Lillestrøm har startet høstjakta. Får full tillit i lokaloppgjøret

Opprykksfavoritt Lillestrøm har fått en skuffende start på tilværelsen i OBOS-ligaen, men mandagens solide 3-0 seier på Gjemselund kan være starten på bedre tider for klubben fra Åråsen. Torsdag venter Strømmen i et vaskeekte lokaloppgjør på hjemmebane.

Det er åtte kamper fra OBOS-ligaen og fire kamper fra Europaliga-kvalifiseringen på denne ukens midtukekupong. Husk at kampene spilles torsdag!

Bonuspotten er på 130 000 kroner og innleveringsfristen er 17:55 torsdag.





1. Jerv - Ranheim

Dette er lagenes første møte i seriesammenheng siden 2017. Da ble det 1-2 her tidlig i sesongen Ranheim rykket opp etter Play Off. Uavgjortspesialistene Jerv (3-6-2 så langt) gikk på sitt første tap siden serieåpningen i starten av juli da laget røk 0-1 borte mot svakt plasserte Øygarden mandag kveld. Det betyr en 8. plass på tabellen med 15 poeng før møtet med tabelltoer Ranheim på hjemmebane i kveld. Har 2-3-0 hjemme i Grimstad så langt denne sesongen, der blant annet serieleder Tromsø er slått.

Ranheim er nummer to med 24 poeng etter åtte seire og tre tap til nå. Mandag slo Svein Maalens mannskap kraftig tilbake etter stortapet i Sogndal da laget vant 5-1 hjemme mot Strømmen. Har dermed en liten luke i toppen på fire poeng ned til Sogndal på 3. plass. Har 3-0-2 borte. Lopez og Tromsdal sto begge over sist, ellers ser det greit ut.

En tøff bortekamp på gress for trønderne dette. Det blir UB på 96-rekkeren og HUB på det største kupongforslaget. Å utelate poengdelingen når Jerv er i aksjon tør vi absolutt ikke.

2. KFUM Oslo - Stjørdals-Blink

Sist disse møttes i seriesammenheng var i 2018. Da ble det 1-1 her da lagene spilte i PostNord-ligaen. KFUM måtte reise poengløse hjem fra lokaloppgjøret mot Grorud mandag som endte med et klart 0-3 tap. Laget ligger dermed på 10. plass med 13 poeng og passerer gjestene med full pott i denne. 3-2-1 hjemme på KFUM-arena er godkjente tall, men borte har det bare blitt to poeng på fem kamper til nå.

Stjørdals-Blink har tatt OBOS-ligaen med storm, selv om det "bare" har blitt to poeng på de tre siste for nykommerne. Mandag spilte de 2-2 hjemme mot et godt Åsane-lag som scoret begge sine mål på straffespark. Er nummer ni med 15 poeng før denne. Toppscorer Lillebo og Sandmæl har stått over de siste kampene, mens keeper Frenderup måtte i koronakarantene og sto over Åsane-kampen mandag.

Vi har god tro på hjemmeseier i hovedstaden, men på en favorittpreget midtukekupong tar vi oss råd til en halvgardering. HU i kamp to.

3. Lillestrøm - Strømmen

Et herlig lokaloppgjør venter på Åråsen. Lillestrøm slo Kongsvinger 3-0 borte på Gjemselund i hovedkampen mandag i det mange mente var årsbeste av klubben som har fått en tøff start på sesongen. En 7. plass med 16 poeng etter elleve runder (4-4-3) er nok langt under hva de fleste hadde forventet seg av opprykksfavoritten. 1-2-2 hjemme på Åråsen er skuffende tall. I øyeblikket er avstanden ett poeng opp til Play Off, mens det skiller åtte opp til Ranheim på direkte opprykk for kanarifuglene.

Strømmen startet sesongen med tre minuspoeng og ligger nå på nest siste plass med sine åtte innspilte poeng. Mandag fikk de så hatten passet i bortekampen mot Ranheim (1-5), noe som betyr skuffende 0-1-5 på reisefot til nå inneværende sesong.

Dette bør Lillestrøm fikse. En H på Åråsen.

4. Sandnes Ulf - Raufoss

Hjemmesterke Sandnes Ulf (4-1-1) ble det første laget som tapte en offisiell seriekamp mot HamKam mandag i oppgjøret som endte 1-2 her på nye Øster Hus Arena. Det var også lagets første hjemmetap denne sesongen. De ligger på 6. plass med 17 poeng før denne runden der det kun har blitt én fulltreffer på fem forsøk borte (1-1-3). Tilsvarende møte i fjor endte 3-1.

Raufoss måtte nøye seg med ett poeng i 1-1 kampen hjemme mot tabellnabo Ullensaker/Kisa mandag etter et billig straffespark. De ligger dermed på 12. plass med ti poeng og startet som kjent sesongen med ett minuspoeng. 0-2-4 borte er ikke veldig imponerende tall før turen til Rogaland i kveld.

Fin hjemmeodds på Sandnes Ulf mot bortesvake Raufoss, men på tippekupongen har vi råd til en halvgardering. HU.

5. Sogndal - Øygarden

Sogndal leverte en knallsterk bortekamp i Tromsø mandag, selv om de "bare" fikk med seg ett poeng hjem fra møtet med serielederen i kampen som endte 2-2. De slo tabelltoer Ranheim hele 4-0 her i forrige hjemmekamp og ligger på 3. plass med 20 poeng, fire poeng bak nettopp trønderne på direkte opprykk. Småpene 4-0-1 hjemme på Fosshaugane. Ogbu var tilbake på laget igjen sist, mens Adams som kjent er ute med skade for Eirik Bakkes mannskap.

Øygarden tok tre viktige poeng da laget slo Jerv 1-0 på hjemmebane mandag kveld. Det betyr en 13. plass på tabellen med ti poeng for den nystiftede klubben etter at elleve runder er spilt. Borte har det blitt 1-2-3, nøyaktig like mange poeng borte som hjemme.

Sogndal bør innfri hjemme på Øygarden og blir et av holdepunktene på midtukekupongen. H i Sogndal.

6. Ullensaker/Kisa - Kongsvinger

Tilsvarende møte forrige sesong endte 0-2 tidlig på året. Ullensaker/Kisa spilte 1-1 borte mot Raufoss mandag i en kamp de ledet, men et billig straffespark bragte hjemmelaget i balanse. Det betyr elleve poeng etter like mange kamper og en 11. plass på tabellen. Det har blitt 2-3-1 hjemme på Jessheim så langt, mens kun to av 15 mulige poeng er høstet på fremmed gress.

Kongsvinger tapte 0-3 hjemme mot Lillestrøm i rundens hovedkamp mandag kveld og ligger fortsatt utsatt til på på 14. plass (kvalikk) med ni poeng. Kun to seire så langt har det blitt for laget fra Gjemseslund. Bortefasiten viser 1-2-3. Keeper Sahlgren er som kjent ute med skade.

Vi kjører på med helgardering på Jessheim på en kupong med mange sikkerkandidater. HUB.

7. Åsane - Grorud

Interessant møte mellom to nykommere som har klart seg utmerket på dette nivået i år. Åsane er på en finfin 4. plass med 18 poeng etter at laget spilte 2-2 borte mot Stjørdals-Blink mandag kveld. De har 2-1-3 her på Myrdal, mens bortetallene viser pene 3-2-0 for nykommeren fra Bergen. Larsen, Nygard og Kallevåg er alle på skadelista, så onsdag ble Harald Nilsen Tangen hentet på lån fra Viking. Han kan være aktuell allerede her.

Grorud slo KFUM hele 3-0 hjemme i lokaloppgjøret i hovedstaden mandag kveld og har i likhet med vertskapet fått en solid start på sesongen etter fjorårets opprykk. De er nummer fem med 17 poeng før denne og passerer hjemmelaget med full pott. 1-2-2 borte for Oslo-laget.

HU på Myrdal, men de som sparer kryss andre steder tar med helgardering på nykommer Grorud.

8. HamKam - Tromsø

Dette er lagenes første møte i seriesammenheng siden 2014. Da ble det 1-4 da lagene møttes her. HamKam kunne endelig juble for tre poeng for første gang i år da laget slo Sandnes Ulf 2-1 borte mandag kveld. De har dermed fire poeng på de to siste etter at Kjetil Rekdal overtok treneransvaret for Hamar-klubben, men ligger fortsatt sist med sine sju poeng, selv om avstanden opp til trygg grunn nå bare er tre poeng. Keeper Ranmark er fortsatt ute.

Tromsø åpnet sesongen med åtte strake seire og så ut til å stikke av tidlig i sesongen, men ett poeng på de tre siste gjør at Ranheim og Sogndal nå plutselig har kontakt med serielederen som har 25 poeng (8-1-2) etter elleve kamper. Mandag ble det 2-2 hjemme mot Sogndal i toppkampen på Alfheim. Tre seire og to tap er bortefasiten for Gaute Helstrups mannskap. Dette blir forøvrig Helstrups første møte med klubben han selv trente sist sesong.

Ingen lett oppgave for Tromsø dette mot et hjemmelag som ser ut til å ha fått orden på sakene etter en haug med kostbare poengtap på overtid i sommer. Vi spiller UB på 96-rekkeren og helgarderer på det største kupongforslaget. Vi blir slett ikke sjokkerte om Kamma sitter igjen med poeng etter denne, selv om tabellsituasjonen fort sier noe annet.

9. Bodø/Glimt - FK Kauno Zalgiris

De fire siste kampene er hentet fra 1. kvalrunde til Europaligaen. Det spilles kun én kamp. Bodø/Glimt endte som de fleste sikkert husker på 2. plass i Eliteserien sist sesong bak suverene Molde og belønnes dermed med kvalifiseringsspill til Europaligaen. De har vært helt overlegne i hjemlig liga denne sesongen med 41 av 45 mulige poeng halvveis (13-2-0) og topper Eliteserien sju poeng foran Molde med én kamp mindre spilt i tillegg. Lørdag kjørte de over Start og ga seg ikke før det sto 6-0 på tavla. Feilfrie 7-0-0 hjemme på Aspmyra er også solide tall. Moe og Konradsen er fortsatt ute, mens Junker har stått over de siste kampene men kan være tilbake til denne.

Gjestene fra Litauen er et ubeskrevet blad for det norske publikum. De ligger på 3. plass i hjemlig liga i øyeblikket når 16 kamper er unnagjort. Det er fire poeng opp til serieleder Suduva, mens det skiller to opp til byrival Zalgiris Vilnius. I forrige kamp pådro laget seg to røde kort, men de sones som kjent i serien og ikke her.

Dette bør Bodø/Glimt fikse greit hjemme på Aspmyra. Bookmakerne har lagt seg på rundt 1,20 på hjemmeseieren og det er nok kanskje til og med i høyeste laget, eller? H.

10. Rosenborg - Breidablik

Disse to lagene har møttes én gang tidligere i Europacupsammenheng i 2011. Da vant Rosenborg 5-2 sammenlagt etter 5-0 seier hjemme og 0-2 tap på bortebane. Denne gang spilles det som kjent bare ett oppgjør. Rosenborg ble nummer tre i Eliteserien i fjor etter å ha passert Odd i siste omgang. Det betyr Europaliga-kvalikk i høst. Rosenborg har tre strake seire i hjemlig serie etter lørdagens 2-0 seier over Mjøndalen på bortebane og er nå på 4. plass i Eliteserien 2020. Står med 5-2-1 på Lerkendal, der de fem siste alle har endt med full pott. Møter Stabæk her i serien søndag. Keeper Hansen, Skjelbred og Konradsen er fortsatt ute, mens Adegbenro er på vei til Tyrkia og har trolig gjort sitt for trønderne. Børven får nok sjansen på topp i denne, mens Holse igjen er aktuell for en startplass etter å ha startet på benken grunnet sykdom lørdag.

Breidablik har tre strake seire og ligger på 2. plass i hjemlig serie på Island med 20 poeng etter elleve runder. De er to bak serieleder Valur som på sin side har én kamp tilgode. I helgen ble det 1-0 over svakt plasserte Grotta.

Rosenborg er store favoritter og bør ta seg greit videre til neste runde. H.

11. Malmö FF - Cracovia Krakow

Kval til Europaligaen. Det spilles én kamp. Malmö FF endte på 2. plass i Allsvenskan i fjor, ett fattig poeng bak Djurgården, og må dermed "ta til takke med" spill i Europaliga-kvalikken. De topper årets utgave av Allsvenskan i suveren stil allerede og er på god vei mot en ny tittel etter 8-1-0 på de siste ni kampene. Søndag ble det 2-1 hjemme over Falkenberg. Sju poeng skiller ned til Elfsborg, mens det er åtte ned til Häcken og fjorårsmester Djurgården. Midtstopper Bemgtsson er fortsatt ute, mens Bachirou onsdag ble klar for engelske Nottingham.

Gjestene fra Polen har nettopp kommet i gang med hjemlig liga der de snudde 0-1 til seier over Pogon Szczecin i helgens premiere. De kom inn i denne turneringen etter å ha vunnet den polske cupen i sommer der Legia Gdansk ble slått i finalen.

Malmö er i knallform og bør ha gode muligheter til å ta seg videre i turneringen. Det blir H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

12. AGF Aarhus - FC Honka

Kval. til Europaligaen. Det spilles én kamp. AGF Aarhus trenes som kjent av David Nielsen og endte på 3. plass sist sesong, kun fire poeng bak Ståle Solbakkens FC København og et hav bak suverene Midtjylland som tidvis imponerte stort. Den danske ligaen starter opp igjen i midten av september - og da venter Vejle på hjemmebane i første kamp 14/9.

Honka ble i likhet med vertene nummer tre i sin hjemlige liga forrige sesong. De står fortsatt uten tap i årets sesong, men en del uavgjorte kamper (sju av elleve) betyr en 4. plass etter elleve runder. Sist de var i aksjon vant de 2-0 borte over SJK.

AGF er ganske klare favoritter hos oddstilbyderne og bør ha gode muligheter til å ta seg videre, selv om de er "Off Season" akkurat i øyeblikket. En H i Danmark.

