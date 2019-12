Leicester er eneste trussel mot Liverpool

Leicester er det eneste laget med en viss kontakt med Liverpool i Premier League. Vi gir likevel ikke laget full tillit på søndagens tippekupong.

Søndagens tippekupong består av fire kamper fra Premier League, to kamper fra tysk Bundesliga, tre kamper fra La Liga og avsluttes med tre kamper fra Serie A. Bonuspotten ble som kjent delt ut på lørdagskupongen og er derfor på "kun" 240 000 kr på søndagskupongen. Merk at innleveringsfristen er allerede kl 14.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Brighton - Wolverhampton

Herlig borteseier for Graham Potter og Brighton mot Arsenal torsdag kveld dermed tok seg opp på 18 poeng og 13. plass før helgens serierunde. Det var lagets andre borteseier på åtte kamper. Hjemme har det gått noe bedre med 3-2-2 hittil. Vant hjemme mot Everton og Norwich hjemmekampene tredje sist og nest sist, men røk 0-2 mot Leicester i siste hjemmekamp. Ingen nye skader eller karantene for Brighton etter midtukekampen mot Arsenal.

Wolverhampton står fortsatt med kun to tap denne sesongen og totalt med 5-8-2. Etter den litt skuffende 1-1 kampen hjemme mot Sheffield United forrige søndag, ble det 2-0 seier hjemme mot West Ham i midtukerunden. Over halvparten av bortekampene er endt uavgjort (2-4-1). Er uten tap på sine ti siste seriekamper og Wolves er et av lagene som kommer til å kjempe om 4. plassen. Wolves-manager Nuno Espirito Santo har heller ingen nye skader eller karantener, Willy Boly og Morgan Gibbs-White er langtidsskadd.

1-0 til Brighton i tilsvarende seriekamp forrige sesong. Wolverhampton er det beste laget, men spiller veldig mye uavgjort. UB.

2. Newcastle - Southampton

Før sesongen var det opplest og vedtatt av de fleste eksperter at Newcastle var den største nedrykksfavoritten og det ble stilt spørsmål ved Steve Bruce kvaliteter som manager på dette nivået. Etter 4-3-3 på de ti siste seriekampene, er Newcastle og Bruce i ferd med å gjøre ekspertenes tips til skamme. Sterk 2-0 seier borte mot høytflyvende Sheffield United torsdag kveld og laget står med 19 poeng før helgens runde. Totalt 2-4-1 hjemme på St James Park og flotte 3-2-1 på de seks siste seriekampene. Evig skadeutsatte Andy Carroll fikk sin første start for sesongen mot Sheffield United torsdag, men er usikker til dagens kamp. Ellers ser det bra ut for Newcastle som har Jamaal Lascelles og Matt Ritchie ute med langtidsskader.

Også Southampton har fått luft under vingene i det siste etter en svak start på sesongen, ihvertfall poengmessig. Etter 2-2 borte mot Arsenal tredje sist, er det blitt to strake 2-1 seire hjemme over hhv Watford og Norwich. Det har sendt laget over nedrykkstreken og opp på 14 poeng. 2-2-3 på sju spilte bortekamper. Manager Ralph Hasenhuttl kan glede seg over ingen nye skader eller karantener. Sofiane Boufal og Stuart Armstrong er fortsatt uaktuelle.

3-0 og 3-1 til Newcastle i tilsvarende kamp de to foregående sesongene. Totalt står det 10-3-1 på de 14 siste på St James Park. Vi tror oppturen fortsetter for Newcastle. H.

3. Norwich - Sheffield United

Den gode nyheten for nestjumbo Norwich er at måltjuven Teemu Puuki er begynt å score mål igjen og finnen har scoret i de to siste seriekampene. Etter den meget overraskende 2-0 seieren borte mot Everton tredje sist, ble det ett poeng hjemme mot Arsenal forrige søndag og et knepent 1-2 tap borte for Southampton i midtukerunden. Norwich ligger nest sist med 11 poeng. Totalt 2-1-4 på Carrow Road. Norwich-manager Daniel Farke har ingen nye skader eller karantener, men må fortsatt klare seg uten Grant Hanley, Timm Klose og Josip Drmic.

Nyopprykkede Sheffield United har vært en positiv overraskelse og stod med 4-7-3 før torsdagens hjemmekamp mot Newcastle. Taklet ikke favorittpresset i den kampen og tapte 0-2. Er på 19 poeng og 9. plass før helgens runde. Borte er faktisk laget ubeseiret, fem av seks bortekamper er endt med poengdeling, seieren kom mot Everton.

2-2 i tilsvarende kamp i Championship forrige sesong. Mens det står 5-1-1 på de sju siste seriemøtene mellom lagene på Carrow Road. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Aston Villa - Leicester

I likhet med Norwich og Sheffield United, rykket også Aston Villa opp fra Championship forrige sesong, men de måtte via playoff. Står med 15 poeng hittil og ligger utsatt til, men har så mye kvalitet i mannskapet at det skal være gode muligheter for å berge plassen. Var best i lange perioder i bortekampen mot Manchester United forrige søndag og fikk med seg et fortjent poeng derfra. Gjorde også en sterk bortekamp mot Chelsea i midtukerunden, men tapte 1-2. Totalt 3-2-2 på sju spilte hjemmekamper. Anwar El Ghazi måtte ut med skade mot United og mistet dermed midtukekampen mot Chelsea. El Ghazi er friskmeldt til søndagens kamp.

Leicester med sin sjuende strake seier i Premier League, da tabelljumbo Watford meget fortjent ble slått 2-0 onsdag kveld. Kun to baklengsmål på disse sju kampene for Leicester som holder 2. plassen med sine 35 poeng. Begge tapene er kommet på bortebane (ettmålstap mot hhv Manchester United og Liverpool), men de fem øvrige bortekampene har gitt 13 poeng og de tre siste borte er alle vunnet. Brendan Rodgers må unnvære langtidsskadde Matty James, ellers er det litt usikkert med Ben Chilwell.

Det står 3-4-1 på åtte siste mellom lagene på Villa Park. Dette er dog første møte siden januar 2016, da endte det med 1-1. Aston Villa er bra, men Leicester bør unngå tap også i dag. UB.

5. Werder Bremen - Paderborn

De to neste kampene på søndagskupongen er begge fra tysk Bundesliga. Werder Bremen tok to seire på de fire første seriekampene, men gikk så åtte kamper uten seier (0-5-3), før det ble en overraskende 3-2 seier borte mot Wolfsburg forrige søndag. Står med 14 poeng og ligger på 13. plass før helgens serierunde. Svake 1-2-3 på de seks første hjemmekampene.

Tabelljumbo Paderborn med kun fem poeng hittil og kun en seier. Den kom hjemme mot svakt plasserte Fortuna Düsseldorf. Men har vist tegn til bedring i det siste. Klarte faktisk 3-3 borte mot Borussia Dortmund i forrige bortekamp (ledet faktisk 3-0 til pause i den kampen) og tapte kun 2-3 hjemme mot meget godtgående RB Leipzig sist lørdag. 0-2-4 på seks spilte bortekamper.

Det skal være bra sjanse for Werder Bremen dette. H.

6. Union Berlin - FC Köln

For 14 dager siden lanserte vi Union Berlin som et herlig spill på Langoddsen hjemme mot serieleder Borussia Mönchengladbach og laget vant da også 2-0 til flott odds. Nyopprykkerne måtte dog se seg slått av Schalke 04 forrige helg og tapte 1-2 i Gelsenkirchen. Tapte tre av de fire første hjemmekampene, men står nå med tre strake hjemmeseire i Berlin. Har 16 poeng og ligger på 11. plass før helgens runde.

Det går tyngre for Köln som ligger nest sist med kun åtte poeng. 12 scorede mål er svakest i Bundesliga og det blir en kamp for å overleve. Kun en seier er det blitt på de sju første bortekampene (1-1-5). Både Rafael Czichos og Jonas Hector må sone karantene i kveld.

Det må være en bra sjanse for hjemmelaget dette og vi spiller ren hjemmeseier i begge Bundesliga-kampene på søndagens tippekupong. H.

7. Valladolid - Real Sociedad

De tre neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra La Liga. Valladolid på 15. plass etter de 15 første serierundene med totalt 18 poeng. Det skiller fem poeng ned til Celta Vigo på nedrykksplass. Kun ett tap på seks spilte hjemmekamper (2-3-1) og bare tre baklengsmål på disse (7-3). Joaquin Fernandez pådro seg sitt femte gule kort for sesongen i bortekampen mot Celta Vigo forrige helg og soner karantene.

Real Sociedad og Martin Ødegård med en flott 4-1 seier hjemme mot Eibar sist lørdag og ligger på en flott 4. plass før helgens runde med sine 26 poeng. Brukbare 4-1-3 på åtte spilte bortekamper. Joseba Zaldua soner karantene, ellers er Illarramendi ute med skade.

1-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. UB.

8. Leganes - Celta Vigo

Bunnkamp i La Liga. Hjemmelaget ligger helt sist med kun seks poeng og kun vunnet en kamp. Den kom hjemme mot Mallorca (som ikke har tatt ett poeng på noen av sine bortekamper) for en drøy måned siden. Kun ett poeng er tatt på fem spilte kamper etter den seieren. Seks av åtte hjemmekamper er tapt (1-1-6). Roberto Rosales soner karantene og tre-fire andre spillere er ute med skader.

Celta Vigo innfridde som vårt helfrekke objekt borte mot Villarreal nest sist til over fire ganger pengene. Men klarte ikke å følge opp i den meget viktige hjemmekampen mot Valladolid sist fredag og måtte nøye seg med 0-0. Ligger tredje sist med kun 13 poeng, men har kun ett poeng opp til Mallorca på sikker plass. Svake 1-2-4 på sju spilte bortekamper. Med mannskapet ser det bra ut.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende. Vrient. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Osasuna - Sevilla

Nyopprykkede Osasuna har klart seg bra og står med 22 poeng etter rekken 5-7-3 på sine 15 første seriekamper. Sterk 4-2 seier borte mot Espanyol forrige helg og kun ett tap er det blitt hjemme i Pamplona (3-3-1). Ligger på 9. plass før helgens runde. Facundo Roncaglia soner karantene.

Sevilla er kun ett poeng bak topplagene Barcelona og Real Madrid før helgens runde og ligger på 3. plass med 30 poeng. Tre strake ettmålsseire nå, men motstanden har vært fra nedre halvdel. 1-0 hjemme mot tabelljumbo Leganes sist helg. 5-1-2 på åtte spilte bortekamper. Lucas Ocampos soner sin andre av tre kampers karantene, mens både Jesus Navas og Nolito er usikre til denne kveldskampen i La Liga.

Ingen kamp dette. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Torino - Fiorentina

De tre siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Serie A. Her er det spilt 14 serierunder. Torino på en litt skuffende 10. plass hittil med 17 poeng etter rekken 5-2-7. Normalt hjemmesterke Torino har ikke bedre enn 2-2-3 hjemme i Torino, men da skal det tillegges at Inter, Juventus og Napoli allerede er unnagjort. Har faktisk vunnet sine to siste borte og står med 3-0-4 på sju spilte bortekamper. Simone Edera ble utvist i bortekampen mot Genoa sist helg, og soner karantene. Iago Falque er fortsatt skadet.

Enda mer skuffende innledning for Fiorentina som kun har 16 poeng og ligger på 13. plass. 0-1 tap hjemme for svakt plasserte Lecce sist søndag og står med 2-2-3 både hjemme og borte. Med mannskapet ser det bra ut.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende i Torino. Vi er i beit for sikre på søndagskupongen og gir full tillit til Torino. H.

11. Sampdoria - Parma

Fabio Quagliarella har ikke vært i nærheten av samme målproduksjon for Sampdoria denne sesongen som forrige da han scoret 26 seriemål. Hadde faktisk kun ett seriemål før mandagens bortekamp mot Cagliari. Der scoret veteranspissen to og sendte sitt lag foran med 3-1, men Sampdoria endte opp med å tape 3-4. Har faktisk kun tolv poeng og ligger fjerde sist. Men etter tre strake poengdelinger hjemme, ble det endelig seier igjen med 2-1 over Udinese i forrige hjemmekamp. Det er litt skader hos hjemmelaget.

Parma har klart seg noe bedre og ligger på 8. plass med 18 poeng. Totalt 5-3-6 og borte er det kun blitt en seier på de seks første (1-3-2). De tre poengdelingene har kommet i de tre siste bortekampene. Spissen Roberto Inglese er fortsatt ute med skade.

2-0 i tilsvarende seriekamp i Genova forrige sesong. Vi gir Sampdoria full tillit igjen.

12. Bologna - AC Milan

Etter tre strake tap, har det blitt fire poeng på de to siste for Bologna. Vant svært overraskende 2-1 borte over Napoli forrige søndag. Det sendte laget opp på 12. plass med 16 poeng. 2-2-2 på seks spilte hjemmekamper i Bologna. Gary Medel soner karantene, mens midtbanespilleren Roberto Soriano er skadet.

Milan med en sterk 1-0 seier borte mot Parma forrige søndag. Det var lagets femte seier for sesongen, sju kamper er allerede tapt. Ligger på en skuffende 11. plass med kun 17 poeng. Variable 3-0-4 på sju spilte bortekamper. Midtbanespilleren Lucas Paqueta er usikker, ellers ser det bra ut med mannskapet.

Det står 0-4-9 på de 13 siste tilsvarende i Bologna. UB.

