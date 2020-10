Lillestrøm vinner toppkampen i OBOS-ligaen

Selv om Fitim Azemi er tilbake, er det et fraværstungt Tromsø som gjester Åråsen søndag til toppkamp i OBOS-ligaen.

Både Lillestrøm og Tromsø rykket ned fra Eliteserien sist sesong, men er på god vei tilbake til det øverste selskap igjen. Spesielt gjestene fra Tromsø har vært solide stort sett gjennom hele sesongen. I dag må derimot laget unnvære en rekke nøkkelspillere når opprykksjagende Lillestrøm står på motsatt banehalvdel.

Rundens desiderte toppkamp mellom to av lagene som rykket ned fra Eliteserien sist sesong - men som begge er på god vei tilbake. Lillestrøm vant 1-0 da laget gjestet Tromsø i midten av september, men gikk på sitt første tap i serien på lang, lang tid onsdag kveld da laget røk 0-2 borte mot Raufoss på Toten. De er nummer tre med 42 poeng, ett bak Sogndal, men har som kjent én kamp tilgode hjemme mot Jerv senere i høst. Avstanden opp til serieleder Tromsø er sju poeng. 6-2-2 hjemme på Åråsen. Marius Amundsen soner.

Tunge fravær hos TIL

Serieleder Tromsø var tilbake på vinnersporet igjen onsdag kveld da laget slo HamKam 3-1 hjemme på Alfheim i det som ble en slitekamp for topplaget. De leder fortsatt OBOS-ligaen seks poeng foran Sogndal (to lag rykker direkte opp) og er på god vei tilbake til Eliteserien igjen på første forsøk, selv om formen i høst ikke har vært like solid som den var tidligere i sesongen. 6-2-3 borte er fine tall for Gaute Helstrups mannskap.

Både Yttergård Jenssen og Antonsen er ute med karantene her, mens Espejord er ute med skade. Azemi er tilbake.

Det er et fraværstungt Tromsø som reiser til Åråsen søndag. Vi har god tro på hjemmeseier i toppkampen. H.

