Dersom Leicester slår Leeds hjemme i dag, tar de seg forbi Manchester United og opp på 2. plass. Kapable Leeds er dog ingen walk-over.

Søndagens tippekupong består av tre kamper fra Premier League, fire kamper fra italiensk Serie A, to kamper fra tysk Bundesliga og avsluttes med tre kamper fra spansk La Liga. Bonuspotten er på ca 1,3 mill kr. Innleveringsfristen er kl 14.55.

1. Leicester - Leeds

4-3-0 på de sju siste seriekampene for Leicester som tok ett sterkt poeng borte mot Everton i midtukerunden. Før helgens serierunde ligger Leicester på 3. plass med 39 poeng, det er kun fem poeng opp til serieleder Manchester City og kun to poeng opp til Manchester United på 2. plass. Seier mot Leeds i dag, sender Leicester opp på 2. plass på tabellen. Toppscorer Jamie Vardy var ikke med mot Everton og blir ute et par uker til. Midtbaneanker Wilfred Ndidi pådro seg en lett hamstring mot Everton og blir borte i ca ti dager. Mendy er den naturlige erstatteren. Leicester har faktisk ikke bedre enn 5-1-4 hjemme på King Power stadium, men de to siste er vunnet.

Leeds var klare favoritter borte mot totalt formløse Newcastle tirsdag kveld og gjorde jobben og vant 2-1. Har vært veldig variable denne sesongen og står med 4-0-4 på de åtte siste seriekampene og like variable 5-0-5 på ti spilte bortekamper. Robin Koch og langtidsskadde Gaetano Berardi og Adam Forshaw mangler, i tillegg til Diego Llorente som måtte gi seg allerede etter ti minutter i sin første start for Leeds i tirsdagens bortekamp mot Newcastle.

Leicester er store favoritter på søndagens tippekupong og det er naturlig. Men har tapt fire hjemmekamper allerede og kapable Leeds er i stand til å ta alle poengene. HB.

2. West Ham - Liverpool

David Moyes har gjort en strålende jobb med West Ham denne sesongen og før helgens serierunde, ligger West Ham på en knallsterk 5. plass. Står med 35 poeng og har kun to poeng opp til Liverpool på den attraktive 4. plassen. Står med fire strake seire og er ubeseiret på de seks siste (4-2-0). David Moyes kan i tillegg glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap.

Den luksusen har ikke Jürgen Klopp. Torsdag måtte Joel Matip igjen kaste inn håndkleet og før kampen mot Tottenham var allerede Fabinho ute. I tillegg er som kjent både Virgil van Dijk og Joe Gomez ute på ubestemt tid. Ergo er det nye forsvarsutfordringer for Liverpool til søndagens kamp, der Jordan Henderson enten får Nat Phillips eller Rhys Williams som makker i midtforsvaret. Liverpool som slo tilbake med en overbevisende 3-1 seier borte mot Tottenham torsdag kveld. Men har ikke bedre enn 3-5-2 på bortebane denne sesongen.

Det står 0-1-3 på de fire siste tilsvarende på London Stadium. West Ham er bedre enn på mange år og Liverpool har store forsvarsproblemer. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

3. Brighton - Tottenham

Brighton er fortsatt uten seier på hjemmebane etter onsdagens 0-0 kamp mot Fulham. Men ett poeng var kanskje greit nok for Graham Potter. Det innebærer at Brighton fortsatt har fem poeng ned til Fulham under streken. Totalt står Brighton med 0-6-4 på eget gress. Tariq Lamptey og Danny Welbeck er fortsatt ute med skader.

Tottenham fikk det som ventet tøft hjemme mot Liverpool torsdag kveld og røk 1-3 i en kamp Liverpool var klart best. Falt dermed ned på 6. plass og står med 33 poeng. Det er fire poeng opp til Liverpool på 4. plass. Særdeles viktige Harry Kane måtte ut med skade mot Liverpool og blir ikke klar til søndagens kamp. Det gjør heller ikke venstreback Sergio Reguilon, i tillegg er også Dele Alli og Giovani Lo Celso uaktuelle.

Det står 1-1-1 på de tre siste tilsvarende i Brighton og vi merker oss at Brighton vant 3-0 i tilsvarende kamp forrige sesong. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Atalanta - Lazio

De fire neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Serie A.

Kopi av onsdagens kvartfinale i Coppa Italia der Atalanta vant 3-2 og tok seg til semifinale. Stilte med et sterkt lag da. Har funnet en herlig form og står med sterke 6-4-0 på sine ti siste seriekamper. Råsterk 3-0 seier borte mot Milan forrige søndag. Ligger på 5. plass med 36 poeng og har sju poeng opp til serieleder Milan. Ruben Gosens er ute med karantene, ellers ser det bra ut for Atalanta.

Lazio stilte også med et ganske bra lag mot Atalanta onsdag, men toppscorer Ciro Immobile startet på benken. Han er naturligvis tilbake i startoppstillingen søndag. Også Lazio har vist solid form i det siste og står med 5-2-1 på de åtte siste seriekampene. Ligger på 7. plass med 34 poeng og har pene 5-2-2 på ni spilte bortekamper.

4-2-2 på de åtte siste tilsvarende oppgjørene i Bergamo. HU.

5. Cagliari - Sassuolo

Cagliari innledet sesongen ganske bra og tok tre seire på de sju første seriekampene. Siden har det vært helt natta og de tolv siste seriekampene har gitt kun tre poeng (0-3-9). 0-1 tapet borte mot Genoa sist søndag, var Cagliaris sjette strake tap. Er dermed havnet under streken og ligger tredje sist med kun 14 poeng, men det er bare ett poeng opp til sikker plass. 2-2-5 totalt på hjemmebane, men de fem siste hjemmekampene har kun gitt ett poeng.

Sassuolo har klart seg langt bedre og ligger på 9. plass med 30 poeng. De har riktignok ikke bedre enn 2-1-4 på sine sju siste seriekamper, men har blant annet møtt Atalanta, Juventus og Lazio på bortebane i denne perioden. Totalt 5-2-3 på bortebane og seirene er tatt mot lag fra nedre halvdel ( i tilleg til Napoli). Berardi er fortsatt ute med skade.

0-2-1 på de tre siste tilsvarende. UB.

6. Napoli - Parma

Det har vært en litt skuffende sesong for Napoli hittil. Tok seg riktignok til semifinale i Coppa Italia med 4-2 seier hjemme over Spezia torsdag, men røk 1-3 borte mot Verona i Serie A sist søndag. Ligger på 6. plass med 34 poeng og har ni poeng opp til serieleder Milan, riktignok med en kamp mindre spilt. Kun Fabian Ruiz er ute med skade.

Parma sliter i bunnen og ligger nest sist med kun 13 poeng, men har kun to poeng opp til Torino på sikker plass. Formen er elendig med kun ett poeng på de sju siste seriekampene. Borte viser tallene svake 1-3-5.

Napoli tapte faktisk 1-2 hjemme mot Parma forrige sesong og fjerde sist røk de 1-2 hjemme mot svake Spezia. Men har mer eller mindre skadefritt mannskap og plikter nærmest å ta tre poeng her. H.

7. Roma - Verona

Roma henger bra med i toppen og ligger på 3. plass med 37 poeng. Det er kun tre poeng opp til serieleder AC Milan. Formen er også bra med 4-1-1 på de seks siste seriekampene. Har vært sterke hjemme på Stadio Olimpico der laget er ubeseiret på de ti første (7-3-0). Mannskapsmessig ser det også bra ut.

Verona endte på en flott 9. plass forrige sesong og har levert solid også denne sesongen. Sterk 3-1 seier hjemme over Napoli sist søndag og ligger på 8. plass med 30 poeng. Men skuffet med 0-1 tap borte mot Bologna nest sist. Godkjente 3-4-2 på ni spilte bortekamper.

Det står faktisk 8-1-0 på de ni siste tilsvarende i Roma. H.

8. FC Köln - Arminia Bielefeld

De to neste kampene på søndagens tippekupong er begge hentet fra tysk Bundesliga.

Meget viktig kamp i bunnstriden dette. FC Köln med 0-3 tap borte mot Hoffenheim sist søndag, men tok tre livsviktige poeng borte mot tabelljumbo Schalke 04 i forrige ukes midtukerunde. Ligger tredje sist og på kvalifiseringsplass med sine 15 poeng og har to poeng opp til søndagens motstander Arminia Bielefeld på sikker plass. Hjemmelaget vant seks hjemmekamper forrige sesong, men er uten seier på sine ni første hjemmekamper denne sesongen (0-3-6).

Nyopprykkede Arminia Bielefeld stod med sju poeng på sine tre siste, før det ble 1-5 tap hjemme mot meget formsterke Eintracht Frankfurt sist lørdag. Med 17 poeng er det kun to poeng ned til FC Köln på kvalifiseringsplass. Tolv av de poengene er tatt på hjemmebane (4-0-6), borte er tallene svake 1-2-5.

FC Köln vinner ikke på hjemmebane, mens Arminia Bielefeld knapt vinner på bortebane. Men på tide at FC Köln tar sesongens første hjemmeseier nå. H.

9. Wolfsburg - Freiburg

Imponerende sesong hittil av Wolfsburg som ligger på 4. plass før helgens serierunde med 32 poeng og kun har tre poeng opp til RB Leipzig på 2. plass. Er ubeseiret hjemme i bilbyen med 5-3-0 så langt. Sterk 1-0 seier borte mot Bayer Leverkusen sist lørdag og med mannskapet ser det bra ut.

Freiburg snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot Stuttgart sist lørdag og ligger på en flott 9. plass med 27 poeng. Har levert best hjemme hittil (4-4-2), men 3-2-3 på åtte spilte bortekamper er heller ikke så halvgærent. Noen skader i troppen, men ingen betydningsfulle fravær.

Det endte 2-2 i tilsvarende kamp forrige sesong, de fire siste viser 1-1-2. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Cadiz - Atletico Madrid

Søndagens tippekupong avsluttes med tre kamper fra La Ligas i Spania.

Nyopprykkede Cadiz innledet sesongen over all forventning, men har fått det litt nå og står med kun en seier på sine åtte siste seriekamper (1-3-4). Ligger på 11. plass (av totalt 20 lag) med 24 poeng, men det er ikke mer enn seks poeng ned til Alaves under streken. Beskjedne 2-4-4 på ti spilte hjemmekamper.

Serieleder Atletico Madrid med sju strake seire og har sju poeng ned til Real Madrid på 2. plass og for sikkerhets skyld også en kamp mindre spilt. Det meste tyder på seriegull til Diego Simeone og hans meget hardtarbeidende lag. Mannskapsmessig ser det tilnærmet perfekt ut. Bunnsolide 6-1-1 på bortebane, tapet kom mot byrival Real Madrid.

Kanskje kan hjemmelaget knipe ett poeng, men særlig sannsynlig er det ikke. B.

11. Granada - Celta Vigo

Granada leverte en strålende fjorårssesong og endte på 7. plass da, ikke minst takket være sin styrke på hjemmebane. Det har fortsatt i samme spor denne sesongen. Ligger på 7. plass med 28 poeng og har solide 6-2-2 på hjemmebane. Fikk det ikke uventet tøft borte mot Osasuna sist søndag og gikk på sesongens sjette bortetap med 1-2. Svake 2-2-6 på ti spilte bortekamper.

Celta Vigo er litt samme type lag. Gode på hjemmebane (5-1-4) og tilsvarende svake på bortebane (1-5-4). Skuffende med 1-1 hjemme mot Eibar sist søndag og står faktisk med kun ett poeng på sine fire siste seriekamper, etter solid poengfangst i desember. Ligger på 10. plass med 24 poeng.

0-0 i tilsvarende kamp forrige sesong. HU.

12. Barcelona - Athletic Bilbao

Etter svake 4-2-4 på de ti første seriekampene, har Barcelona etterhvert funnet seg selv og står med 7-2-0 på de ni siste seriekampene. Ligger på 3. plass med 37 poeng, men har hele 10 poeng opp til serieleder Atletico Madrid som attpåtil har en kamp mindre spilt. Lionel Messi er tilbake etter karantene søndag, mens Sergio Busquets nå må sone karantene. Gerard Pique, Philippe Coutinho og Ansu Fati er fortsatt ute med skade.

Athletic Bilbao vant som kjent supercupfinalen mot Barcelona etter ekstraomganger for to uker siden og fulgte opp med 5-1 seier hjemme mot Getafe i første seriekamp etter cupsuksessen mandag kveld. Ligger på 9. plass med 24 poeng, men er fortsatt klart best hjemme i Baskerland (6-0-4). Kun en seier på de ni første bortekampene (1-3-5).

Det står 9-1-0 på de ti siste tilsvarende på Camp Nou og det er ikke lett å argumentere for annet enn hjemmeseier denne gang heller. H.

96-rekker:

1. Leicester - Leeds HB

2. West Ham - Liverpool HUB

3. Brighton - Tottenham U

4. Atalanta - Lazio HU

5. Cagliari - Sassuolo UB

6. Napoli - Parma H

7. Roma - Hellas Verona H

8. FC Köln - Arminia Bielefeld H

9. Wolfsburg - Freiburg HU

10. Cadiz - Atletico Madrid B

11. Granada - Celta Vigo HU

12. Barcelona - Athletic Bilbao H

432-rekker:

1. Leicester - Leeds HB

2. West Ham - Liverpool HUB

3. Brighton - Tottenham HUB

4. Atalanta - Lazio HU

5. Cagliari - Sassuolo UB

6. Napoli - Parma H

7. Roma - Hellas Verona H

8. FC Köln - Arminia Bielefeld H

9. Wolfsburg - Freiburg HUB

10. Cadiz - Atletico Madrid B

11. Granada - Celta Vigo HU

12. Barcelona - Athletic Bilbao H