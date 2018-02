Lett match for Tottenham

Det er en cuppreget tippekupong som venter oss denne midtuken og den fordelt over to dager og fem land. Innleveringsfrist er 20.40 onsdag kveld.

1. Tottenham — Newport County

Omkamp i FA cupen, det første oppgjøret endte altså uavgjort. Tottenham skulle nok vært denne omkampen foruten og kommer vel til å gi sjansen til en del spillere som ikke vanligvis nyter stor tillit, uansett er det liten tvil om at lørdagens hjemmekamp mot Arsenal er av høyeste prioritet.

Det blir altså grunn til å vente rotasjoner, Toby Alderweireld og Lucas Moura blir neppe å finne på banen grunnet manglende kampform.

Gjestene fra Wales har fått et drømmeoppgjør i denne returen og kommer til å tjene fett på omkampen. De har hatt en formdupp i League Two siden de sist møttes og er naturligvis langt, langt svakere enn sin motstander - uansett om Spurs skulle stille med fullt B-lag.

Tottenham roter ikke dette til igjen. H.



2. Schalke 04 — VfL Wolfsburg

Tysk cup. Hjemmelaget har ikke vist sin beste form etter vinterpausen og har bare fire poeng på fire ligakamper over nyttår, i helgen tapte de hjemme for Werder Bremen og falt samtidig utenfor topp fire.

Men sesongens ett under ett har de vært meget sterke og 5-4-2 er godkjente hjemmetall, dét. De har en tøff bortekamp mot Bayern München på lørdag og velger kanskje å rotere i så henseende.

Gjestene har fått en liten klaring til nedrykkstreken og har fem poeng på fire kamper etter nyttår, og det mot relativt tøff motstand. De har vært noen lunde like gode borte som hjemme denne sesongen og 2-5-3 er ikke elendige tall på reisefot.

Men det er naturlig å backe det beste laget her, hjemmelaget. H(U).



3. Sevilla — CD Leganes

Semifinale i den spanske cupen, kamp to av to og den første endte 1-1. Sevilla har ikke fått ønsket effekt etter trenerbyttet til Vincenzo Montella. Italieneren har ledet det spanske storlaget til tre tap og bare fire poeng på sine fem kamper i ligaen, men har i det minste sikret et solid utgangspunkt i denne cup-semien.

Det er liten tvil om at en semifinale i cupen vil bli prioritert, selv om de får formsterke Girona på besøk på søndag. Nolito er skadet, Corchia og Kjær er neppe kampklare, de heller.

Montella ledet Sevilla til deres første hjemmetap for sesongen, men 6-3-1 er like fullt solide tall.

Leganés kommer til å havne på en plass uten betydning i ligaen og kan dermed satse alt på denne cupkampen. De er i grei form i ligaen og har åtte poeng på de siste fem, på reisefot har de godkjente 3-3-6 og de har bare et par spillere ute med skade.

Nei, vi føler ikke for å gi full tillit et Sevilla-lag som åpenbart sliter under ny manager. HU.



4. Valencia — Barcelona

Semifinale i den spanske cupen, kamp to av to og den første endte 1-0 til Barcelona. Valencia har kollapset totalt på nyåret og har tre tap på rappen i ligaen, fem i alle turneringer, noe som har gjort at tredjeplass er det beste de kan håpe på. Motstanden har dog vært tøff den siste tiden, men de har ikke vært til å kjenne igjen.

På hjemmebane har de vært knallsterke hele sesongen og 7-2-2 er tallene deres, den tilsvarende kampen i ligaen endte 1-1. Javi Garcia, Guedes, Murillo og Pereira er alle ute.

Barcelona tapte riktig nok poeng i helgen, mot byrivalen Espanyol, men har fortsatt oseaner ned til nestemann i ligaen. Det blir utvilsomt et toppet lag i jakten på en hjemlig dobbel.

Tre av fire poengtap i ligaen har kommet på reisefot, men 9-3-0 er likevel kruttsterke tall. Den store forskjellen fra tidligere sesonger, er at de nå klarer å tette igjen bakover - noe de får bruk for her. De har imidlertid en viss stopperkrise med både Pique og Vermaelen ute. Yerry Mina debuterer trolig i aften.

(H)UB.



5. Montpellier — Lyon

Fransk cup. Hjemmelaget ligger an til en fin plass på øvre halvdel av tabellen i ligaen, men er trolig utenfor rekkevidde til europacupen. Dermed kan de satse alt på denne cupkampen og de har vunnet sine to siste hjemmekamper i ligaen.

Det er på hjemmebane de har levert best tå langt denne sesongen, uten at 5-5-3 er voldsomme tall.

Gjestene slo PSG og kollapset: Deres to siste kamper har endt med tap, borte mot Bordeaux og Monaco, tøffe motstandere. Men plutselig har de havnet utenfor den viktige topp tre-sonen og helgens hjemmekamp mot Rennes må vinnes.

8-2-3 er imidlertid knallsterke bortetall og de har så langt vært bedre på reisefot enn hjemme.

Denne kan fort bli jevn. HUB.



6. Grenoble Foot 38 — Racing Strasbourg

Vertene spiller til vanlig på nivå tre og er i skrivende stund på opprykksplass der, men de er klart best på reisefot og har ikke mer enn beskjedne 2-5-2 på eget gress denne sesongen.

Gjestene spiller på sin side i Ligue 1 etter opprykket sist sesong, men sliter med å plukke poeng om dagen, de siste seks kampene har gitt fem tap og én seier over opprykkskollega Dijon.

De er altså på full fart til nedrykkssonen og helgens hjemmekamp mot Troyes er en aldri så liten nøkkelkamp. På reisefot har de svake 2-3-7 så langt.

(H)UB.



7. Willem II — VVV-Venlo

Nederlandsk Eredivisie. Hjemmelaget er i trøbbel om dagen og nedrykksstreken kommer stadig nærmere, deres siste seks kamper har gitt null seire og to poeng, ned til NAC Breda på kvalifiseringsplass er det nå bare ett poeng.

De har ingen spesielt solid hjemmestatistikk å lene seg mot, heller - 2-3-6 er svake tall.

VVV er på sin side i knallform om dagen og er på vei inn i europacupkampen med 13 poeng på de siste fem kampene. De har dog møtt jevnt over svak motstand, men helgens 1-0-seier over Feyenoord var virkelig imponerende.

Imponerende er også tallene deres på reisefot, 4-5-1.

B.



8. NAC Breda — Heracles Almelo

Hjemmelaget ligger på kvalifiseringsplass og har tapt fire av sine siste fem kamper, dog mot jevnt over sterk motstand. De har plukket brorparten av sine poeng på hjemmebane og 3-1-6 er akseptable tall, det.

Gjestene har på sin side plassert seg i et lite ingenmannsland, med åtte poeng både opp og ned til plasser av betydning. De har fem kamper på rappen uten seier i ligaen og luften ser ut til å ha gått litt ut av dem.

På reisefot har de aldri hatt noe momentum denne sesongen og 0-2-7 er delt verst med jumboen Sparta.

H.



9. Roda JC — Ajax

Gjestene ligger på nest siste plass, men har i det minste hevet seg noe den siste tiden, med fem poeng på de siste tre kampene i ligaen. De har plukket tre firedeler av sine 16 poeng på hjemmebane og 3-3-4 er helt godkjente tall.

Ajax er i kalasform om dagen og de har tatt 14 poeng på de siste seks kampene i ligaen. Problemet er bare et PSV ikke ser ut til å stoppe, de har vunnet fem på rad og har et forsprang på syv poeng.

Gjestene her har uansett lite annet valg enn å vinne denne kampen og det har de normalt gjort på reisefot denne sesongen: 6-3-1.

B.



10. ADO Den Haag — Vitesse Arnhem

Hjemmelaget har mistet kontakten med europacupplassene med tre poengtap på rappen, selv om det fortsatt bare er tre poeng opp til Utrecht på syvendeplass. De har velt helt godkjente på hjemmebane denne sesongen og 4-3-4 er tallene deres på eget gress.

Gjestene er i meget bra slag om dagen og deres siste fire kamper har gitt ti poeng, mot jevnt over svake motstandere. Men på reisefot har de vært virkelig stødige denne sesongen og 6-2-3 er solide tall.

Vitesse virker å være i klart best form. UB.



11. Feyenoord — FC Groningen

Det er uhyre jevnt i kampen om topp syv denne sesongen og Feyenoord virker hektet av i kampen om Champions League-plass - de har fortsatt ikke mer enn syv poeng opp til direkte EL-plass, dog, de regjerende mesterne i denne ligaen.

Formen er bare så der, med fire poeng på de siste fire kampene. Hjemme har de solide 5-3-2 så langt denne sesongen.

Gjestene har på sin side seks poeng ned til nedrykk og trolig altfor langt opp til plasser av betydning - dermed virker de å bli en klassisk middelhavsfarer denne sesongen også. Formen er på en nedadgående kurve og de har tre kamper på rappen uten seier.

De har slitt på reisefot denne sesongen og 1-2-7 er svake tall på bortebane.

H.



12. Club Brugge — Standard Liege

Hjemmelaget leder ligaen ganske så klart og hele elleve poeng skiller ned til Charleroi på andreplass. Men de har vist sviktende form den siste tiden og bare én av de siste fire er vunnet.

På hjemmebane er de imidlertid alt annet enn sviktende og 12-1-0 er formidable tall.

Gjestene har sviktet denne sesongen, men er fortsatt innenfor rekkevidde til topp seks og formkurven er noe stigende, de siste fire kampene har gitt syv poeng.

Ellers har de, som vanlig, vært best på hjemmebane og 3-3-7 er bare godkjente tall på reisefot.

H.

