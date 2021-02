Leeds-motstander mangler opptil ti spillere

Marcelo Bielsa må klare seg uten tre av de fire sommersigneringene mandag, men skadesituasjonen hos Crystal Palace er verre. Leeds skal vinne mandagens kamp på Elland Road.

Crystal Palace slo Leeds 4-1 hjemme på Selhurst Park i november. Noe som ikke akkurat øker sannsynligheten for en gjentakelse av det resultatet, er skademarerittet London-klubben sliter med for tiden.

Palace må klare seg uten opptil ti førstelagsspillere i mandagens kamp mot Leeds. Det er så gale stilt i London-klubben at Palace-manager Roy Hodgson er usikker på om han klarer å fylle the Eagles-benken når de drar til Elland Road, skriver Leeds Live.

Den tidligere engelske landslagssjefen må håndtere en skadekrise på Selhurst Park. Wilfried Zaha er den siste på skadelisten, mens Joel Ward må er usikker etter å ha stått over midtukekampen mot Newcastle.

Onsdag er det ca 134 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

James McArthur og James McCarthy ble begge skadet i forrige uke. Fra før er Mamadou Sakho, James Tomkins og Jeffrey Schlupp ute med skader.

Wayne Hennessey, Nathan Ferguson og Connor Wickham har gått glipp av mesteparten av sesongen. Etter en hektisk start på det nye kalenderåret, hvor Crystal Palace har spilt syv kamper siden starten av 2021, begynner troppen å merke belastningen.

Hodgson hadde kun med seg syv innbyttere med seg til St. James' Park, da de slo Newcastle 2-1 i midtuken, og han innrømmer at han neppe har benken full av seniorspillere i Yorkshire mandag.

- Hvis vi skal klare å fylle opp benken, så vil det være spillere fra U23-laget. Men om jeg har 18 eller 20 spillere på benken, det er ikke det som betyr noe. Vi kan bare bruke tre uansett, sa Hodgson.

Leeds - Crystal Palace 1,80 - 3,75 - 3,95 H (spillestopp mandag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Å forutsi utfallet av resultater i Premier League kan være en vanskelig jobb, men Leeds gjør det nesten umulig. Siden Marcelo Bielsas mannskap spilte 0-0 mot Arsenal i november har de vunnet seks kamper og tapt seks av de siste tolv kampene.

Seks av Leeds ni seire i Premier League denne sesongen har kommet mot lag fra nedre halvdel av tabellen. Palace ligger to plasser bak Yorkshire-laget på tabellen før mandagens kamp, men det er bare målforskjellen som skiller dem.

Leeds gjør formasjonsendring

Leeds-manager Marcelo Bielsa har også skadeproblemer å hanskes med. Rekordsigneringen Rodrigo ligger an til å bli ute i flere uker på grunn av en lyskeskade han pådro seg mot Leicester, mens forsvarsspillerne Diego Llorente og Robin Koch er på bedringens vei, men kampen mot Palace kommer for tidlig for dem. Det betyr at Raphinha er den eneste av sommersigneringene som ikke er skadet, men han er til gjengjeld i kjempeform.

Roy Hodgson har brukt to spisser mesteparten av sesongen, og det kan bety at Marcelo Bielsa endrer formasjon i mandagens kamp. Dersom gjestene kommer med to angripere, vil Illan Meslier ha et tremannsforsvar foran seg med Luke Ayling, Pascal Struijk og Liam Cooper. Da vil Stuart Dallas og Gjanni Alioski gå inn på vingbackene, og Kalvin Phillips vil fylle den defensive midtbanerollen.

Rodrigos fravær betyr at Mateusz Klich trolig får sjansen fra start, mens Raphinha og Jack Harrison går inn på hver sin flanke. Sistnevnte har scoret to mål på de tre siste kampene.

Patrick Bamford, som stadig er aktuell for det engelske landslaget, starter på topp.

Sannsynlig Leeds-lag (3-3-3-1): Meslier; Ayling, Struijk, Cooper; Dallas, Phillips, Alioski; Raphinha, Klich, Harrison; Bamford.

Palace-trøbbel uten Zaha

Palace har vunnet to kamper på rad før mandagens kamp på Elland Road, men vi tror ikke de klarer tre strake. Med London-lagets skadeproblemer, særlig det at Wilfried Zaha er ute, gjør at vi tror Leeds vinner på Elland Road. Palace.

Zaha har scoret ni mål på 19 kamper for the Eagles denne sesongen, og statistikken til Palace uten ham er dårlig. I alle de tre kampene han har vært borte denne sesongen, har Palace tapt.

Onsdag er det ca 134 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Hjemmelaget har vunnet åtte av de siste ti kampene mellom Leeds og Crystal Palace i alle turneringer, og de øvrige to kampene har endt uavgjort. Den siste borteseieren når disse to lagene har møttes kom tilbake i mars 2006. Da vant Palace 1-0.

Det er ikke bare skadesituasjonen som plager Palace. Kampdagen er heller ikke ideell. Palace står uten seier i de åtte siste kampene som er spilt på en mandag, hvorav seks av kampene har endt med tap. Vi går for Leeds-seier mandag. Oddsen er 1,80. Det er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset