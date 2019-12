Leeds tar et nytt steg mot Premier League

Leeds har stø kurs mot Premier League. Den gamle storheten er en av våre sikre på lørdagskupongen.

Lørdagens tippekupong er for de anglofile. De fem første kampene er hentet fra Premier League, mens de øvrige sju kampene er fra Championship. Bonuspotten gikk ut forrige lørdag, men er allerede oppi i ca 720 000 kroner igjen. Innleveringsfristen er som vanlig på en lørdag klokken 15.55.

1. Southampton — West Ham

Etter kun én seier på de ti siste Premier League-kampene, har West Ham falt ned til 16.-plass på tabellen, ett poeng over nedrykksstreken.

Ryktene forteller at West Ham-manager Manuel Pellegrini lever farlig. Han risikerer å miste jobben om the Hammers taper bunnkampen på St. Mary's. Det har vært et par miserable måneder for laget fra Øst-London, og den erfarne chileneren har ikke klart å snu den dårlige trenden.

Da West Ham slo Chelsea 1-0 på Stamford Bridge i november trodde mange at lykken hadde snudd for the Hammers, men den gang ei. De har tapt de to siste kampene mot Wolves (0-2) og Arsenal (1-3). Dermed står West Ham med syv tap på de ni siste kampene.

Southampton er på nedrykksplass før helgens kamper, men det er bare målforskjellen som skiller dem og Aston Villa som ligger på plassen over nedrykksstreken. The Saints tapte 1-2 mot Newcastle i forrige serierunde Før tapet på St. James' Park hadde Southampton tatt syv av de siste ni mulige poengene. De klarte uavgjort mot Arsenal på Emirates, og de slo redrykksrivalene Watford og Norwich hjemme på den engelske sørkysten. Oppsvinget til Southampton skyldes først og fremst at Danny Ings har funnet formen. Den tidligere Burnley- og Liverpool-spissen har scoret i de fem siste kampene. Humøret er bedre i troppen til Ralph Hasenhüttl, og Southampton bør ha gode muligheter til å ta tre poeng mot West Ham-lag som er helt ute av form.

West Ham har tapt tre av de fire siste bortekampene, men de har bare tapt to av de siste syv bortekampene mot Southampton. Vi tror krisen hos the Hammers fortsetter på St. Mary's. HU

2. Burnley — Newcastle

Burnley er inne i en tung periode. Etter tre strake tap i Premier League er the Clarets nå kun tre poeng over nedrykksstreken. At de skulle tape mot Tottenham og Manchester City var ikke direkte overraskende, men at de skulle tapte 0-5 mot Spurs burde få alarmkokkene til å ringe på Turf Moor. 0-2-tapet mot Crystal Palace, som startet nedturen, var likevel det mest bekymringsfulle av de tre tapene, og det virker som tapet har tappet Burnley-spillerne for selvtillit.

Newcastle derimot har virkelig funnet formen de siste ukene. The Magpies snudde 0-1 til 2-1-seier på St. James' Park forrige helg. Federico Fernández scoret seiersmålet i det 87. minutt. Newcastle har nå tatt 13 av de siste 18 mulige poengene, men oppturen til tross, the Magpies virker fortsatt sårbare defensivt. De har kun klart å holde nullen i en av de siste åtte kampene. De kunne ort fått flere mål i fleisen mot Southampton sist, men flere heroiske redninger av Martin Dubravka sørget for at det ble med det ene baklengsmålet.

Burnley er ikke stort bedre bakover. De har bare klart å holde tett bakover i to av de siste åtte Premier League-kampene. Med tanke på at begge forsvarene viser svakhetstegn, så tror jeg det kan bli scoringer begge veier på Turf Moor. Newcastle slå Burnley både hjemme og borte sist sesong. Tre tap på de fire siste kampene foran egne supportere, har antakeligvis ødelagt noe av selvtilliten til Burnley-spillerne. Det kan Newcastle dra nytte av. Denne kampen er vrien. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



3. Chelsea — Bournemouth

Både Chelsea og Bournemouth vil slå tilbake etter skuffende prestasjoner og tap i forrige uke. Chelsea fikk for alvor merke ny manager-effekten på Goodison Park sist helg. Frank Lampard sine menn tapte 1-3 i Liverpool mot et hardtkjempende Everton-lag som var et helt nytt lag under managervikar Duncan Ferguson. Tapet var det tredje på fire Premier League-kamper for Chelsea, og Frank Lampard har en jobb å gjøre for å snu den negative trenden og unngå å bli innhentet av lagene like bak dem på tabellen.

Bournemouth på sin side tapte 0-3 hjemme mot ligaleder Liverpool. At de tapte den kampen var ikke noen stor overraskelse, men den svake prestasjonen i kampen viser at the Cherries har alvorlige problemer. Eddie Howes menn fikk knapt nok låne ballen. De hadde kun 26,8 prosent ballinnehav - på hjemmebane. De klarte faktisk ikke å få et eneste skudd på mål. Tapet mot Liverpool forlenget Bournemouth sin tapsrekke. Nå har de fem tap på rad i Premier League. The Cherries har aldri tapt så mange kamper på rad siden opprykket i 2015.

Selv om Chelsea har hatt svake resultater den siste tiden, så har de stort sett levert varene på Stamford Bridge De har vunnet fire av de fem siste kampene foran egne fans. De defensive problemene hos Chelsea har imidlidertid vært tydelige de siste ukene. De har kun klart å holde tett bakover i én av de siste elleve kampene i alle turneringer. Ryktene forteller at Lampard nå jakter forsterkninger i forsvaret i januar. Chelsea kommer tilbake på vinnersporet her. H.

4. Leicester — Norwich

Leicester City imponerer stort, og de virker i øyeblikket å være den største utfordreren til Liverpool i kampen om ligatittelen i Premier League. Brendan Rodgers sine menn har faktisk tatt flere poeng på dette tidspunktet i sesongen enn Claudio Ranieris lag gjorde for fire år siden.

Forrige helg banket de Aston Villa 4-1, og satte dermed ny klubbrekord med åtte seire på rad i Premier League. Jamie Vardy virker helt ustoppelig om dagen. Han scoret to ganger på Villa Park, og han har nå scoret i de åtte siste Premier League-kampene.

Norwich er statistisk sett det dårligste Premier League-laget på bortebane så langt denne sesongen. De har kun tatt fire av 24 mulige bortepoeng, og kun scoret fire mål. Ingen andre lag har scoret så få bortemål i Premier League denne sesongen. Nå skal de ineffektive spissene til Daniel Farke møte Premier Leagues beste forsvar. Det blir ikke enkelt.

Leicester City har ingen nye skader, og de jakter sin tiende seier på rad i alle turneringer som i så fall vil være ny klubbrekord. Kantspilleren Demarai Gray var ubenyttet reserve mot Aston Villa forrige helg etter å ha vært ute med sykdom. I denne kampen kan han få sjansen. Norwich mangler fortsatt sveitserne Josip Drmic og Timm Klose.

Leicester har bare sluppet inn ti mål på 16 kamper, og de har klart å holde nullen syv ganger siden i august. Kanarifuglene på sin side har gått målløse av banen i fem av åtte bortekamper.

Kasper Schmeichel, Jonny Evans, Caglar Soyuncu og Wilfred Ndidi som utgjør den defensive aksen hos Leicester, og de er i superb form. Norwich skal få slite med å score i denne kampen, tror jeg. Det er ikke vits å sløse med garderingene på denne kampen. Leicester fortsetter å vinne og selvtilliten hos spillerne er skyhøy. De har nå vunnet åtte ligakamper på rad, og jeg tror de tar sin niende seier på rad mot Norwich. H.

5. Sheffield United — Aston Villa

Sheffield United slo tilbake sist helg etter det overraskende 0-2-tapet hjemme mot Newcastle, og vant mot Norwich sist søndag. Det var the Blades første seier på fire kamper. De har spilt uavgjort mot Tottenham, Manchester United og Wolves i denne perioden, og det er ikke akkurat sånn at de har noe å skamme seg over. Det faktum at de kunne tatt flere poeng i de kampene viser at Sheffield United har til passet seg nivået i Premier League.

The Blades har allerede slått et av lagene som rykket opp sammen med dem foran denne sesongen. De vant 2-1 mot Norwich på Carrow Road i forrige uke, og de har gode muligheter til å gjenta suksessen mot playoff-vinnerne Aston Villa hjemme på Bramall Lane lørdag. Villa har vist lovende takter i enkeltkamper, men etter 1-4-tapet mot høytflyvende Leicester sist helg, er Dean Smiths menn nær ved å havne under nedrykksstreken. Birmingham-klubben har én seier, én uavgjort og seks tap på de åtte siste bortekampene i Premier League-kampene. Det er ikke godt nok.

Sheffield United har bedre resultater borte enn hjemme denne sesongen. På Bramall Lane viser statistikken 3-1-4. De taper ikke mot Villa. HU

6. Leeds —Cardiff

Leeds fortsetter stormløpet mot Premier League. Tirsdag slo de Hull 2-0 hjemme på Elland Road. Det er nå ti kamper siden sist Marcelo Bielsas menn gikk på et tap. Den gamle storheten fra Yorkshire har vunnet åtte av kampene, scoret 16 mål og kun sluppet inn to.

Det er vanskelig å kritisere Leeds denne sesongen. De har vært solide, særlig bakover. Yorkshire-laget har kun sluppet inn ti mål på 21 kamper. Hjemme på Elland Road har de bare sluppet inn fire, og de har holdt buret rent i seks av ti kamper. Ikke bare er de laget som slipper inn færrest mål, men de er også gode offensivt. Statistikken viser at de er laget som har flest skudd på mål, men de er bare det femte beste laget når det kommer til scoringer.

Cardiff har vist fin form. De hadde tre seire på rad, før de onsdag tapte 1-2 borte mot Brentford. Etter at Neil Harris tok over hos waliserne har laget hevet seg flere hakk. De har har tre seire, én uavgjort og ett tap med Harris som manager. Problemet er at de er litt for lett å score på, og det lover ikke bra før møtet med et Leeds-lag som virket modent for Premier League. På bortebane har Cardiff sluppet inn hele 20 mål. Bare Luton har flere baklengsmål enn waliserne på bortebane. Leeds har 7-2-1 og 15-4 i målforskjell på Elland Road. Den gamle Yorkshire-storheten får full tillit på hjemmebane. H.

7. Brentford — Fulham

Brentford fikk en elendig start på sesongen, men Thomas Franks menn har fått opp dampen nå. Etter å ha vunnet de tre siste hjemmekampene og scoret ti mål er Brentford nå oppe på syvendeplass, kun ett poeng bak Preston Noth End som innehar den siste playoffplassen. The Bees er ikke et enkelt lag å møte på Griffin Park, ikke bare fordi de er sterke offensivt, men fordi de har vært gode bakover. Kun Leeds har sluppet inn færre mål enn Brentford så langt denne sesongen. The Bees har syv baklengsmål på ti hjemmekamper, og de har holdt nullen i fire av dem.

Fulham skuffet stort i Premier League sist sesong, og de var innstilt på å slå tilbake etter nedrykket og gå direkte opp igjen. Laget ligger på tredjeplass etter 21 kamper, men de er hele elleve poeng bak West Brom og Leeds som okkuperer de to direkte opprykksplassene. Alt tyder på de må gjennom en playoff om de skal klare å rykke opp igjen. Det gikk lenge på skinner for London-klubben. De hadde fire seire på rad og var kun fem poeng bak Leeds etter en god november, men desember har startet marerittaktig for Fulham. Scott Parker’s menn står med to tap på rad nå.

Brentford kan lage problemer for ,mange lag i Championship, men jeg kan ikke se for meg at de skal kjøre over Fulham. Vertene skal jobbe hardt for å ta poeng i denne kampen, tror jeg. Gjestene har slitt med å score på bortebane, men Aleksander Mitrovic er i kjempeform. Han har scoret 16 mål så langt, og er toppscorer i Championship. Han har også scoret like mange mål borte som hjemme.

Som så ofte før, har Brentford brukt litt tid på å spille seg i form. På hjemmebane står de med 5-3-2. Men Fulham har kapasitet. UB.

8. Derby — Millwall

Derby er ikke i nærheten så gode som de var under Frank Lampard sist sesong. Forrige sesong spilte de seg frem til playoff-finalen på Wembley, men måtte gi tapt for Aston Villa. Etter at de var så nær ved å rykke opp til Premier League i mai, så var det mye optimisme the Rams før denne sesongen. Men de har ikke innfridd forventningene.

Phillip Cocu har fått en tung start på managerkarrieren i Derby. The Rams har kun vunnet seks av de første 21 kampene, og de befinner seg nede på en skuffende 16.-plass. De er ni poeng bak en playoffplass i øyeblikket, og det er en playoffplass de sikter mot slik sesongen har utviklet seg. The Rams har imidlertid vist seg å være vanskelige å slå hjemme på Pride Park, hvor de kun har tapt én av elleve kamper.

I likhet med Derby fikk heller ikke Millwall noen god start på sesongen under Neil Harris. Etter at managerlegenden forlot The Den har Millwall fått et oppsving.

Gary Rowett tok over på The Den i slutten av oktober. Siden den gang har Millwall kun tapt én av syv kamper. De er nå ubeseiret i de siste seks kampene, og tre av dem er vunnet. Det virker ikke som the Lions er et lag som skal klare å vinne mange kamper på rad, men de er tøffe å slå. Under Rowett har Millwall tette igjen bakover. De har kun sluppet inn to mål på de tre siste kampene. Derby er gode på hjemmebane, men de møter et Millwall-lag som viser strålende form. Millwall kan vinne igjen. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

9. Nottingham Forest — Sheffield Wednesday

Etter å ha vært i det som føles som en evighet utenfor Premier League, håper Nottingham Forest at de denne sesongen skal klare å rykke opp igjen i det gode selskap. De har hatt en god start på sesongen, og ligger i øyeblikket på playoffplass. Det er ikke tvil om at manager Sabri Lamouchi har gjort en god jobb etter at han kom inn i sommer.

Likevel; det Forest har prestert de siste ukene har ikke ikke vært like imponerende som de viste i starten av sesongen. Selv om de har vært vanskelige å slå, så har de kun én seier på de fem siste kampene. De må begynne å vinne kamper igjen om de skal henge med i toppen. Det er enklere sagt enn gjort mot et Sheffield Wednesday-lag som viser flott form.

Garry Monk har fått the Owls til å spille bra fotball, og de er kun ett poeng bak Nottingham Forest og en playoffplass. Onsdagslaget har levert imponerende resultater den siste tiden. De slo Charlton borte og vant mot et sterkt Brentford-lag hjemme. Det de har vist i de siste kampene gjør atjeg har god tro på at de kan ta poeng på City Ground. Dette er to lag som kjemper i toppen, og begge slåss om en playoffplass. Denne kampen er åpen. HU.

10. Bristol City — Blackburn

Akkurat som de foregående sesongene har Bristol City etablert seg som et av playofflagene tidlig i sesongen. The Robins ligger på fjerdeplass, og det er ikke til å kimse av.

Men de har vært mer stabile enn de er nå. Bristol City har vunnet to av de tre siste kampene, men de har kun vunnet to av de siste fem kampene, og de har kun vunnet to kamper på rad to ganger denne sesongen. For to seire på rad har ikke kommet regelmessig for Lee Johnson’s menn. De har vært et vanskelig lag å slå hjemme på Ashton Gate, hvor de bare har tapt to av ti kamper så langt. Det skyldes at angriperne har scoret ti mål på de siste fem kampene foran egne fans.

Det har ikke vært en enkel sesong for Blackburn, som gikk fra slutten av september til slutten av november uten å vinne i ligaen, men lykken har snudd for Rovers. De står uten tap i de fem siste kampene, hvorav fire er vunnet. De har ikke fått det til å klaffe på bortebane. Det viser også statistikken. De har kun vunnet tre av ti bortekamper, og seks av dem er tapt. Det er defensivt det har sviktet for dem. De har sluppet inn 18 mål. Med toppscorer Bradley Dack suspendert, ser det ikke særlig lyst ut for Blackburn. H.

11. Swansea — Middlesbrough

Etter bravadene i starten av sesongen, hvor de spilte glimrende fotball, har Steve Coopers lag kun tatt tre poeng på de seks siste kampene, hvor de står uten en eneste seier. Waliserne har vfalt ned til ellevteplass, tre poeng bak Preston Noth End som okkuperer den siste playoffplassen.

Swansea må begynne å vinne kamper igjen om de skal balnde seg inn i playoffkampen før nyttår. De har en god mulighet til å snu skuten mot et Middlesbrough-lag som ikke akkurat har imponert så langt denne sesongen. Problemet er bare at de har vært fryktelig svake på Liberty Stadium, hvor de bare har vunnet én av de siste åtte kampene. Det gir ikke akkurat massevis av selvtillit.

Middlesbrough har virkelig slitt denne sesongen. The Teasiders hadde ikke ventet å ligge helt nede på 20.-plass, kun fire poeng over nedrykksstreken knappe to uker før jul. Men det er der de holder til. Den nye manageren Jonathan Woodgate har brukt lang tid på å få laget til å fungere som han vil. De siste ukene har Boro vist tegn til bedring. De har bare ett tap på de seks siste kampene. Tapet kom mot serieleder Leeds. Det gjør at de kan reise til Wales med hodet hevet.

Hadde denne kampen vært spilt for et par måneder siden ville jeg utvilsomt satset pengene på Swansea, men det gjør jeg ikke nå. Swansea får ikke spillet sitt til å fungere om dagen, og Boro har ikke evnen til å avgjøre kamper. Denne kampen stinker uavgjort lang vei. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Barnsley — Queens Park Rangers

Etter en veldig god sesong i League One, hadde Barnsley forventet å levere bedre resultater i Championship enn det som har vært tilfelle så langt. De fikk en flying start da de slo opprykksfavoritt Fulham 1-0 på hjemmebane i første liagkampen, men de klarte ikke å vinne de neste 17 kampene.

Manager Daniel Stendel fikk sparken i oktober, og Gerhard Struber har siden tatt over på Oakwell Den nye manageren har ikke klart å snu den negative trenden, og Barnsley ligger fortsatt på bunn i Championship etter 21 kamper. The Tykes har bare tatt 13 poeng så langt Før helgens kamper har de syv poeng opp til Luton som ligger over nedrykksstreken. Det ser ikke bra ut for Barnsley.

Selv om de er tabelljumbo i Championship, så har Barnsley spilt jevnt med de fleste lagene. De har kun tapt med mer enn ett mål i én av de siste ti kampene. Hjemme på Oakwell viser de grei form. De har nemlig kun tapt én av de siste seks kampene. Fire av kampene har endt uavgjort.

Barnsley møter lørdag et QPR-lag som har hatt en brukbar sesong, ja, den har iallfall vært bra inntil nylig. Det så svært lyst ut for QPR en stund. Gjestene fremsto så sent som i oktober som et soleklart topp-seks-lag, men så falt de nedover tabellen. Mark Warburtons menn har imidlertid klart å snu den negative trenden i de siste kampene. De står med to seire på rad mot Preston og Birmingham. Begge kampene ble vunnet 2-0. Det lover godt før matchen mot et Barnsley-lag som sliter tungt. B.





