Leicester bryter elendig London-statistikk

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Spillsenteret: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Tippetips: Tøff bortekamp for Ødegaard og Sociedad

Oddsdobbel: Ny målfest på Goodison Park

Oddssingel Eliteserien: Uavgjortspesialisten må ha tre poeng

Oddssingel Eliteserien: Historien gjentar seg i Stavanger

V64 Bro Park: Herlig V64-galopp fra Bro Park



Søndagens langoddsprogram byr på fem kamper i Eliteserien, to kamper i Premier League og en rekke kamper i Serie A. Martin Ødegaard og hans Real Sociedad skal ut i bortekamp mot Granada søndag kveld. Ellers er det kamper fra tysk Bundesliga, Ligue 1 og det er siste serierunde i Superettan.

NB! Onsdag er det ca 87 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Crystal Palace - Leicester City 3,35 - 3,35 - 2,08 B (spillestopp kl. 1455)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Begge lagene har fått en god start på sesongen. Leicester ligger helt oppe på tredjeplass på Premier League-tabellen, men kanskje mer sjokkerende er det at Crystal Palace innehar sjetteplassen.

Palace har vært vanskelige å slå, men de scorer ikke så mye. Men scoringene kan komme når Wilfried Zaha finner formen, og når eller hvis Christian Bentekes måltørke tar slutt.

Å score mål har ikke vært noe problem for Leicester Jamie Vardy har scoret seks mål på de fire siste kampene, James Maddison har fire mål på fem kamper i alle turneringer, Youri Tielemans står med tre på tre og Ayoze Perez scoret hat-trick i forrige serierunde. The Foxes har startet denne sesongen så bra at de har tatt mer poeng nå enn de hadde på samme tidspunkt i 2016-sesongen, da de til slutt vant Premier League.

Men Leicester har statistikkene mot seg før bortekampen på Selhurst Park.

Leicester har nemlig slitt mot Palace. Roy Hodgson sitt mannskap har vunnet de fire siste kampene mot The Foxes. På de fire kampene har aget fra Sør-London scoret 13 mål og kun sluppet inn ett.

Det er ikke den eneste statistikken som taler til hjemmelagets fordel. Leicester før søndagens kamp kun vunnet én av de siste 14 kampene i London. Fasiten viser 1-6-7.

Og ikke nok med det. De har heller ikke vunnet en bortekamp i Premier League på en søndag siden 2016-sesongen.

Selv om all statistikken går imot Leicester, så er det et stort forbehold: Disse resultatene kom ikke mot denne sesongen Leicester-lag Brendan Rodgers var ikke manager på King Power Stadium da, og laget var ikke i samme form som nå. Palace kan ikke leve på gamle meritter, og selv om de har et bra lag tror jeg de får problemer mot Leicester i søndagens kamp. Det jeg har sett av Leicester denne sesongen er solid.

Crystal Palace-keeper Vicente Guaita kan være tilbake etter å ha mistet de to siste kampene på grunn av skade. Andros Towsend er usikker, mens Mamadou Sakho og Connor Wickham er definitivt ute.

Leicester vil antakeligvis stille med samme startellever som høvlet over Southampton og vant 9-0. The Foxes, som gjorde ni endringer på laget til ligacupoppgjøret mot Burton i midtuken, har bare Matty James på skadelisten.

Å spille på bortebane har ikke vært en ulempe for Leicester denne sesongen. Brendan Rodgers sine menn har den fjerde beste bortestatistikken i Premier League. Palace er et bra lag, men Leicester er i kjempeform, og jeg tror ikke Roy Hodgson & Co. klarer å stoppe dem. Leicester 2,08 i odds på Leicester funker som singeltips.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset