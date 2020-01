Leicester skal til Wembley

Leicester har vært bedre borte enn hjemme. Vi tror de vinner på Villa Park.

Det er et meget omfattende langoddsprogram vi har foran oss tirsdag. I England er det klart for semifinaleretur i ligacupen mellom Aston Villa og Leicester. Det spilles i tillegg en rekke kamper i både Championship, League One og League Two. Det er ellers kvartfinale i Coppa Italia mellom Milan og Torino i Frankrike er det åttedelsfinaler i cupen. Det er også Copa del Rey i Spania. I Schladming i Østerrike er det duket for folkefest når gutta kjører verdenscup slalåm. På hockeyfronten er det en kamp i Get-ligaen, det er to kamper fra SHL og det er kamper i NHL natt til onsdag

Aston Villa - Leicester - pause/fulltid - B/B 2,50 (spillestopp kl 20.40)

Ligacupen, semifinale. Kamp 2 av 2. Aston Villa røk ut av FA-cupen mot Fulham tidligere denne måneden, og de hadde dermed fri i helgen. Nå skal de prøve å spille seg frem til en finale i ligacupen. Den første semifinalekampen mellom Villa og Leicester endte 1-1.

Villa lå an til å sikre seg et overtak, men Kelechi Iheanachos sene utligning på the King Power Stadium gjør at Leicester har et greit utgangspunkt før returoppgjøret. Ikke bare det, men vertene har kun vunnet én av de siste fem kampene i alle turneringer. Til og med på hjemmekampene har de bare vunnet halvparten av kampen denne sesongen.

Leicester, i motsetning til Villa, hadde ikke i fri i helgen, men et reservepreget the Foxes-lag slo ut Brentford i 4. runden i FA-cupen. Med en god mulighet til å ta seg til en finale på Wembley i ligacupen, tror jeg Brendan Rodgers vil stille med et sterkere lag i tirsdagens kamp.

The Foxes er ikke i samme sensasjonelle form som da de tok seg til andreplass i Premier League akkurat nå, men kvaliteten er ingen grunn til å betvile. Leicester har fortsatt vunnet fem av de åtte siste kampene, så de er i bra form. Litt overraskende har laget vist bedre form borte enn hjemme. Statistikken forteller at de har vunnet åtte av de siste elleve bortekampene, blant annet en imponerende 9-0-seier mot Southampton. Den seier viser hva Leicester er i stand til på sitt beste, De har scoret i alle bortekampene, bortsett fra én, og de har scoret i gjennomsnitt 2,29 mål per kamp. Det er tall som burde bekymre Villa.

Samtidig har Leicester sluppet inn fem mål på de syv siste bortematchene, og resultatet har vært flere kamper med mange scoringer Seks av de syv siste kampene har inneholdt tre kamper eller mer.

Brendan Rodgers har bekreftet at Jamie Vardy vil være i troppen til returkampen mot Villa. 33-åringen er viktig offensivt hos the Foxes. Wilfred Ndidi, som skadet kneet tidligere i januar, er klar til å starte denne kampen, men Nampalys Mendy og Wes Morgan er fortsatt ute.

Aston Villa-boss Dean Smith er ventet å gi nysigneringen Mbwana Samatta sin debut i tirsdagens kamp. Han kom fra belgiske Genk i forrige uke.

Det har vært scoret tre mål eller mer i ni av de siste elleve kampene på Villa Park, og med tanke på at den siste kampen mellom Leicester og Villa på Villa Park endte med 4-1-seier til Leicester så tror jeg dette også kan bli en underholdende kamp, men over 2,5 mål er ikke særlig bra betalt. Derfor mener jeg det er mer spennede å gå for et B/B-spill i denne kampen

Leicester har tross alt ledet i tre av de siste fem bortekampene, og da disse to lagene møttes på Villa Park i ligaen tidligere denne sesongen ledet Leicester 2-1 til pause og vant 4-1. Villa har faktisk lagt under til pause i fire av de fem siste hjemmekampene, og de har tapt tre av dem. Det virker som Leicester har funnet formen igjen, og jeg tror de vil til Wembley. Oddsen på at Leicester leder til pause og vinner på Villa Park er 2,50. Det er ok som singelspill.

