Leicester gjør jobben i 2. omgang

Leicester bruker første omgangene som oppvarming på King Power Stadium, men kjører over motstanderne i de siste 45 minuttene.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips: Fotball, ishockey og slalåm - les våre analyser

Oddssingel ligacup: Leicester er best i 2. omgang

Oddstips slalåm: Henrik Kristoffersen revansjerer seg kraftig

V75 Bjerke: Millionjackpot i kveld

Vikinglotto onsdag: Over en kvart milliard i førstepremiepotten

Håndball-EM herrer: Her er kampoversikten og sendetidspunkter

Det er litt av hvert på onsdagens langoddsprogram. I England tar Leicester imot Aston Villa til første semifinale i Ligacupen, mens den spanske supercupen innledes med semifinale mellom Valencia og Real Madrid i Saudi-Arabia. I Madonna di Campiglio er det verdenscup slalåm for menn. Ellers er det tre kvartfinaler i den franske ligacupen. På hockeyfronten er det full runde i norsk 1. divisjon og i Hockeyallsvenskan, mens det spilles tre kamper i NHL natt til torsdag. Det spilles også flere håndballkamper i Eliteserien for kvinner.

NB! Onsdag er det ca 258 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Leicester - Aston Villa pause/fulltid - U/H 4,00 (spillestopp kl 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Ligacupen, semifinale. Kamp 1 av 2. Leicester har reist seg etter det ydmykende 0-4-tapet mot Liverpool på Boxing Day. Før onsdagens semifinale i ligacupen står Brendan Rodgers' menn med tre strake seire, og selvtilliten er tilbake hos the Foxes før kampen mot Aston Villa.

Tapet mot Liverpool på Boxing Day er det eneste tapet til Leicester hjemme på King Power Stadium så langt denne sesongen, og statistikken viser at de har vunnet åtte av elleve hjemmekamper hittil. Villa har en vanskelig oppgave onsdag.

Vardy tilbake hos Leicester

Brendan Rodgers har prioritert ligacupen denne sesongen, og han vil neppe gjøre store endringer på laget før onsdagens match.

Villa og manager Dean Smith hadde en skuffende helg. De røk ut av FA-cupen etter å ha tapt 1-2 borte mot Fulham. Villa ble rundspilt av vertene på Craven Cottage, og resultatet forverret Birmingham-klubbens horrible bortestatistikk. De står med kun én seier, en uavgjort og seks tap på de åtte siste bortekampene.

Villa, som ennå ikke har klart å holde tett bakover på bortebane denne sesongen, har sluppet inn 2,125 mål per 90. minutt på de åtte bortematchene. Da er det dårlige nyheter at Jamie Vardy er spilleklar etter å ha stått over tre kamper på grunn av en skade. Det skjøre forsvaret til Villa skal få kjørt seg mot Vardy, Maddison, Iheanacho, Ayoze og Tielemans.

Skader svekker Villa

Villa er også svekket av skader på sentrale spillere. Spissen Wesley, førstekeeper Tom Heaton, andrekeeper Jed Steer og midtbanespiller John McGinn er alle ute med skader. Det er også stopperen Matt Targett, men han kan være tilbake til søndagens kamp mot Manchester City.

Vila får det tøft på King Power Stadium, men de kan muligens hode følge med vertene de første 45 minuttene. I fem av de ti første hjemmekampene til Leicester har det iallfall stått uavgjort til pause. Leicester har faktisk kun ledet til pause i to av ti hjemmekamper så langt denne sesongen.

Samtidig viser statistikken at Villa har bitt godt fra seg de første 45 minuttene i bortekampene denne sesongen. Birmingham-laget har kun ligget under til pause i to av de første elleve bortekampene. De har ledet etter første omgang i fire av kampene, og i fem av dem har stillingen til pause vært uavgjort.

Med statistikken i bakhode, tenker jeg at vi får en ganske jevnspilt første omgang, men jeg tror Leicester vinner etter 90 minutter. U/H-spiller gir bra betalt. 4,00 i odds for et scenario hvor det står uavgjort til pause og eicester vinner til slutt er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset