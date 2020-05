Leverkusen slår tilbake mot Freiburg

Høydepunktet på fredagens langoddsprogram er uten tvil Bundesliga-oppgjøret mellom Freiburg og Bayer Leverkusen, men det spilles også to kamper i 2. Bundesliga. I tillegg er den poske toppdivisjonen Ekstraklasa i gang igjen. Der viser direktesport kampen mellom Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin. Alle de direktesendte kampene vil man finne her.

Freiburg - Bayer Leverkusen (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,50 (spillestopp kl. 20.25)

Freiburg rotet vekk ledelsen to ganger mot Eintracht Frankfurt i helgen. De ledet først 1-0, men Frankfurt utlignet. Etter to scoringer på to minutter i det 67. minutt og 69. minutt virket det som Freiburg skule sikre seg tre poeng, men hjemmelaget ga ikke opp. Daichi Kamada reduserte til 2-3, og innbytter Timothy Chandler utlignet til 3-3, som også ble sluttresultatet.

Dermed har Freiburg fortsatt kun én seier på de syv siste ligakampene.

Freiburg tapte kun to av de første tolv kampene i Bundesliga og lå helt oppe på fjerdeplass i slutten av november, men nå står de med åtte tap på de 16 siste kampene og fortsetter å sige nedover Bundesliga-tabellen. Laget ligger på åttendeplass før de siste seks kampene.

Freiburg gikk glipp av tre poeng i tirsdagens kamp, men Bayer Leverkusens tirsdagskveld var enda verre. Die Werkself ble fullstendig overkjørt av Wolfsburg som banket dem 4-1 på BayArena. Leverkusen-spillerne var ikke på samme nivå som da de slo Borussia Monchengladbach 3-1 sist helg, men Kai Havertz og lagkameratene vil slå tilbake fredag.

Champions League-jagende Leverkusen har vunnet ni av de siste tolv ligakampene, og de skal ha mer enn nok offensive kvaliteter i laget ti å vinne mot Freiburg. Problemet er bare at de defensive prestasjonene i de siste har vært svake. Vi tror det kan bli en målrik kamp mellom Freiburg og Leverkusen fredag. Det har vært scoret fire mål eller mer i de fire siste kampene, og i ni av de siste elleve kampene har det vært scoret minst tre mål. Freiburg har også vist at de er sårbare i andre halvdel av sesongen. De har kun klart å hode nullen i to av de siste 16 kampene. Etter målfesten mot Eintracht Frankfurt tirsdag er over 2,5 mål et naturlig tips, men 1,50 i odds gjør at vi holder oss unna.

Istedet går vi for et B/B-spill. Vi tror at Leverkusen slår tibake etter kollapsen mot Wolfsburg. Hjemmebanefordeen har vist seg å være minimal i Bundesliga etter koronapausen på grunn av tomme tribuner. Det har kun vært fem hjemmeseire på 27 kamper så langt. Freiburg var slappe defensivt mot Frankfurt. Det vil de bli hardere straffet for mot Leverkusen. Leverkusen har vunnet de to siste bortekampene etter koronapausen, og de har ledet ti pause i syv av 14 bortekamper denne sesongen Vi tror et revansjesugent Bayer Leverkusen-lag kjører på fra start fredag. Et scenario hvor de eder etter de første 45 minuttene og vinner ti slutt gir 2,50 i odds. Det mener vi er spillbart.

