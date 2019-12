Leicester tar opp kampen med Liverpool

Leicester er i fantastisk form og tar seg opp på 2. plass i Premier League dersom de vinner søndagens hjemmekamp mot kriserammede Everton.

Søndagens langoddsprogram byr blant annet på samtlige åtte kamper i den vanvittig spennende siste serierunden i Eliteserien, der seks lag kjemper for å unngå nedrykk. I tillegg er det tre kamper i Premier League med blant annet Manchester United i aksjon hjemme mot Aston Villa. I Spania er det toppkamp mellom Atletico Madrid og Barcelona, mens det også spilles en rekke kamper i Serie A. Start tar imot KFUM Oslo om retten til å spille kvalik til Eliteserien. Ellers er det masse vintersport på menyen.

Leicester - Everton pause/fulltid U/H 4,30

Leicester fortsetter å imponere og tok sin femte strake seire da de slo Brighton 2-0 borte forrige helg. Samtidig var det den fjerde kampen på rad uten baklengsmål og Leicester har færrest baklengsmål og bunnsolide 31-8 i målforskjell. Kun to ettmålstap er det blitt hittil, begge på bortebane mot hhv Manchester United og Liverpool. Med mannskapet ser det fortsatt veldig bra ut. Kun Matty James er skadet, men midtbanespilleren er endelig tilbake i trening etter sin skade.

Silva sitter utrygt

Etter en oppløftende borteseier mot Southampton for tre uker siden, fikk Everton-manager Marco Silva et pusterom. Men den varte kun til hjemmekampen mot Norwich sist helg, da Everton overraskende nok tapte 0-2. Ligger femte sist før helgens runde med kun 14 poeng og hadde kun tatt ett poeng på de fem første bortekampene. Seamus Coleman er ute, mens Fabian Delph, Morgan Schneiderlin og Theo Walcott er usikre. Andre Gomes og Jean-Philippe Gbamin er begge langtidsskadd.

Leicester står med knallsterke 5-1-0 på sine seks første hjemmekamper på King Power Stadium. I begge de to siste hjemmekampene har det stått uavgjort til pause og faktisk har det stått uavgjort til pause i fire av de fem siste seriekampene for Leicester, og Leicester har avgjort i andre omgang. For Evertons del har det stått uavgjort til pause i de tre siste bortekampene laget har tapt. Med tanke på labre 1,63 i kampodds, er det klart mer fristende å sette penger på pause/fulltid U/H på King Power i kveld. Oddsen på det scenarioet er spreke 4,30.

