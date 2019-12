Lillestrøm slipper med skrekken

Eliteserielagene har de siste seks årene overlevd kvaliken når de har spilt den avgjørende kampen på hjemmebane. Vi tror Lillestrøm gjør det samme, og spiller i Eliteserien neste sesong.

Onsdagens langoddsprogram byr på masse snadder. Allerede kl 12.30 spiller Norge en avgjørende kamp mot Tyskland i håndball-VM der Norge har alt i egne hender. Onsdag kveld er det så klart for de siste åtte kampene i siste runde av gruppespillet i Champions League og på Åråsen er det returkamp mellom Lillestrøm og Start om retten til å spille i Eliteserien neste sesong. I tillegg er det seks kamper i midtukerunden i engelsk Championship.

Lillestrøm - Start 2,00 - 3,75 - 3,25 H (spillestopp kl. 1855)

Eliteserie-kvalik. Etter en thrilleravslutning måtte LSK ut i kvalik for å overleve i Eliteserien denne sesongen. Det var ikke helt uventet. Kanarifuglene har levd farlig de siste sesongene, men har klart å redde seg på tampen av sesongen. I år klarte de ikke det. Klubben ga Jørgen Lennartsson fyken etter siste serierunden, men det ble ikke noe stor suksess under Tom Nordlie.

Lillestrøm tapte første kampen 1-2 i Kristiansand, og spilte ingen god kamp, men kanarifansen kan trøste seg med at eliteserielaget ikke har rykket ned så lenge de har spilt den siste og avgjørende kvalikkampen på hjemmebane.

Stabæk tapte 0-1 mot Jerv i kvaliken i 2016, men slo tilbake på Nadderud og vant 2-0. Året før spilte Start 1-1 mot Jerv i kvaliken i Grimstad, men hjemme i Kristiansand vant de komfortabelt 3-1. Sandnes Ulf hadde også hjemmekamp til slutt i 2012, men de vant både borte og hjemme mot Ull/Kisa.

LSK har ikke rykket ned siden 1966 og spilt på toppnivå de siste 45 årene. Etter tapet på Sørlandet lørdag kveld er utgangspunktet før returmøtet klart: LSK må vinne 1-0 på Åråsen stadion eller med to måls margin for å spille i Eliteserien neste sesong.

Tolv strake uten seier for LSK nå. Sist romerikingene vant en fotballkamp viste kalenderen 25. august. Da slo de Haugesund 2-0 borte, men det er enda lenger siden de vant hjemme på Åråsen. Da må man helt tilbake til 12. august. Den gangen slo de Mjøndalen 3-2.

Start har skaffet seg et perfekt utgangspunkt før returkampen på Åråsen, men de har ikke imponert på bortebane i høst. Sørlendingene tapte to av de fire siste kampene. De gikk blant annet på et flaut 0-4-tap mot HamKam på Hamar.

Klubben har brukt masse penger de siste årene på å bygge opp et slagkraftig lag på Sørlandet, men rykket ned før denne sesongen til OBOS. De var en av opprykksfavorittene før sesongen, men maktet ikke å ta en av de to direkte opprykksplassene. Jeg tror de må belage seg på en ny sesong i OBOS-ligaen.

Et Lillestrøm-nedrykk blir av enkelte beskrevet som en fullstendig krise, men store klubber som Brann og Viking har rykket ned de siste fem sesongene og kommet sterkt tilbake. Lillestrøm kan klare det samme om de skulle gå på en smell onsdag. Men jeg tror ikke det skjer.

Det er ventet fulle tribuner på Åråsen, og hjemmefansen vil løfte LSK-spillerne. Bortemål gjelder i denne kvaliken, så 1-0 er alt LSK trenger i denne kampen. Jeg tror romerikingene tar seg sammen, og med hjemmepublikummet i ryggen vinner de. 2,00 i odds på kanarifuglene er greit nok.

