Leipzig og Forsberg mener alvor

RB Leipzig overtok serieledelsen i Bundesliga i helgen. I kveld jakter laget sin sjuende strake seier i toppmøtet borte mot Borussia Dortmund.

Tirsdagens langoddsprogram er ganske så innholdsrikt. Det er midtukerunde i Bundesliga og ellers er det kvartfinaler i den engelske ligacupen, mens det også er cup i både Frankrike og Nederland. På hockeyfronten er det full serierunde i SHL, mens det spilles en kamp i Get-ligaen her hjemme. I tillegg er det en rekke kamper i KHL og natt til onsdag spilles 11 kamper i NHL.

Borussia Dortmund - RB Leipzig B 2,80 (spillestopp kl 20.25)

Det er midtukerunde i Bundesliga. Forrige tirsdag tok Borussia Dortmund seg videre til åttedelsfinalen i Champions League i og med at Inter sviktet hjemme mot Barcelona og tapte 1-2. Det til tross for at Dortmund tapte to av sine seks kamper i gruppespillet. Mandag ble det klart at PSG blir motstander i åttedelsfinalen og første kamp spilles 18. februar. Borussia Dortmund har ellers svingt en del i prestasjonene sine denne sesongen, spesielt på bortebane i Bundesliga der laget står med 3-3-2. Hjemme i Dortmund er de fortsatt vanskelig å få has på (5-2-0). Midtbanemotor Alex Witsel er ute med skade, men det er det eneste sentrale fraværet for Dortmund.

Voldsom form for Leipzig

RB Leipzig med seks strake seire i Bundesliga og en strålende første halvdel av sesongen. Vant sin gruppe i Champions League og skal opp mot Tottenham i åttedelsfinalen. Overtok serieledelsen i Bundesliga etter helgens serierunde i og med at Borussia Mönchengladbach røk 1-2 borte mot Wolfsburg. Bunnsolide 6-1-1 på bortebane. Har noen skader i troppen, ingen sentrale.

Det blir garantert en tett og tøff batalje på Signal-Iduna Park i Dortmund i kveld. Hjemmelaget er satt til forholdsvis klare favoritter, men RB Leipzig vant 3-2 i Dortmund i 2017/18-sesongen og kan gjøre det igjen tirsdag. Slik oddsene er satt setter vi pengene på borteseier til pene 2,85 i odds.

