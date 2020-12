Leeds påfører West Brom sitt 100. hjemmetap

West Bromwich Albion har sluppet inn 24 mål innenfor 16-meteren. Vi tror de får problemer mot et superoffensivt Leeds-lag tirsdag og taper sin 100. hjemmekamp i Premier League.

Det er ingen overraskelse at et lag som kun har én seier på 15 kamper i Premier League, og har 30 baklengs, lar motstanderne komme til sjanser.

West Brom har vært et av de svakeste lagene i Premier League denne sesongen, men etter at overlevelseseksperten Sam Allardyce har tatt over på the Hawthornes, kan vi se en opptur for the Baggies de neste ukene.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Skal det skje, må West Brom særlig skjerpe seg på et område. De slipper inn altfor mange mål innenfor 16-meteren. Men dette er ikke noe Allardyce får endret på over natten. Det skyldes mangler i den defensive strukturen bak. Resultatet er at the Baggies har sluppet inn 16 mål innenfor 16-meteren og ytterligere åtte mål innenfor femmeteren. Leeds stuper i angrep og er i stand til å fylle opp 16-meteren med spillere. Det vil skape problemer for West Brom.

Kampen mot Leeds kommer for tidlig til at Allardyce har fått gjort drastiske endringer i den defensive strukturen. Han har kun hatt fem-seks treninger med laget, og med tanke på at det er under 48 timer siden de spilte mot Liverpool er det lite sannsynlig at han har fått gjort noe med de defensive svakhetene.

West Bromwich - Leeds 3,50 - 3,70 - 1,90 B (spillestopp tirsdag kl. 18.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Engelsk, Premier League. Sam Allardyce fikk en elendig start i West Brom med 0–3-tap hjemme mot Villa, men i den andre kampen til Allardyce etter at han tok over for Slaven Bilic tok han ett poeng på Anfield mot serieleder Liverpool.

Ett poeng mot de regjerende ligamesterne var likevel ikke tilstrekkelig til å dra laget ut av nedrykksgjørmen.

Sliter med å skape sjanser

West Brom står uten seier i de fem siste kampene. Fasiten viser tre tap og to uavgjorte. Laget ligger på nest sisteplass med kun åtte poeng, og de har nå fem poeng opp til trygg plass.

De har sluppet inn hele åtte mål på de siste to Premier League-kampene på hjemmebane, og tirsdag møter de et Leeds-lag som er kjent for å storme i angrep. Det blir spennende å se hvordan de takler det.

Jake Livermore soner karantene etter utvisning mot Villa. Hal Robson-Kanu, Kyle Bartley og Conor Townsend er trolig også ute.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Allardyce har hatt liten tid til å gjøre justeringer, og the Baggies har kun hatt seks skudd på mål i de to første kampene hans. Leeds har til sammenligning hatt 28 i den samme perioden. Den nye WBA-manageren har også en svak statistikk mot Leeds. Han har kun vunnet én av sine fire hjemmekamper mot den gamle storheten fra Yorkshire. Vi tror ikke han vinner tirsdagens kamp heller.

Fyldig oddsprogram denne tirsdagen. Sjekk her!

West Brom har tapt 99 hjemmekamper i Premier League før tirsdagens kamp. Vi tror hjemmetap nummer 100 kommer mot Leeds.

Endrer forsvarsformasjon

Kampene kommer tett som hagl for Leeds United. Marcelo Bielsas menn møter West Bromwich Albion bare 52 timer etter at de slo Burnley 1-0.

Yorkshire-laget får lite tid til restitusjon før kampen på the Hawthorns tirsdag, og Bielsa får heller ikke tid til å løse Elland Road-lagets forsvarskrise. Tre av førstevalgene hans på midtstopperplassene er ute med skader.

Ifølge nettavisen Leedslive.com som følger Leeds tett vil Bielsa trolig legge om fra tre til fire spillere i forsvarsrekken. Selv om Kalvin Phillips spilte en god kamp mot Burnley bak, så vil han sannsynligvis bli flyttet frem på midtbanen.

Sannsynlig Leeds-lag mot West Brom: Meslier; Dallas, Ayling, Struijk, Alioski; Phillips, Klich, Rodrigo, Harrison, Raphinha; Bamford.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

West Brom sjokkerte Fotball-England med å ta ett poeng mot Liverpool. Dette er en ny test for the Baggies-forsvaret, for man vet at Leeds vil gå offensivt til verks.

West Brom var velorganisert og viste den innsatsen Sam Allerdyce forlanger på Anfield, men har de kvalitetene til å vinne en kamp som denne. Vi tror ikke det. Jack Harrison og Patrick Bamford kommer til å gjøre livet surt for West Brom-forsvaret. Leeds vinner til 1,90 i odds. Det funker greit som singeltips.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset