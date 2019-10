Leicester kvitter seg med fredagskomplekset

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens oddsprogram byr blant annet på Premier League-oppgjøret mellom Southampton og Leicester, i tillegg spilles det kamper både i tysk Bundesliga, i fransk Ligue 1 og i spansk La Liga. Det er også full serierunde både i fransk Ligue 2 og på nest øverste nivå i Nederland. På hockeyfronten er det drøssevis med kamper fra forskjellige europeiske ligaer.

Southampton - Leicester City B 2,23 (spillestopp kl 20.55)

Poengfangsten på hjemmebane har vært mager for Southampton denne sesongen. The Saints har kun tatt ett poeng på de fire første hjemmekampene, og de har sluppet inn syv mål på de to siste kampene på St Mary's. Det gjør dem til det dårligste hjemmelaget i Premier League.

De stoppet tapsrekken sin sist helg. Danny Ings scoret målet i 1-1-kampen mot Wolves på Molineux Stadium. Han er virkelig heit om dagen. Scoringen mot Wolverhampton var den tidligere Liverpool-spissen sitt femte mål på fire kamper. Southampton har oppnådd bedre resultater borte enn hjemme denne sesongen. Laget fra den engelske sørkysten står med 2-1-2 på sine fem første kamper. Det er den fjerde beste bortestatistikken i ligaen.

Men fredag kveld er de tilbake på St Mary's, hvor de fortsatt jakter sesongens første seier. Jeg tror ikke den kommer i kveld heller.

Brendan Rodgers har ført Leicester opp på tredjeplass i Premier League med 17 poeng. De har kun tatt fire av de poengene på bortebane, men så har de møtt Chelsea, Manchester United og Liverpool i tre av de fire første bortekampene. Den eneste borteseieren har kommet mot nyopprykkede Sheffield United. I den kampen scoret Jamie Vardy det første målet da the Foxes vant 2-1 på Bramall Lane. Vardy er toppscorer i Premier League om man ser på statistikken hans etter at Brendan Rodgers tok over i mars. Han har scoret 15 mål i denne perioden. Vardy har faktisk scoret mer enn ett mål i snitt per kamp mot lagene utenfor topp seks-sjiktet. Den engelske landslagsspissen kan lage problemer for Soton-forsvaret. Viktige James Maddison er tilbake hos gjestene. Han er en nøkkelspiller offensivt hos Leicester.

Southampton-vingen Moussa Djenepo er tilbake på trningsfeltet etter seks uker ute med skade, men han rekker ikke kampen mot Leicester.

Leicester har aldri vunnet en Premier League-kamp på en fredag. De står med fem tap og to uavgjorte før kampen mot Southampton. I kveld tror jeg de kvitter seg med fredagskomplekset. Leicester har tross alt vunnet de to siste bortekampene på St Mary's. De har scoret seks mål i de to kampene, og kun sluppet inn to. Saints har kun vunnet to av de siste 14 ligakampene. Leicester må vinne for å henge med i toppen. 2,23 i odds på bortelaget funker som et singelspill.

