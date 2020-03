Leicester kommer tilbake på vinnersporet mot Aston Villa

Jamie Vardy og Leicester har vunnet seks av åtte kamper mot de seks bunnagene. Vi tror de også vinner mot Aston Villa.

Leicester - Aston Villa pause/fulltid U/H 4,00 (spillestopp kl 20.55)

Leicester imponerte tidlig i sesongen, men de siste ukene har guttene til Brendan Rodgers kollapset fullstendig. I forrige Premier League-match tapte the Foxes 0-1 på bortebane mot bunnlaget Norwich.

Ut fra prestasjonene den siste tiden skulle man ikke tro at Leicester kjempet om en topp fire-plassering. De står uten seier i de fire siste Premier League-kampene, hvor de blant annet har møtt Chelsea, Wolves og Manchester City. De har fortsatt den tredje beste defensive statistikken i Premier League, men de har bare klart å holde nullen én gang på de syv siste ligakampene, og de har ikke klart å holde nullen på hjemmebane siden desember.

Aston Villa sliter defensivt

Aston Villa kan utnytte de defensive svakhetene hos Leicester. Etter å ha scoret i seks av de siste syv ligakampene skal gjestene ha kapasitet til å score på King Power Stadium. Problemet er bare at Villa har lekket som en sil denne sesongen. De har sluppet inn 52 mål, og de har ikke klart å tette igjen bakover siden Boxing Day. Det er to og en halv måned siden.

Det svake forsvarsspillet hos Villa har vært en av årsakene til at de ligger på nest sisteplass på tabellen. De har kun vunnet én av de siste seks kampene, og står med syv tap på de ti siste Premier League-kampene på bortebane. Mandagens kamp vil være en perfekt mulighet til å komme tilbake på vinnersporet.

Leicester City får tilbake Jamie Vardy til mandagens kamp, men venstreback Ben Chilwell er usikker.

Aston Villas viktige midtbanespiller John McGinn spiller ikke mot Leicester, men han er trolig mot Chelsea 14. mars. Den norske landslagskeeperen Ørjan Nyland imponerte i ligacupfinalen, og han få sjansen igjen på bekostning av Pepe Reina.

Gode vinnersjanser for Leicester

Vi tror Leicester vinner denne matchen Wilfred Ndidi er tilbake etter skade, og han vil definitivt forsterke midtbanen. Med Jamie Vardy tilbake vil the Foxes også være farligere offensivt. Det er flere grunner til å tro på hjemmeseier. Villa har kun vunnet én av de siste ti bortekampene mot Leicester. Ikke nok med det, bare Norwich har tatt færre bortepoeng enn Villa denne sesongen.

Leicester slo Birmingham 1-0 hjemme i FA-cupen på onsdag. Det var første seieren på flere uker. Nå har de sikret seg en kvartfinale i FA-cupen, og mandag tror vi de endelig tar en seier i Premier League igjen. 1,37 i odds på hjemmelaget er ikke særlig attraktivt.

I fem av de syv siste kampene til Leicester har det stått uavgjort til pause. Vi tror et Villa-lag som kjemper for å overleve holder stand til pause. At Leicester vinner tilslutt er høyst trolig, og da må vi teste U/H-spillet til 4,00 i odds. Det er det klare spillet i kampen!

