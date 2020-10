Lillestrøm fortsetter rekka uten tap

Lillestrøm er det store formlaget i OBOS-ligaen med seks strake seire. Laget er ubeseiret på sine siste tolv og med seier i toppkampen på Ranheim søndag ettermiddag begynner det for alvor å lukte direkte opprykk av Åråsen-klubben, som i tillegg har en kamp tilgode på konkurrentene i toppstriden.

Sogndal tapte lørdag, mens Tromsø måtte nøye seg med uavgjort og ett poeng hjemme mot KFUM Oslo. Dermed kan en eventuell vinner på Ranheim søndag melde seg på i opprykkskampen for alvor igjen.

Ranheim - Lillestrøm U 3,50 (spillestopp 14:55)

Over til nivå to i OBOS-ligaen og rundens toppkamp. Lillestrøm vant 3-1 i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen, mens det ble 2-1 i Eliteserien her sist sesong. Ranheim hadde en pangåpning på sesongen, men er nå nede på 4. plass med 37 poeng etter det skuffende 0-1 tapet borte mot Ullensaker/Kisa forrige helg. Småpene 7-0-3 hjemme på Ranheim, der tapene har kommet mot serieleder Tromsø, Ullensaker/Kisa og KFUM Oslo. Det skiller i øyeblikket tre poeng opp til Sogndal på direkte opprykk, mens det er åtte opp til Tromsø som topper. Spissen Ole Sæter er eneste mann på skadelista i øyeblikket.

Seks strake LSK-seire

Lillestrøm er det store formlaget i OBOS-ligaen med sine seks strake seire, mens det har blitt tolv strake uten tap for Geir Bakkes opprykkskandidater. De er nummer tre med 38 poeng etter sist helgs klare 3-0 seier hjemme over Øygarden og har i tillegg én kamp tilgode på lagene rundt seg i opprykkskampen. 6-3-1 borte er sterke tall.

Garnås er tilbake fra karantene, mens Bergmann Sigurdarson har stått over de siste kampene med en liten skade. Kind Mikalsen er tilbake for fullt.

Det er en helt åpen toppkamp på Ranheim, der vi synes uavgjort-oddsen til 3,50 er litt fristende.

