Lillebroren til Wayne Rooney er toppscorer i denne klubben

Har du hørt om John Rooney? Lillebroren til Wayne Rooney er toppscorer i National League-klubben Stockport County.

Stockport County signerte før denne sesongen Wayne Rooney' yngre bror John fra Barrow på en treårskontrakt.

29-åringen var kaptein hos Barrow og scoret 17 ligamål for klubben som før denne sesongen rykket opp til League Two. Han fikk prisen for den beste spilleren i National League sist sesong av Non League Paper.

Han har fortsatt suksessen i Stockport, hvor han er toppscorer med seks mål.

Lillebror-Rooney startet i likhet med Wayne fotballkarrieren i Everton. Han gikk på Liverpool-klubbens akademi fra han var seks år. I 2002 ble han frigitt av Everton og fortsatte karrieren i Macclesfield, hvor han spilte 41 kamper.

I 2011 flyttet han til USA, hvor han spilte i New York Red Bulls og Orlando City i MLS.

Tilbake i Storbritania spilte han for Barnsley, Bury og han spilte over 100 kamper for Chester City. Han signerte for Wrexham i 2016, og var utlånt en periode til Guiseley, før han endte opp i Barrow i 2018.

- Som lag trengte vi å få inn en kreativ og offensiv midtbanespiller, sa Stockport-manager Jim Gannon til klubbens nettside.

- John har vist at han er en spiller som kan score mål fra midtbanen i National League. Han er også en ledertype som vil gjøre laget bedre, mente han.

Stockport County-manageren har fått rett. Rooney er den fjerde mestscorende spilleren i ligaen. Han har scoret syv mål på tolv kamper. Klubben ligger på fjerdeplass i National League, 14 poeng bak Torquay United som topper tabellen. Men de har tre kamper mindre spilt på grunn av et koronautbrudd i laget.

Engelsk, National League. Stockport County fikk en god start på sesongen, og vant fire av de fem første kampene. I starten av november havnet laget i karantene på grunn av flere positive covid-19-tester, og etter den ufrivillige pausen slet de med å komme i gang igjen.

Laget fra Stor-Manchester vant kun to av de påfølgende syv kampene etter at koronapusen. Før tirsdagens kamp mot Eastleigh er laget ubeseiret i tre kamper på rad.

Rotet vekk tomålsledelse

I helgen spilte Stockport County 2-2 mot Altrincham etter å ha rotet vek en 2-0-ledelse hjemme på Edgeley Park.

Stockport County har vist grei form på hjemmebane, hvor de kun har tapt én av de seks første kampene.

Etter en sterk start på sesongen med fire seire på de seks første serierundene, har Eastleigh punktert litt. Nå står laget uten seier i de fem siste kampene, og de har kun scoret to mål på de fem siste kampene.

Borteformen er ikke så verst. De står med 3-2-2 og 14-10 i målforskjell, men den eneste kampen de har spilt borte mot Stockport tidligere endte med tap. Eastleigh tapte 0-2 i august 2019, og vi tror de taper igjen tirsdag. 1,72 i odds på Stockport-seier er et greit spill.

