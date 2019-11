Leicester er råsterke på King Power Stadium

Vi har en deilig fotball-lørdag foran oss. Det spilles seks spennende kamper i Premier League, hvor blant andre Arsenal, Tottenham og Leicester er i aksjon. Det er også full runde i Championship, og det spilles en haug med kamper fra 1. runden i FA-cupen. Her hjemme spilles det én kamp i Eliteserien. Haugesund og Viking møtes til Rogalandsderby. I tillegg avvikles den siste serierunden i OBOS-ligaen. Start er klar for playoff, men fire lag kjemper om de tre siste playoffplassene. Det er heller ikke avgjort hvilke lag som må ut i nedrykkskvalik. Ellers spilles den avgjørende kampen i opprykkskvaliken fra 2. divisjon mellom Kvik Halden og Åsane.

NB! Husk å spille Lotto lørdagskveld. Det ligger 14 millioner i premiepotten og kupongen må inn før 18:00!

Leicester City - Arsenal 1,95 - 3,60 - 3,50 H (spillestopp kl 1825)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Leicester har hatt en eventyrlig god start på sesongen.. Etter 2-0-seieren mot Crystal Palace sist søndag, har Leicester nå fire seire på rad - tre i Premier League og én i ligacupen. The Foxes ligger nå på tredjeplass med 23 poeng, to poeng bak Manchester City på andreplass.. Laget strutter av selvtillit etter at de har fått sin beste start på Premier League noensinne.

Brendan Rodgers har gjort underverker med Leicester. De har vunnet tolv Premier League-kamper siden den tidligere Liverpool-manageren overtok The Foxes i mars. Det er bare Liverpool og Manchester City som har vunnet flere Premier League-kamper disse månedene.

I denne perioden har King Power Stadium blitt et fort. The Foxes har vunnet åtte av de siste elleve hjemmekampene, og de har det beste forsvaret i ligaen så langt. The Foxes har kun sluppet inn åtte mål på elleve kamper. Selv om de har vært solide bakover, har det ikke gått utover angrepsspillet. Statistikken viser at bare Manchester City har scoret mer enn de 27 målene til Leicester før helgens kamper.

Arsenal på sin side har fått en tyngre start på sesongen. Fasiten viser begrederlige to seire på de ni siste kampene og bare fire seire på de siste 16 bortekampene Ikke nok med det. De har også rotet vekk ledelsen i de fire siste kampene. Arsenal sliter.

Lørdag leder Unai Emery Arsenal i sin 50. Premier League-kamp, men om de har hatt fremgang i denne perioden er høyst diskutabelt.

Leicester har fortsatt bare langtidsskadde Matt James på skadelisten. Det betyr at the Foxes kan stille med samme lag som slo Crystal Palace sist helg. Unai Emery mangler Dani Ceballos Spilleren som er på lån fra Real Madrid fikk en strekkskade i Europa League-matchen på torsdag. I tillegg er Granit Xhaka strippet for kapteisnbindet og plassert på sidelinjen..

Arsenal har tatt ledelsen i de fire siste kampene, men har ikke klart å holde på den. Det viser alt om hvor dårlige the Gunners er defensivt, og jeg tror Leicester med spillere som Jamie Vardy, Ayoze Perez, James Maddison og Youri Tielemans kan utnytte svakhetene i Arsenal-forsvaret. Leicester skal ta sin tredje strake hjemmeseier mot Arsenal. Oddsen på H er 1,95. Det holder akkurat som et singelspill.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Lag kode Kopier kode