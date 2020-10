Lillestrøm tar sin sjette strake seier

Det er sju kamper fra OBOS-ligaen på søndagens tippekupong og fem landskamper. Lillestrøm har fått opp farten og blir en av våre sikre.

Søndagens tippekupong består av sju kamper fra OBOS-ligaen og fem kamper fra Nations League, inkludert Norge mot Romania. Bonuspotten er på ca 1,1 mill kr. Innleveringsfristen er kl 15.25.

1. HamKam - Sandnes Ulf

Det er stadig rusk i maskineriet for HamKam og Kjetil Rekdal har sålangt bare hatt måtelig suksess med laget. Fire av de fem siste bortekampene er faktisk vunnet, men hjemme på Briskeby vil det seg ikke. Var klar favoritt i hengekampen hjemme mot Jerv onsdag kveld, men endte opp med å tape 2-3. Er faktisk det eneste laget i OBOS-ligaen som fortsatt har tilgode å vinne på hjemmebane (0-3-6). Står med kun 17 poeng totalt og kun målforskjellen holder laget over nedrykksstreken.

Nå venter bortesvake Sandnes Ulf som kun har vunnet en bortekamp denne sesongen (1-3-5). Til gjengjeld er sju av ti hjemmekamper vunnet, Sandnes Ulf ligger dermed på 6. plass og playoff med totalt 28 poeng.

Et lag som ikke vinner hjemme, mot et lag som nesten aldri vinner borte. HU.

2. KFUM Oslo - Grorud

Etter å ha tatt kun ett poeng på fire kamper, har KFUM nå vunnet sine to siste. 1-0 hjemme mot bortesvake Sandnes Ulf nest sist og 2-1 borte mot kriserammede Kongsvinger sist. Det var viktige seks poeng for KFUM som nå er oppe på 23 poeng og har seks poeng ned til nedrykksstreken og samtidig kun fem poeng opp til playoff. 4-3-3 totalt hjemme på Ekeberg.

Nyopprykkede Grorud innledet sterkt, men står nå med kun en seier på de åtte siste seriekampene. Den seieren kom hjemme mot svakt plasserte Øygarden (4-3). Med totalt 24 poeng, er det fortsatt sju poeng ned til nedrykksstreken. Trives klart best hjemme (5-2-3), borte er det kun blitt en seier hittil (1-4-4).

Bra sjanse for KFUM dette og vi laget full tillit på en vrien søndagskupong. H.

3. Lillestrøm - Øygarden

Den store oppfykksfavoritten Lillestrøm innledet svakt med kun 2-2-3 på sine sju første seriekamper. Men har fått opp farten etterhvert og står med 8-3-0 på de elleve siste seriekampene og 4-1 seieren borte mot Stjørdals-Blink var lagets femte strake seier. Ligger på 4. plass med 35 poeng og nå kun fire poeng opp til Sogndal på 2. plass og direkte opprykk.

Øygarden med sin første seier under Mons Ivar Mjelde da Ullensaker/Kisa ble slått 2-1 hjemme på Ågotnes i siste serierunde. Lå under 0-4 mot Grorud borte nest sist, men kom nesten i kapp og reduserte tre ganger. Ligger nest sist med 17 poeng, men kun målforskjellen skiller opp til sikker plass. Har prestert svakt på bortebane med sju tap på ti kamper (1-2-7).

Lillestrøm blir blant søndagskupongens aller største favoritter og vi ser ingen grunn til å spekulere. H.

4. Sogndal - Tromsø

Toppkamp på Fosshaugane Campus. Etter en strålende periode med 10-3-0 på 13 kamper, gikk Sogndal på et 0-1 tap borte mot Ranheim i en jevnspilt forestilling forrige lørdag. Sogndal holder fortsatt 2. plassen og direkte opprykk. Med 39 poeng er det kun to poeng ned til Ranheim på 3. plass. Røk 0-2 for Sandnes Ulf i sesongens andre hjemmekamp, de sju neste hjemmekampene har alle endt med seier og totalt står Sogndal med knallsterke 8-0-1 hjemme.

Tromsø med fire strake seire nå og formidable 18 scoringer på disse kampene. Har lånt inn Runar Espejord ut sesongen og han har allerede markert seg med fire scoringer på to kamper. 3-0 seier mot Sandnes Ulf og 7-0 seier mot Ullensaker/Kisa i de to siste bortekampene, og står med 6-1-2 totalt på bortebane.

Vi tror ikke Sogndal taper denne toppkampen. HU.

5. Strømmen - Kongsvinger

Bortesvake Strømmen (1-1-8) fornektet seg ikke borte mot Jerv forrige lørdag. Hang veldig bra med i banespillet, men endte opp med sesongens åttende bortetap. Hjemme på Strømmen går det langt bedre med 5-2-2 på de ni første hjemmekampene. Står med kun 18 poeng og kun ett poeng ned til nedrykksstreken.

Kongsvinger var en av outsiderne til playoff og opprykk før sesongen. Men slik har det aldeles ikke gått. Ligger helt sist med kun 13 poeng. Hjemmekampen mot KFUM Oslo sist var symptomatisk for sesongen. Tok da en tidlig 1-0 ledelse, men endte opp med 1-2 tap. Totalt 2-2-6 på bortebane.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende i OBOS-ligaen de fire foregående sesongene. HU.

6. Ullensaker/Kisa - Ranheim

Etter to strake seire (6-1 hjemme mot Øygarden og meget overraskende 3-2 borte mot Ranheim), har Kisa falt tilbake til gamle synder og gått på tre strake tap. 11 baklengs på de to siste hjemmekampene er heller ikke oppløftende. Ligger tredje sist og på kvalifiseringsplass med 17 poeng, men kun målforskjellen skiller opp til sikker plass. 3-3-4 totalt på hjemmebane.

Ranheim har slått tilbake etter det meget overraskende 2-3 tapet hjemme for Ull/Kisa femte sist og tatt ti poeng på de fire neste seriekampene. Ligger på 3. plass med 37 poeng og har kun to poeng opp til Sogndal på 2. plass og direkte opprykk. Totalt 5-1-3 på bortebane.

Ull/Kisa er i fritt fall og Ranheim skal revansjere hjemmetapet mot Kisa. B.

7. Åsane - Stjørdals/Blink

Høytflyvende Åsane med tre strake tap nå, men motstanden har vært tøff med bortekamper mot både Ranheim og Tromsø. Mer skuffende var det med 0-1 tap hjemme for Raufoss nest sist. Holder en flott 5. plass og er inne på playoff med sine 28 poeng.

Nyopprykkede Stjørdals/Blink har i likhet med nyopprykkede Åsane overrasket de fleste. Var sett på som en klar dumpekandidat før sesongen, men etter 19 serierunder står laget med 26 poeng og har ni poeng ned til nedryksstreken. Beskjedne 3-2-4 på bortebane.

Diskutabel form på Åsane nå og de har heller ikke en veldig god hjemmestatistikk. HB.

8. Norge - Romania

Norge hadde en meget skuffende hjemmekamp mot Østerrike i første Nations League-kamp med 1-2 tap 4. september. Tre dager senere slo Norge tilbake med en meget overbevisende 5-1 seier borte mot Nord-Irland. Hjemmetapet mot Østerrike var faktisk Norges første hjemmetap under Lagerbäck. Således var det litt vrient å vite hvor bra Norge egentlig er foran playoffkampen hjemme mot Serbia torsdag. Det var dessverre like svakt som mot Østerrike og Serbia vant fortjent 2-1 etter ekstraomganger. Tre dager senere får vi håpe at de norske spillerne klarer å lade om, dette er en meget viktig kamp.

Romania topper meget overraskende Norges gruppe i Nations League. Innledet med svake 1-1 hjemme mot Nord-Irland, men slo så tilbake med en meget overraskende 2-1 seier borte mot Østerrike. Endte på 4. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM (samme gruppe som Norge ble nummer tre i). Men måtte som ventet se seg slått borte mot Island i torsdagens playoff (1-2) og dermed blir det heller ikke EM-sluttspill på Romania.

Norge møter uansett en svakere motstander enn både Østerrike og Serbia søndag kveld og kan vel ikke gå sitt tredje strake hjemmetap. H.

9. England - Belgia

Gareth Southgate valgte som ventet å stille med sine "second strings" i torsdagens privatlandskamp hjemme mot Wales, men vant likefullt 3-0. Innledet denne utgaven av Nations League med 1-0 seier borte over Island og 0-0 borte mot Danmark i september. Alle de store gutta er nok med igjen søndag, men Southgate må unnvære skadde Raheem Sterling.

Roberto Martinez stilte ikke overraskende med et B-preget lag hjemme mot Elfenbenskysten torsdag kveld i en kamp som endte 1-1. 2-0 borte mot Danmark og 5-1 hjemme mot Island i de to Nations League-kampene som ble spilt i september. Eden Hazard er usikker til søndagens kamp, mens førstekeeper Thibault Courtious er skadet. Kevin de Bruyne står ellers i spissen for et sterkt belgisk lag.

Vrien kamp dette. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Kroatia - Sverige

Det har flytt på like bra for Kroatia etter det sterke VM-sølvet i Russland 2018. Innledet denne utgaven av Nations League med 1-4 tap borte mot Portugal og tre dager senere ble det 2-4 tap borte mot Frankrike. Verken Luka Modric eller Ivan Rakitic var med i de kampene, men Modric er tilbake søndag. Er normalt sterke hjemme og har vunnet sju av sine åtte siste hjemmekamper.

Sverige med en overraskende 2-1 seier borte mot Russland torsdag, men det var i en betydningsløs privatlandskamp og ingen av lagene stilte med sitt beste lag. Sverige kan uansett glede seg over at Victor Claesson er tilbake etter ett års skadefravær. Sverige rykket som kjent opp til League A foran denne utgaven av Nations League og der er motstanden tøff. 0-1 tap mot Frankrike og 0-2 tap hjemme for Portugal i de to første gruppekampene i september.

Kroatia skal være klar favoritt her og vi gir Luka Modric og hans lagkamerater full tillit. H.

11. Island - Danmark

Erik Hamren fikk ingen pangstart som islandsk landslagssjef. Island er faktisk på nivå A i Nations League, i gruppe med England, Belgia og Danmark. Gjorde en svært bra hjemmekamp mot England for en måned siden, men tapte litt ufortjent 0-1 i den kampen og brente også et straffespark på overtid. Tre dager senere ble det 1-5 tap borte mot Belgia. Torsdag tok laget seg til playoff-finale da det ble 2-1 seier hjemme mot Romania. Den finalen spilles borte mot Ungarn 11. november.

Kaspar Hjulmand erstatter Åge Hareide som landslagssjef i sommer. Han måtte se sitt lag tape 0-2 i sin første Nations League-kamp i september. Tre dager senere gjorde Danmark en solid opptreden hjemme mot England, en kamp som endte 0-0.

Danmark er ingen gitt vinner i kveld. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Frankrike - Portugal

Storkamp fra gruppe 3 på Stade de France og første gang lagene møtes siden EM-finalen i 2016 som Portugal vant etter ekstraomganger. Perfekt start på denne utgaven av Nations League for Frankrike med 1-0 borte mot Sverige og 4-2 hjemme mot Kroatia i september. Onsdag "ladet" Frankrike opp med å nedsable Ukraina med 7-1 på Stade De France. Det uten at Deschamps engang stilte med toppet lag.

Portugal gikk som kjent helt til topps i den første utgaven av Nations League etter å ha slått Nederland 1-0 i finalen i fjor sommer. 4-1 hjemme over Kroatia og 2-0 seier borte mot Sverige i de to første gruppespillkampene i september. Onsdag stilte landslagssjef Fernando Santos med en sterk ellever i privatlandskampen hjemme mot Spania, en kamp som ikke uventet endte med 0-0.

Det er forøvrig første gang disse to møtes siden EM-finalen i 2016. Da vant Portugal etter ekstraomganger og ble europamestre. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. HamKam — Sandnes Ulf HU

2. KFUM Oslo — Grorud H

3. Lillestrøm — Øygarden H

4. Sogndal — Tromsø HU

5. Strømmen — Kongsvinger HU

6. Ullensaker/Kisa — Ranheim B

7. Åsane — Stjørdals-Blink HB

8. Norge — Romania H

9. England — Belgia HU

10. Kroatia — Sverige H

11. Island — Danmark HUB

12. Frankrike — Portugal U

432-rekker:

1. HamKam — Sandnes Ulf HU

2. KFUM Oslo — Grorud H

3. Lillestrøm — Øygarden H

4. Sogndal — Tromsø HU

5. Strømmen — Kongsvinger HU

6. Ullensaker/Kisa — Ranheim B

7. Åsane — Stjørdals-Blink HB

8. Norge — Romania H

9. England — Belgia HUB

10. Kroatia — Sverige H

11. Island — Danmark HUB

12. Frankrike — Portugal HUB