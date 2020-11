Lillestrøm vinner nervedramaet på Romerike

Lillestrøm er OBOS-ligaens beste bortelag. Det viser de på Jessheim i kveld.

Det ligger an til å bli en thrilleravslutning i OBOS-ligaen. Ingenting er avgjort verken i bunnen er i toppen. Søndag er det klart for et nervedrama på Øvre Romerike. Da møtes opprykksjagende Lillestrøm og nedrykkstruede Ull/Kisa til duraberlig Romerike-derby.

Ullensaker/Kisa - Lillestrøm (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,35 (spillestopp søndag kl. 17.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

OBOS-ligaen. Det er tett i toppen. I forrige serierunde tok Lillestrøm ledelsen mot Åsane allerede etter syv minutter, men rotet vekk to poeng fire minutter før slutt da bergenserne utlignet.

Lillestrøm ligger før søndagens kamper på andreplass med fem kamper igjen å spille inkludert den utsatte kampen mot Jerv (spilles 18. november). Holder de den plasseringen ut sesongen, så rykker Åråsen-klubben direkte opp til Eliteserien.

Onsdag er det ca. 200 millioner kroner i Vikingotto-potten. Her kan du levere kupongen!

Men det er langt fra klart.

For etter LSKs poengtap mot Åsane, ligger Sogndal kun to poeng bak på plassen som gir opprykkskvalifisering. De har riktignok bare fire kamper igjen å spille.

Hjemme bra, borte best

Tromsø topper OBOS-tabellen. Gutan må ta syv poeng på de fire siste kampene for å sikre opprykk, men det er lettere sagt enn gjort. TIL har vært ustabile de siste ukene. De har kun vunnet to av de siste syv kampene.

Lillestrøm trenger elleve poeng på de fem siste kampene for å være sikret opprykk, og da bør de ta tre poeng i søndagens lokaloppgjør på Jessheim. Det er tall som gir grunn ti optimisme for Kanarifansen.

Her får du vurderinger av dagens kamper. Sjekk her!

Geir Bakkes mannskap har denne sesongen nemlig vært bedre borte enn hjemme. De har tatt 24 poeng på Åråsen, mens de har tatt 25 poeng på bortebane. Ja, Lillestrøm er faktisk OBOS-ligaens beste bortelag.

Geir Bakke (t.h.) er på vei til å få LSK tibake til Eliteserien på første forsøk. Foto: Ned Alley (NTB)

Ull/Kisa viser solid hjemmeform

Ull/Kisa har vært katastrofalt dårlige på bortebane, men hjemme har de vist bra takter. De har tatt 21 av sine 29 poeng hjemme på Jessheim. De står med tra strake hjemmeseire nå mot Grorud, Sandnes Ulf og Ranheim.

Romerikingene ligger utsatt til. De har kun tatt 29 poeng, og er bare to poeng foran Grorud på nedrykkskvaliken.

Her kan du skrape Flax på nett

De 29 poengene Ull/Kisa har nå er neppe nok til å unngå nedrykkskvalik. De to lagene som ligger rett bak dem skal nemlig møtes innbyrdes og Kisa skal selv møte Strømmen.

Ikke råd til poengtap

Lillestrøm har vært sterke i siste halvdel av sesongen, og de er på vei til å sikre seg opprykk til Eliteserien. Vi tror lillebror på Øvre Romerike taper søndagens kveldskamp.

Onsdag er det ca. 200 millioner kroner i Vikingotto-potten. Her kan du levere kupongen!

Lillestrøm har gått til pause med ledelse i fire av de fem siste kampene. Kanarifuglene har ledet etter de første 45 minuttene i alle de tre tellende kampene mot Ull/Kisa så langt (én seriekamp og to cupkamper).

LSK-spillerne vet at de trenger tre poeng på Jessheim for å rykke direkte opp, og vi tror de kjører på fra start. B/B-spillet gir 2,35 i odds. Spillestopp er klokken 17.55.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset