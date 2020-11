Leeds slår et skadeplaget Leicester

Leeds har ikke vært i aksjon på ti dager. Mandag kveld venter et skadeskutt Leicester-lag som er i inne i en periode med veldig mange kamper. Vi tror på hjemmeseier.

Leicester var på farten i Europaligaen i Athen så seint som torsdag kveld og har også en rekke skader før mandagens møte med Leeds på utebane. Det ble til slutt avgjørende for vårt tips.

Leeds - Leicester H 2,45 (spillestopp 20:40)

Premier League. Disse lagene har ikke møtt hverandre i ligasammenheng siden Leicester rykket opp fra nivå to i 2014. Leeds har kommet godt i gang med sesongen og tok en råsterk 3-0 seier borte over Aston Villa forrige fredag i en kamp der Patrick Bamford noterte seg for tre scoringer. Det betyr 3-1-2 og ti poeng etter seks kamper, noe som må sies å være en bra start med tanke på at de blant annet har møtt Liverpool og Manchester City allerede. Kalvin Phillips, Diego Llorente, Gaetano Berardi og Adam Forshaw er fortsatt ute for manager Bielsa. Kaptein Liam Cooper er friskmeldt til mandagens kamp.

Leicester var på farten i Europaligaen så sent som torsdag kveld da laget slo AEK Athen 2-1 på bortebane. De har dermed full pott etter to kamper i Europacup-spillet, mens det har vært litt mer varierende kvalitet på det som har blitt levert i hjemlig liga til nå. De har 4-0-2 og tolv poeng etter seks kamper og kommer fra en sterk 1-0 seier borte over Arsenal forrige helg, mens de ble to strake hjemmetap før det etter at de slo Manchester City 5-2 på bortebane for én drøy måned tilbake.

Tunge fravær for Rodgers

Ricardo Pereira (vært ute hele sesongen), Caglar Soyuncu (vært ute en måned), Ndidi (vært ute over en måned), Timothy Castagne (ny på skadelisten) og Daniel Amartey (vært ute en måned) er alle ute og byr dermed på en rekke utfordringer i de bakre rekker for manager Brendan Rodgers. I tillegg er kaptein og hærfører Jonny Evans usikker.

Med tanke på Leicesters skadeutfordringer og tette kampprogram, går vi for hjemmeseier til klart akseptable 2,45 i odds.

