Leicester-reservene valser over Burton

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Det er midtukerunder i både La Liga og Serie A. I England skal åttedelsfinalene i Ligacupen spilles tirsdag og onsdag og det er også cup i både Tyskland, Frankrike og Nederland. I Belgia er det midtukerunde i serien og på hockeyfronten det serierunde her hjemme i Get-ligaen og det er også et par kamper i SHL. Natt til onsdag er det hele ni kamper i NHL.

Burton Albion - Leicester City (Handikap fulltid 1-0) B - 1,92 i odds (spillestopp kl. 2040)

Aldri tidligere i den engelske toppseriens 131 år lange historie har et bortelag vunnet så overbevisende som Leicester gjorde mot Southampton fredag. De massarkerte the Saints etter at Ryan Bertrand fikk et tidlig rødt kort. 9-0-seieren på St. Mary's gjorde at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United mistet sin gamle rekord. I 1999 scoret United-manageren fire da Nottingham Forest ble slått 8–1.

United beholdt heller ikke seiersrekorden totalt: 9–0 over Ipswich på Old Trafford i 1995 ble utlignet av Leicester i kveld. Og det på bortebane.

Ikke nok med det; de er bare det andre laget i Premier League som har ledet 5-0 etter de første 45 minuttene på bortebane, og det er også bare det andre laget som har hatt to spillere som har scoret hat-trick i samme Premier League-match.

Brendan Rodgers sine menn har nå scoret utrolige 21 mål på de fem siste kampene i alle turneringer, inkludert en 4-0-seier mot Championship-laget Luton Town i forrige runde av ligacupen. Bare Manchester City har scoret flere mål enn Leicester i Premier League denne sesongen, mens ingen lag har sluppet inn færre mål enn dem. Brendan Rodgers sine menn ligger nå på tredjeplass på tabellen, kun to poeng bak Manchester City.

Rodgers har en skadefri stall, og han kan komme til å gjøre flere endringer på aget som smadret Southampton. Hat-trick-heltene fra kampen mot Southampton, Ayoze Perez og Jamie Vardy, kan bli spart her. Også James Maddison, Kasper Schmeichel og Youri Tielemans kan bli hvilt, men Leicester trenger ikke å bli så mye dårligere av den grunn. Demarai Gray, Dennis Praet og Kelechi Iheanacho kan få sjansen fra start i kveld.

Burton tok seg til semifinalen i ligacupen sist sesong. På veien slo de Shrewsbury Town, Aston Villa, Burnley, Nottingham Forest og Middlesbrough. I semifinalen fikk de grisebank av Manchester City. De tapte hele 0-10 sammenlagt.

The Brewers har også denne sesongen vist at de kan lage problemer for Premier League-lagene. I forrige runden slo de ut Bournemouth. Tidligere har de sendt Port Vale og Morecambe ut av cupen. Burton har nå vunnet åtte av de siste elleve kampene i denne turneringen. Blant annet har de vunnet fem av de seks siste kampene på hjemmebane. Det er også verdt å merke seg at Manchester City kun vant 1-0 på Pirelli Stadium i den andre semifinalen sist sesong, men da hadde de allerede vunnet 9-0 hjemme på Etihad. Burton har hatt en svak start på sesongen i League One, hvor de ligger nede på 13.-plass.

Burton får tilbake en rekke spillere fra skader til denne kampen. Stephen Quinn, John Brayford og Oliver Sarkic går antakeligvis rett inn i startoppstillingen. Det er ikke nok til å slå Leicester. Sorry.

Burton var i semifinalen i ligacupen sist sesong, men jeg tror cupeventyret stopper i 4. runden denne sesongen. Leicester har tatt seg til kvartfinalen i ligacupen de to siste sesongene, og begge gangene har de røket ut på straffespark mot Manchester City. Leicester tar denne turneringen på alvor, og jeg tror de kommer til å høvle over Burton tirsdag. Oddsen på at Leicester vinner med to mål eller mer er 1,92. Handicapspillet kan ikke spilles som singel, men jeg bruker det i en dobbel.

Engelsk, National League Harrogate Town imponerer i sin andre sesongen på nivå fem i engelsk fotball. De rykket opp til National League før forrige sesong, og debuterte med å ta en sterk sjetteplass. Etter 18 serierunder denne sesongen ligger Harrogate Town helt oppe på fjerdeplass.

Harrogate Town er i kjempeform. De har gått åtte kamper på rad uten tap, hvorav de har vunnet fem av de seks siste.

På hjemmebane står de med 5-2-2 og 11-7 i målforskjell. De er kun ett lag i divsijonen som har sluppet inn færre mål foran egne fans enn Harrogate. De har faktisk ikke sluppet inn mål på de fem siste hjemmekampene.

Barnet, som rykket ned fra League Two, etter 2017-2018-sesongen endte midt på tabellen sist sesong, og de er også en middelhavsfarer denne sesongen. Formen til Barnet er svak. De har bare vunnet én av de åtte siste kampene. På bortebane viser statistikken 3-3-3 og 13-14 i målforskjell. I forrige serierunde tapte de 0-2 mot Hartlepool.

Da Barnet besøkte Harrogate sist sesong tapte de 0-2 Vi tror at Barnet taper igjen. 1,92 i odds på Harrogate-seier er ok. Denne bruker vi i en engelsk dobbel.

Tirsdagens dobbelttips er Leicester-seier med to mål eller mer + Harrogate. Denne kombinasjonen gir finfine 3,69 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

