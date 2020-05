Lewandowski byr på nytt målshow

Robert Lewandowski skal hjelpe oss å doble pengene våre i kveld.

Bundesliga ruller videre. Lørdag spilles det fem kamper i den tyske toppdivisjonen, i tillegg er det kamper fra 2. Bundesliga, Færøyene, Sør-Kora og Hviterussland på langoddsprogrammet.



Bayern München - Eintracht Frankfurk - Robert Lewandowski scorer minst 2 mål - 2,00 (Spillestopp kl. 18.25)

Serieleder Bayern Munchen vil flekse med musklene hjemme på Allianz Arena mot et Eintracht Frankfurt-lag som er ute av form. De regjerende ligamesterne slo Union Berlin 2-1 på bortebane i den første kampen etter det to måneder lange avbrekket i Bundesliga, og Robert Lewandowski fortsatte der han slapp før koronapausen og scoret det første målet i kampen.

Dermed har den polske superspissen scoret utrolige 13 mål på de siste tolv kampene for Bayern. Lewandowski er toppscorer i Bundesliga med 26 mål. Leipzig-spiss Timo Werner er nummer to på listen med 21 mål. Lewandowski har totalt 40 mål i alle turneringer denne sesongen, og har scoret 40 mål i fem sesonger på rad.

Oddsen på at Bayerns toppscorer setter ballen i mål mot Frankfurt er på bare 1,25 Det er for lavt til at vi vil satse penger på det.

Men: Lewandowski har scoret to mål eller mer i elleve kamper denne sesongen, og i møte med et vaklende Frankfurt-forsvar tror vi at Bayern-angriperen score mer enn ett mål igjen. Bundesligas toppscorer har scoret 14 av sine 26 mål hjemme på Alianz Arena, og vi tror han scorer to mål eller mer i lørdagens kveldskamp i Bundesliga. Oddsen på at Lewandoski scorer to mål eller mer mot Frankfurt er 2,00. Det er ikke all verden, men vi mener statistikken støtter oss her.

