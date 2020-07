Lillestrøm kjører over HamKam

Lillestrøm sleit seg inn til 1-0 seier borte mot Grorud i seriepremieren fredag. I kveld er laget storfavoritter hjemme mot HamKam på Åråsen.

Opprykksfavorittene Tromsø og Ranheim vant begge sine kamper i OBOS-ligaen mandag og står med full pott etter de to første serierundene. I kveld er det kun seier som gjelder for Lillestrøm hjemme mot HamKam.

Lillestrøm - HamKam (handicap fulltid 0-1) H 2,15 (spillestopp kl 18.55)

Lillestrøm er den store favoritten i årets OBOS-liga og de innledet da også med seier og 1-0 borte over Grorud i en ekkel åpningskamp. Lillestrøm imponerte kanskje ikke allverden i den kampen, men 1-0 seire på bortebane med stort forventningspress på seg, skal man ikke undervurdere. Thomas Lehne Olsen, Ifeany Mathew, Fredrik Krogstad, Aleksander Melgalvis, Simen Rafn, Simen Kind Mikalsen, Tobias Salquist og Kristoffer Ødemarksbakken ble alle værende i LSK og duoen Geir Bakke/Petter Myhre utgjør en meget kompetent trenerduo. Nå er det hjemmebane og Åråsen som gjelder.

HamKam presterte å rote bort en 2-1 ledelse hjemme mot Kongsvinger i sin åpningskamp og tapte 2-3 etter to KIL-mål på overtid. Marcus Pedersen markerte seg tidlig med å sende HamKam i ledelsen 1-0 i den kampen, men ble ganske så usynlig etterhvert. HamKam imponerte ikke på bortebane forrige sesong og endte med svake 4-2-9.

1,40 på at Lillestrøm tar tre nye poeng er ikke veldig spennende. Vi hever risikoen noe og spiller Lillestrøm med handicap 0-1 og at de minimum må vinne med to mål eller mer til 2,15 i odds. Det objektet kan derimot ikke singelspilles, så vi må kombinere. Det gjør vi med en hjemmeseier fra engelsk Championship.

Cardiff - Blackburn H 2,00 (spillestopp kl 20.45)

Meget viktig kamp for Cardiff som ligger på den utsatte 6. plassen når fem serierunder gjenstår. Med 64 poeng er det kun tre poeng ned til Derby på 7. plass. Har vært solide etter pausen og tatt ti poeng på sine fire spilte seriekamper etter coronapausen. Kun Isaac Vassell er ute med skade.

Etter 1-3 tap hjemme for Leeds lørdag, har Blackburn små sjanser til å nå playoff. Åtte poeng skiller opp til Cardiff og i tillegg skal fire andre lag passeres for Blackburn på 11. plass. Og med tre strake tap er det lite som tyder på at det går. Ben Bereton soner karantene i kveld, i tillegg er blant andre spissen Bradley Dack ute med skade.

2,0 på formsterke Cardiff ser ut som et bra spill og kombineres med handicapseier til Lillestrøm. Totalodds på denne dobbelen pene 4,30 i odds.

