Leicester er best i andre omgang

Lørdagens langoddsprogram er som vanlig meget omfattende. Det er seks kamper i Premier League, der Liverpool er i aksjon allerede kl 13.30 hjemme mot Watford. Det er full serierunde i Championship og som vanlig en rekke kamper i både Bundesliga, La Liga, Ligue 1 og Serie A. Det er verdenscup langrenn i Davos, verdenscup skiskyting i Hochfilzen og hopp fra Klingenthal. I alpint er det slalåm for menn i Val'dIsere.

Leicester - Norwich pause/fulltid - U/H 4,00 (spillestopp kl 15.55)

Leicester City imponerer stort, og de virker i øyeblikket å være den største utfordreren til Liverpool i kampen om ligatittelen i Premier League.

Forrige helg banket de Aston Villa 4-1, og satte dermed ny klubbrekord med åtte seire på rad i Premier League. Jamie Vardy virker helt ustoppelig om dagen. Han scoret to ganger på Villa Park, og han har nå scoret i de åtte siste Premier League-kampene.

Norwich er statistisk sett det dårligste Premier League-laget på bortebane så langt denne sesongen. De har kun tatt fire av 24 mulige bortepoeng, og kun scoret fire mål. Ingen andre lag har scoret så få bortemål i Premier League denne sesongen. Nå skal de ineffektive spissene til Daniel Farke møte Premier Leagues beste forsvar. Det blir ikke enkelt.

Leicester City har ingen nye skader, og de jakter sin tiende seier på rad i alle turneringer som i så fall vil være ny klubbrekord. Kantspilleren Demarai Gray var ubenyttet reserve mot Aston Villa forrige helg etter å ha vært ute med sykdom. I denne kampen kan han få sjansen. Norwich mangler fortsatt sveitserne Josip Drmic og Timm Klose.

Leicester har bare sluppet inn ti mål på 16 kamper, og de har klart å holde nullen syv ganger siden i august. Kanarifuglene på sin side har gått målløse av banen i fem av åtte bortekamper. Det som er interessant å merke seg er at Norwich har holdt følge med motstanderne i 1. omgang på bortebane de siste ukene. I tre av de fire siste bortekampene til Norwich har det stått 0-0 til pause. Leicester på sin side har kun ledet til pause i én av de siste seks hjemmekampene. Fasiten viser at Brendan Rodgers sine menn har ligget under til pause i to kamper og i tre kamper har det stått uavgjort etter de første 45 minuttene.

Jeg føler meg sikker på Leicester-seier mot Norwich, men historien forteller meg at de trolig avgjør kampen i andre omgang. The Foxes er Premier Leagues beste lag i andre omgang. De har ikke tapt en eneste andre omgang, og målforskjellen viser 27-2! Dette gjør at jeg forsøker meg på et U/H-spill på denne kampen. Et scenario hvor det står uavgjort til pause og Leicester vinner til slutt gir finfine 4,00 i odds Spillestopp er klokken 1555.

