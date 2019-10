Lillestrøm vinner hatoppgjøret

Det er et omfattende langoddsprogram denne lørdagen. Allerede klokken 1300 spilles den siste serierunden i PostNord-ligaen. Det spilles også fem kamper i Premier League, i tillegg er det full serierunde i Championship, League One og League Two. I den hjemlige eliteserien er det også en høyinteressant kamp mellom Lillestrøm og Vålerenga. Ellers er det naturligvis en rekke interessante kamper i La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1.

Lillestrøm - Vålerenga H 2,30 (spillestopp kl 15.55)

Det drar seg virkelig til i Eliteserien i nedrykkstriden. Når fem serierunder gjenstår skiller det kun seks poeng mellom tabelljumbo Mjøndalen og Vålerenga på 9. plass.

Den 26 serierunden innledet med det store hatoppgjøret det sentrale Østlandsområdet. Lillestrrøm står med 28 poeng og har fire poeng ned til kvalikplass/direkte nedrykk. Men de er uten seier på sine seks siste seriekamper (0-3-3) og trygge er de ikke. Dog har de tre av de fem siste på Åråsen og de møter nedrykkslag i de tre siste serierundene. Hadde en god periode på Åråsen i sommer med tre strake seire, men har to strake uavgjorte i de to siste på hjemmebane. Totalt 5-3-4 på hjemmebane. Daniel Pedersen er usikker, ellers skal det være skadefritt for LSK.

Vålerenga slo Bodø/Glimt 6-0 hjemme på Intility 5. juli og det ble snakket om gullambisjoner. Det håpet forsvant fort og på de 11 seriekampene etter Glimt-kampen står Vålerenga med 0-5-6 og altå uten en eneste seier. Vålerenga-lag som er uten seier på sine elleve siste seriekamper. Det skiller kun fem poeng ned til kvalikplass/direkte nedrykk og særdeles bortesvake (2-4-6) Vålerenga har tre av sine fem siste på bortebane og hjemmekamper mot Brann og Molde er heller ikke enkle. Aron Dønnum ble utvist mot Stabæk og soner følgelig karantene i kveld.

Det står 3-1-1 på de fem siste tilsvarende på Åråsen og Lillestrøm vant i tillegg den omvendte kampen på Intility 3-0. Vålerenga er helt ute av det om dagen og selv om Lillestrøm heller ikke har vunnet på en stund, er det fordel hjemmelaget i denne. 2,30 på LSK-seier spilles.

