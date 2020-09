Lillestrøm fosser videre mot Eliteserien

Lillestrøm har tapt de to siste bortekampene mot Strømmen - begge i cupen. Fredag tror vi LSK vinner.

Lillestrøm har kun vunnet ett av de siste Romerike-derbyene på Strømmen stadion i serie- og cupspill.

Strømmen - Lillestrøm (Pause/fulltid dobbel) - U/B 4,20 (spillestopp kl. 16.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

OBOS-ligaen. Fredag er det klart for et heidundrandes lokalderby på Romerike. Strømmen ligger nede på tiendeplass med 17 poeng. Det er kun fire poeng ned til Kongsvinger som er på direkte nedrykksplass.

Her kan du skrape Flax på nett.

Strømmen stadion er et fort

Lillestrøm har fått opp dampen. Kanarifuglene er nå ubeseiret i ni kamper på rad, men de får det ikke enkelt i lokaloppgjøret. Strømmen har vært solide på hjemmebane denne sesongen. De har fem seire på syv hjemmekamper. Det eneste tapet kom mot Åsane, men det er over to måneder siden.

Strømmen er sterke hjemme på Strømmen stadion. Her har LSK tapt de to siste kampene mot Strømmen. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB)

Opprykksjagende LSK møter et Strømmen-lag som viser fin form. De har vunnet de to siste kampene mot HamKam (3-0) og KFUM (2-1). Kjell Rune Sellin har scoret fire av de fem målene. Angriperen, som tidigere har spilt for Sandnes Ulf, Rosenborg, Aalesund og Sandefjord, kan skape problemer for romerikingene.

Fredag er det ca. 215 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

LSK har tettet igjen bakover

Men Lillestrøm har strammet opp laget defensivt. De har kun ett baklengsmål på de seks siste kampene, og det er en stor del av forklaringen på hvorfor laget har klatret på tabellen. En viktig årsak, som er påpekt i Romerikes Blad, er at Marius Amundsen virker å trives bedre sammen med Philip Slørdahl (fire kamper) og Espen Garnås (to kamper) enn han gjorde med Tobias Salquist.

Det har også vært andre endringer i spillerstallen hos LSK. Ebyie Moses er på vei til HamKam, mens Ham-Kam-spilleren Tobias Svendsen går motsatt vei.

Jevne lokaloppgjør

Strømmen har møtt storebror Lillestrøm fem ganger i offisielle kamper siden 2005. De har spilt mot hverandre fire ganger i cupen, og i august møttes lagene i OBOS-ligaen. I den siste kampen vant Lillestrøm 1-0 hjemme på Åråsen.

Fredag er det ca. 215 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

I fire av de fem kampene har det stått uavgjort etter de 45 første minuttene Lillestrøm har gått til pause med uavgjort i syv av 16 kamper så angt denne sesongen. Vi tror det blir en ny tett og jevnspilt kamp på Strømmen stadion, men Lilestrøm skal være i stand til å avgjøre kampen i andre omgang. Oddsen på U/B-spillet er finfine 4,20. Det er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset