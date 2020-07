Lette etter mobilen, fant den med 3 ubesvarte anrop fra No blir æ millionær

Denne trønderen hadde lagt mobilen i bilen, og fikk ikke med seg at han hadde blitt millionær.

Det å få den berømte telefonen fra Hamar er noe mange av oss drømmer om, men den første fredagen i juli hadde ikke en trønder telefonen for hånden.

Sent fredag kveld fant likevel han mobilen, og da var det tre ubesvarte anrop på den fra samme telefon-nummer. Dette nummeret var lagret:

- Ja, da hadde jeg tre ubesvarte anrop fra et nummer som jeg har lagra som "No blir æ millionær". Da ble det puls, sa den blide trønderen da vi fikk tak i han mandag.

Ny bil til kona

Nummeret er 625 60 000, og det tilhører Telefonen fra Hamar.

- Det la jeg inn for lenge siden, ja, og jeg har lagt til medaljer og glitter så det virkelig skulle merkes når jeg vant. Nå fikk jeg ikke testa det "live", men det er jo lov å håpe på flere premier, gliste den nybakte Eurojackpot-millionæren.

Vant 1 million + reisegavekort

Trondheim-karen får 1 million kroner rett inn på bankkontoen og i tillegg et reisegavekort på 100 000 kroner hos Berg-Hansen reisebyrå.

- Det er helt uvirkelig. Da vi oppdaga det utpå fredagskvelden, gikk champagnekorkene i taket. Det ble ei lang natt, kan du si, og så som så med søvn de neste dagene også. Men det gjør ingenting, dette er utrolig artig. Nå blir det nye bil på kona!

Husk at du kan vinne 1 meter med Flax-lodd hver uke i vår quiz!

Mannen vant på en Eurojackpot-kupong han leverte med mobilen.

Potten øker i Eurojackpot

Etter at en norsk spiller vant formidable 485 millioner kroner fredag 26. juni, startet man med en ny førstepremiepott på drøyt 100 millioner kroner fredag 3. juli.

Men ingen hadde 5 + 2 rette, så potten øker til cirka 222 millioner kroner i trekningen fredag 10. juli.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot:

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,4 mill. per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr