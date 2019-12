Leicester ryster Liverpool

Premier League-sesongen nærmer seg halvspilt og serieleder Liverpool er fortsatt ubeseiret. Blir Leicester det første laget som senker tabelleneren?

En Boxing day fullspekket med godbiter fra Premier League avsluttes med toppoppgjøret mellom Leicester og Liverpool. Serielederen i Premier League har vært på reisefot den siste uka og spilt to kamper i VM for klubblag. Hvordan takler de omstillingen tilbake til seriespill igjen? Leicester på bortebane blir en knalltøff utfordring.

Leicester - Liverpool - U 3,60 (spillestopp kl 20.55)

Rundens toppkamp. Leicester tok ledelsen borte mot Manchester City lørdag, men måtte til slutt gå poengløse av banen i oppgjøret som til slutt endte med 3-1 seier til sist sesongs seriemester fra Manchester. De ligger på en meget sterk 2.plass med 39 poeng når sesongen nå nærmer seg halvspilt, men avstanden opp til kveldens motstander er hele ti poeng for Brendan Rodgers sitt mannskap. Solide 7-2-0 hjemme på eget gress gjør dem til ligaens nest beste hjemmelag, kun slått av nettopp Liverpool. Harvey Barnes måtte ut med skade sist og er usikker til denne. James er tilbake i trening etter sitt lange fravær, men er fortsatt ikke klar for kamp meldes det.

Liverpool topper serien i suveren stil og har fortsatt tilgode å tape en kamp i Premier League når sesongen nå straks er halvspilt. 49 av 51 mulige poeng så langt er intet mindre enn imponerende. Hadde spillefri i helgen grunnet VM for klubblag, der de gikk til topps, og har således ikke vært i aksjon i serien siden 2-0 seieren hjemme over bunnlaget Watford 14.desember. 7-1-0 på utebane før denne. De vant 2-1 her i fjor. Matip, Lovren og Fabinho mangler fortsatt.

Dette blir en tøff test for Liverpool. Vi prøver oss på poengdeling - et resultat begge lag fort kan være fornøyd med og er den oddsen som frister desidert mest. Uavgjort til flotte 3,60 blir vårt spill i denne toppkampen.

