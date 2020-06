Leverte samme rekke to ganger, vant over 15 millioner

En luring hadde virkelig troa på sin Lotto-rekke for denne kvelden.

Lotto-trekningen 13.juni 2020 var ikke som hvilken som helst trekning, for i kveld var det Gulltrekning. Dette skjer når ingen tar førstepremiepotten den ene uka, og den blir overført til neste. Dermed ble potten dobbelt så stor, og ordet dobbelt lå nok i tankene til en av kveldens heldigste.

Det var fire kuponger som traff på tallene under:

Lotto-tallene: 1 - 3 - 10 - 13 - 16 - 25 - 31

Tilleggstallet: 7

Men... Det var ikke fire vinnere. To av de fire kupongene som gikk inn var fra samme spiller. Derfor endte det med at to heldige Lotto-entusiaster vant over 7,5 millioner kroner, og en som kanskje må kunne sies å være enda heldigere vant 15.170.390 kroner. Sistnevnte hadde altså valgt å kjøpe dobbelt opp av sin lykkekupong, til kveldens doble førstepremiepott (Gulltrekning). Ved å ha halvparten av vinnerkupongene, blir altså denne vinnerens premie på halvparten av kveldens pott. For å oppsummere, vi har fått tre nye Lotto-millionærer i kveld.

Leverte kupongene på ulike plasser

Dobbeltvinneren er en kvinne fra Lillestrøm, og de to kupongene hennes ble levert hos to ulike kommisjonærer:

Obs Lillestrøm

Narvesen Lillestrøm torg

Begge kupongene var 5-ukers, hvor den første var inne på siste uka. Den andre (Narvesen-kupongen) på sin side var helt fersk, og ble levert denne uken. Hun har med det fått en overlapp, som endte med dobbel overlapp med Lotto-tallene. Det resulterte i en premie som gjorde henne 15.170.390 kroner rikere.

Da Norsk Tipping fikk kontakt med vinneren hadde hun ikke sett resultatet. Med kvitteringa i hånden leser Norsk Tipping opp vinnertallene for henne.

- Ja, det er den siste rekka her det, sier vinneren.

- Jeg har spilt på de samme tallene i en årrekke, sier vinneren.

Hun var bevisst på at hun hadde to kuponger på gang, men blir helt satt ut av premien på 15 millioner.

- Nå får jeg hjertebank. Gud av meg. Jeg får gåsehud. Det blir ikke noe søvn i natt, sier vinneren.

- Hvorfor har du to kuponger i spill?

- Jeg visste at det var igjen en uke av den første. Men da jeg var innom Narvesen var det så greit å levere på nytt, forteller vinneren.

Planen for pengene er ikke skrevet i stein ennå, men hun vet hvem som skal få glede av de.

- Jeg aner ikke helt. Men jeg skal dele med familien og barna mine.

Kvinnen fra Lillestrøm er i 70-åra og ønsker å være anonym.

Trønder med tilfeldighetene på sin side

Da Norsk Tipping ringte vinneren fra Trondheim hadde han nettopp sjekket Lotto-tallene.

- Ringer du for å si at jeg har vunnet over 7 millioner? Det stod det på telefonen nemlig, ler mannen.

Ved en tilfeldighet skrudde han på tv-en i det Lotto-sendinga avsluttet.

- Jeg sjekker vanligvis ikke tallene. Det var egentlig tilfeldig at jeg slang inn en 5-ukers også, sier mannen.

Vinnertallene var i tillegg tilfeldig valgt ut for den heldige vinneren.

Nå er over 7,5 millioner adressert hans lommebok. Sluttdestinasjonen til alle pengene har han ikke snøring over hvor skal hen ennå.

- Denne så jeg virkelig ikke komme. For en telefon. Hva premien skal gå til, får vi se. Akkurat nå aner jeg ikke, sier mannen.

Vinneren er en mann i 50-årene fra Trondheim som ønsker å være anonym. Han leverte kupongen på mobilen.

Fast rekke i 20 år

Ei kvinne fra Askim var det vi kan kalle kveldens "nest-heldigste" Lotto-vinner. Med en premie på nøyaktig 7.614.770 kroner fikk aftenen en brå vending. Kvinnen var sammen med venner og familie på grillkveld da anropet fra Norsk Tipping kom.

- Er det tull? er vinnerens første reaksjon. Etter å ha forsikret kvinnen om at samtalen var fra Norsk Tippings vinnernummer 625 60 000 forstår hun mer.

Den heldige kvinnen har spilt den samme rekka i 20 år. Hun har ikke turt å bytte, og det er kvelden i kveld et godt bevis på at var et godt valg.

- Vi bygger hus, så dette passer midt i blinken. Nå skal vi åpne champangeflaska, avslutter hun. Vinneren ønsker å være anonym. Hun kjøpte sin kupong på mobilen.

