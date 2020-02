Leicester sender Norwich til Championship

Leicester har vunnet alle seks bortekampene mot lag fra nedre halvdel. I kveld gjester Leicester tabelljumbo Norwich.

Det er to klare høydepunktet på fredagens langoddsprogram. Real Sociedad og Martin Ødegaard har hjemmekamp mot Valladolid i La Liga og i Premier League er det kamp mellom Norwich og Leicester.

Fredag er det ca 353 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Norwich - Leicester B 1,72 (spillestopp kl 20.55)

Klikk her for å levere dette spillet

Det ser mørkt ut for Norwich med tanke på å berge plassen. Ligger sist med 18 poeng, men det er kun sju poeng opp til Aston Villa på sikker plass. Men kun ett tap på de fire siste hjemmekampene (1-2-1). Onel Hernandez er ny på skadelisten for Norwich og han blir ute i ca åtte uker. Sam Byram, Timm Klose og Christoph Zimmermann er alle fortsatt ute. Toppscorer Teemu Pukki står med kun et mål på de ti siste seriekampene og er således et vitnesbyrd om Norwichs meget svake formutvikling.

Leicester er bedre enn raden

Leicester med kun en seier på de seks siste seriekampene (1-2-3) og dermed er det blitt sju poeng opp til Manchester City på 2. plass. Har fortsatt et klart grep om 3. plassen med sine 50 poeng. Seks poeng ned til Chelsea på 4. plass. Det skal tillegges at Leicester har hatt tøff motstand i det siste. Tredje sist med hjemmekamp mot Chelsea (2-2), nest sist bortekamp mot Wolverhampton (0-0) og sist hjemmekamp mot Manchester City (0-1). Totalt 7-2-4 på bortebane. Spissen Kelechi Iheanacho er friskmeldt, Hamza Choudhury er tilbake etter karantene. Midtbanespillerne Wilfred Ndidi og Nampalys Mendy er begge tvilsomme med kneskader.

Leicester vinner alltid mot lag fra nedre halvdel

Leicester har vunnet alle seks bortekampene mot lagene fra 11. plass og nedover og da skal det også være veldig gode vinnersjanser mot tabelljumbo Norwich. Leicester vant 2-1 på Carrow Road sist lagene møttes i Premier League. Det var sesongen 2015/16. Leicester er det beste laget og 1,72 på borteseier synes helt greit. Dog er det i snaueste laget til å forsvare et singelspill, så vi kombinerer med en kamp fra League One.

Portsmouth - Rochdale H 1,35 (spillestopp kl 20.40)

League One og her gjenstår det 13 og 14 seriekamper for lagene. Portsmouth på 5. plass med 56 poeng. Det skiller kun fem poeng opp til Coventry på direkte opprykk. Er ubeseiret på hjemmebane med 11-5-0 og de tre siste hjemmekampene er alle vunnet med mer enn et mål. Ellis Harrison har mistet de to foregående seriekampene og er tvilsom også til kveldens kamp. Han er samtidig det eneste fraværet til Pompey.

Rochdale nede på 19. plass med 33 poeng. Det er sju poeng ned til Tranmere under streken. Svake 5-2-10 på bortebane. 0-3 tap mot Sunderland i forrige bortekamp. Rochdale kan stille skadefritt.

8-1-0 på de ni siste hjemmekampene for Portsmouth og de seks siste er alle vunnet. 1,35 på hjemmeseier er ikke rare greiene, men får duge som kombinasjonsobjekt til Leicester. Totalodds på denne dobbelen 2,32.

Klikk her for å levere dette spillet