakeligvis gitt laget mer tro på seg selv.

Stoke har vunnet tre av de siste fem kampene, men de har kun tapt mot Preston og Derby på de syv siste matchene. Men å tape mot to av formlagene er ingenting å skamme seg over. Stoke har kun tapt én av de syv siste kampene mot QPR. Vi tror de får med seg poeng fra London. UB.

11. Middlesbrough — Luton

Middlesbrough har klatret vekk fra nedrykksstreken, men nedrykksfaren er ikke over likevel. De har tross alt kun syv poeng ned til Wigan som ligger under nedrykksstreken. Boro har bare vunnet åtte av 32 kamper denne sesongen, hvorav seks av seirene har kommet på Riverside. Samtlige seks seire har kommet mot lag fra nedre halvdel av tabellen.

Luton fikk en opptur i midtuken da de slo Sheffield Wednesday 1-0 på hjemmebane, men de ligger fortsatt nest sist i Championship og har stø kurs tilbake til League One. Gjestene har plukket greit med poeng på Kenilworth Road, men de har slitt på bortebane. Luton er sammen med Barnsley det svakeste bortelaget i Championship. The Hatters har kun vunnet to av 16 bortekamper. Det er en statistikk det lukter nedrykk av. Gjestene har tapt elleve strake bortekamper i Championship før kampen mot Boro, og de har tapt 14 av 15 kamper mot lag over dem på tabellen.

Det har vært en vanskelig første sesong for Middlesbrough-manager Jonathan Woodgate. Klubben ligger blant de seks bunnlagene, og det var ventet at de skulle kjempe i toppen. Boro har vaket rundt nedrykksstreken , og bare gode resultater på hjemmebane har gjort at de holdt seg unna nedrykksplassene.

5-4-0 på de ni siste kampene på Riverside gjør at vi stoler på vertene. H.

12. Oxford — Sunderland

Oxford lå på andreplass i League One ved nyttår, men etter kun én seier på de syv siste kampene har laget fra universitetsbyen falt ned til tiendeplass. Siden det er svært tett på øvre halvdel av tabellen, er Oxford bare fem poeng bak playoffplassene, men de må begynne å vinne kamper igjen om de ikke skal havne for langt bak. Oxford er fortsatt et vanskelig lag å slå på hjemmebane. De har kun tapt to av 13 kamper på Kassam Stadium så langt denne sesongen. Ikke bare har de unngått tap på hjemmebane, men de har også vært solide defensivt. De har kun sluppet inn elleve mål på Kassam Stadium. Det er bare to lag som har sluppet inn færre mål på hjemmebane enn dem.

Mens Oxford har falt nedover på tabellen, har opprykksfavoritt Sunderland vist fremgang de siste to månedene. Det er ikke så lenge siden en topp seks-plassering virket helt urealistisk for the Black Cats, men etter at Phil Parkinson tok over for Jack Ross har Sunderland hevet seg. De har kun tapt én av de siste tolv kampene, og har nå klatret opp til femteplass på tabellen. Sunderland er et av formlagene i divisjonen før helgens kamper, men på bortebane har de ikke imponert. De har bare vunnet tre av de siste ti bortekampene. Særlig offensivt har det klabbet. I fem av ti siste bortekampene har de gått av banen uten å score.

De fem siste kampene mellom disse to lagene på Kassam Stadium viser 0-4-1. Disse to lagene har faktisk spilt uavgjort i de siste fem kampene uansett bane. HU.

